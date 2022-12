Fin de Año 2023: Los 12 colores de la suerte de los signos del zodiaco.

En la Puerta del Sol, como el año que fue... Llevamos días entonando esa letrilla porque, ya se sabe, cuando Mariah se retira, entra a jugar Ana Torroja para que nos olvidemos del All I want for Christmas. Otra vez estamos a las puertas de un nuevo Fin de Año y otra vez toca pensar los rituales de la suerte que vamos a hacer para ahuyentar los malos augurios de Mercurio Retrógrado (que nos acompaña para poner punto final a 2022 y para dar la bienvenida a 2023) y atraer las buenas perspectivas para las predicciones del horóscopo de 2023.

Además de estas cuestiones, saber cuáles son los colores de la suerte que nos deben acompañar para estrenar 2023 es de vital importancia si queremos tener todas las herramientas cósmicas de nuestro lado.

No es necesario que los signos del zodiaco deban vestirse con los colores de la suerte en Fin de Año, aunque eso sería ideal. En realidad bastaría con llevar algún elemento de este color que sirva de amuleto. Una piedra, una pulsera, un colgante... Lo que cada uno considere, pero que corresponda a uno de los doce colores de la suerte de los signos del zodiaco para Fin de Año.

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, cada signo del zodiaco tiene su propio color de la suerte que actúa como amuleto con el que recibir 2023 y es el momento de que descubras cuál es para llevarlo contigo durante Fin de Año y en cualquier momento trascendental de 2023.

El color de la suerte de Aries para Fin de Año: el rojo

Los nativos bajo el signo de Aries son puro fuego. Por eso, de entre todos los colores que componen la gama cromática, el que le traerá suerte a Aries en Fin de Año es el rojo. Este color, además de resultarle muy favorecedor, es una forma de atraer la suerte y de hacer que el espíritu incandescente de Aries se mantenga vivo y libre.

El color de la suerte de Tauro para Fin de Año: el verde

Los Tauro tienen una especial conexión con la naturaleza y, en el fondo, su espíritu se basa en la esperanza, por eso su color es el verde. Este tono permite a los Tauro permanecer conectados con su lado más irracional y con ese espíritu libre que fluye como el viento en mitad del bosque. Por eso el verde es el color de la suerte de Tauro para Fin de Año.

El color de la suerte de Géminis para Fin de Año: el morado

Los Géminis son algo inestables y siempre están buscando el equilibrio, así que para ellos es el morado, un color con el que atraerán el equilibrio y la estabilidad tan deseada. Este color no sólo debe estar presente en Fin de Año, puede ser un talismán a la hora de tomar decisiones y para dejar que fluya el lado creativo e imaginativo que Géminis no siempre quiere sacar a relucir, aunque sea un don.

El color de la suerte de Cáncer para Fin de Año: el marrón

Los nativos bajo el signo de Cáncer se caracterizan por asumir cargas y responsabilidades que no les corresponden, por lo que necesitan un extra de fuerza. Por eso, el marrón es su color para Fin de Año. Esta tonalidad, que representa la fuerza de la naturaleza, sirve de talismán a Cáncer y se convierte en ese impulso para seguir siendo pilar y, además, reconocer todas sus virtudes y sentirse orgulloso.

El color de la suerte de Leo para Fin de Año: el dorado

Líderes natos, los Leo encuentran en el dorado su color de la buena suerte para Fin de Año, un tono relacionado con los reyes y con el que recordar que el brillo nunca es eterno y que, a pesar de una personalidad arrolladora, son los otros signos los que le conceden a Leo ese lugar privilegiado.

El color de la suerte de Virgo para Fin de Año: el blanco

Virgo necesita conectar con la pureza y atraer las buenas vibraciones para olvidarse de la lógica y descubrir todo lo bueno que hay en él. El color blanco en Fin de Año llenará a Virgo de positividad, pero también será un color clave con el que tener fe en sí mismo durante todo 2023.

El color de la suerte de Libra para Fin de Año: el gris

El gris, color que simboliza la elegancia, es el tono que Libra necesita para contar con la armonía necesaria que le dé estabilidad y le ayude a dar los pasos necesario en su vida. Para Libra cualquier decisión es un mundo, así que el gris estaré muy presente en su indumentaria el próximo año.

El color de la suerte de Escorpio para Fin de Año: el negro

Su imaginación y gran sentido de la competitividad los hace imparables en el ámbito creativo y a veces se rodean de un halo de negatividad que revela la verdadera naturaleza del escorpión. Por eso, el color de Escorpio es el negro, la suma de todas las tonalidades y el único color con el que Escorpio puede desprenderse de esa negatividad.

El color de la suerte de Sagitario para Fin de Año: el rosa

Además de ser una tonalidad con la que atraer la energía positiva (que siempre es un plus para Sagitario), el rosa es el color que ayudará a Sagitario a centrarse a la hora de tomar decisiones sentimentales y poder así acertar. A Sagitario le va a encantar, ya que el rosa también atrae con mucha fuerza el amor.

El color de la suerte de Capricornio para Fin de Año: el azul

Además de ser un tono muy favorecedor, el azul ayudará a Capricornio a conectar con todo aquello que le rodea y poder así sentirse en armonía consigo mismo. Tener el control de la situación es algo que preocupa a Capricornio y el azul, que es agua, le ayudará a que todo fluya y no le genere ansiedad.

El color de la suerte de Acuario para Fin de Año: el púrpura

Con una personalidad arrolladora, pero un un punto de inseguridad, así son los Acuario. Por eso, el púrpura es el color para Fin de Año de los nativos bajo este signo, porque con él podrá controlar ambas situaciones y salir muy beneficiado de ambas. El púrpura es un color con fuerza pero que no eclipsa al resto de tonalidades y eso es lo que busca Acuario.

El color de la suerte de Piscis para Fin de Año: el turquesa

A pesar de su espíritu soñador, los Piscis a veces necesitan recuperar la confianza en ellos mismos y, sobre todo, en la humanidad. El turquesa, un color con el que la Diosa Fortuna está muy familiarizada, es el tono que se convertirá en ese eterno talismán que Piscis necesita.