El horóscopo de hoy, 20 de abril de 2025: Todo lo que debes saber sobre las predicciones de los signos del zodiaco.

La energía de este 20 de abril nos sitúa justo en la bisagra de un gran cambio. Acabamos de recibir la vibrante entrada de Marte en Leo, que llega con fuerza, determinación y un deseo imparable de expresarnos sin filtros. Este tránsito despierta en todos —pero especialmente en los signos de fuego— un impulso ardiente de perseguir lo que realmente nos hace brillar. Es momento de actuar con valentía, de liderar y, por qué no, de añadir una pizca de drama positivo a nuestra vida. Marte en Leo no quiere pasar desapercibido y tú tampoco deberías.

Por otro lado, el cielo se prepara para el cuarto menguante de la Luna, que ocurrirá mañana, pero ya hoy sentimos su llamada. La Luna, transitando por Acuario, nos invita a liberar ideas obsoletas, romper con patrones mentales que nos limitan y revisar nuestros proyectos a largo plazo. Es un tiempo ideal para la introspección activa: pensar, planificar, eliminar lo que pesa. Los signos de aire y fuego sentirán especialmente la urgencia de ajustar su rumbo profesional o personal. Los signos de agua y tierra, en cambio, podrían experimentar un deseo profundo de cerrar heridas o ciclos emocionales que se arrastran desde hace meses.

Mercurio sigue en Aries, dándole fuego a nuestra mente y afilando nuestras palabras. Es un día perfecto para decir lo que antes callábamos, para proponer con audacia y para darle forma a esas ideas que hace poco parecían imposibles. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 20 de abril de 2025

La combinación de Mercurio en tu signo y Marte en Leo te convierte en una auténtica chispa cósmica. Hoy estás especialmente ingenioso, veloz mentalmente y con una necesidad imperiosa de poner en marcha lo que llevas rumiando semanas. Puede que recibas una propuesta creativa o tengas una conversación clave que marque un antes y un después. Aprovecha este impulso para iniciar algo que te apasione, ya sea un proyecto artístico, una colaboración o incluso una declaración amorosa. Eso sí, cuidado con la impaciencia: no todo el mundo va a tu ritmo, Aries.

Horóscopo de Tauro del 20 de abril de 2025

Con el cuarto menguante aproximándose, hoy es un día clave para que sueltes una preocupación que llevas arrastrando en silencio. Marte en Leo activa tu zona del hogar y las emociones más profundas, por lo que podrías sentirte más reactivo de lo habitual. Utiliza esta energía para revisar qué necesitas transformar en tu vida íntima: ¿necesitas más libertad, más orden, más expresión? Mercurio en Aries te empuja a verbalizar lo que antes tragabas. No te lo guardes más. Tu mundo interior necesita ser escuchado... primero por ti.

Horóscopo de Géminis del 20 de abril de 2025

Con la Luna en un signo hermano como Acuario y Mercurio chispeando en Aries, tus ideas están afiladas y tu discurso es magnético. Marte en Leo, además, te da un extra de carisma para conquistar con la palabra. Si estás en un momento de negociación, entrevista o presentación, no lo dudes: sal a ganar. También puede ser un día interesante para hacer limpieza en tu círculo social, decir adiós a relaciones que ya no te inspiran y abrir espacio para nuevas conexiones que vayan con tu visión actual.

Horóscopo de Cáncer del 20 de abril de 2025

Este cuarto menguante te pide una limpieza emocional profunda, y no podrás evitarlo. Marte en Leo activa tu economía, tus recursos y tu relación con el valor personal. Puede que te sientas impulsado/a a tomar decisiones económicas valientes, o a cortar gastos que ya no tienen sentido. Mercurio en Aries te empuja a hablar con claridad en el trabajo, algo que te cuesta pero que hoy fluirá con sorprendente facilidad. Si hay temas pendientes con una figura de autoridad, hoy es buen día para afrontarlos. Habla desde la seguridad, no desde el miedo.

Horóscopo de Leo del 20 de abril de 2025

Marte acaba de entrar en tu signo y eso, Leo, significa que has vuelto a encender el motor de tu vida. Estás más fuerte, más seguro y más determinado que en semanas anteriores. Hoy puedes sentirte invencible, pero también un poco impaciente si los demás no te siguen el ritmo. La Luna en Acuario te pone frente al espejo de tus relaciones: ¿estás dando demasiado o muy poco? Es un momento para hacer ajustes sin dejar de ser tú mismo. Mercurio en Aries te da voz para decir lo que piensas, pero hazlo con elegancia… o al menos con intención de construir.

Horóscopo de Virgo del 20 de abril de 2025

Hoy el universo te susurra (o más bien te grita) que es hora de descansar, soltar y purificar tu mente. La Luna menguante te invita a cerrar un ciclo laboral o mental que te agobia desde hace tiempo. Marte en Leo activa tu mundo inconsciente y puede que te sientas más irritable sin saber muy bien por qué. Atento a las señales de tu cuerpo: el estrés mal gestionado puede pasarte factura. Es un buen día para ordenar tu espacio, hacer meditación, escribir lo que llevas dentro. No tienes que tener todas las respuestas hoy. Basta con que te permitas sentir.

Horóscopo de Libra del 20 de abril de 2025

Con la Luna en Acuario, signo afín al tuyo, y Marte en Leo, hoy sientes una brisa de inspiración que te empuja a redefinir tus metas. Tal vez te des cuenta de que ya no te motiva lo mismo que hace un año, o que ciertos vínculos sociales ya no te representan. No tengas miedo de hacer limpieza: es el preludio de algo mucho más auténtico. Mercurio en Aries también puede traerte una conversación intensa con alguien cercano, en la que se ponga sobre la mesa la necesidad de equilibrios más justos. Hoy te toca liderar con diplomacia.

Horóscopo de Escorpio del 20 de abril de 2025

Marte en Leo agita tu zona profesional y hoy puedes sentir un fuerte deseo de romper estructuras que ya te quedan pequeñas. La Luna menguante también te invita a dejar atrás una forma de trabajar o una dinámica de poder que ya no funciona. Quizás tengas que tomar una decisión difícil, pero necesaria. Mercurio en Aries te da el valor para plantear límites y priorizar tu bienestar por encima del deber constante. Estás aprendiendo que el control no siempre es poder, y que soltar también es una forma de fortalecerse.

Horóscopo de Sagitario del 20 de abril de 2025

Marte en Leo te da alas y fuego, y Mercurio en Aries afila tu ingenio. Es uno de esos días donde sientes que el universo está alineado con tu visión. Si tienes proyectos de estudio, viajes, publicaciones o aprendizajes, hoy es un excelente momento para impulsarlos. La Luna en Acuario te empuja a replantearte cómo te comunicas: ¿estás compartiendo tus ideas o simplemente reaccionando? Momento perfecto para soltar discursos viejos y atreverte a hablar desde un lugar más auténtico. Tienes mucho que enseñar... y también mucho que renovar.

Horóscopo de Capricornio del 20 de abril de 2025

Hoy el cielo te habla de transformación profunda. Marte en Leo pone el foco en tus recursos compartidos, tus emociones más ocultas y tus miedos no dichos. La Luna menguante te empuja a cerrar una etapa emocional o económica que ya no sostiene tu evolución. Es un buen día para renegociar deudas, terminar un proceso terapéutico o simplemente aceptar que hay algo que debes dejar ir. Mercurio en Aries te empuja a decir lo que te incomoda en el ámbito familiar. Aunque no seas amigo del caos, a veces removerlo es la única vía hacia la claridad.

Horóscopo de Acuario del 20 de abril de 2025

La Luna en tu signo y en fase menguante te convierte en el protagonista emocional del día. Sientes que algo está llegando a su fin, y aunque no lo digas en voz alta, lo sabes dentro de ti. Marte en Leo activa tu zona de pareja, alianzas y vínculos importantes. Puede que hoy se dé una conversación crucial que determine el futuro de una relación. Mercurio en Aries te da la valentía para hablar sin rodeos, pero recuerda hacerlo desde el respeto y no desde la frustración. Hoy cierras una puerta... y eso está bien. Otra se abrirá pronto.

Horóscopo de Piscis del 20 de abril de 2025

Hoy el universo te pide silencio y escucha interna. La Luna menguante en Acuario toca tu zona de introspección, y Marte en Leo te empuja a cuidar tu cuerpo con más conciencia. Es un día ideal para organizar tu entorno, cuidar tu alimentación o establecer nuevos hábitos saludables. Si estás arrastrando un malestar emocional, hoy puedes liberarlo escribiendo, meditando o conversando con alguien de confianza. Mercurio en Aries te ayuda a poner en palabras lo que antes te costaba. No subestimes el poder de una charla honesta. A veces, decir lo que sientes sana más que cualquier remedio.