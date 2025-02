Horóscopo de hoy, 20 de febrero de 2025: descubre qué te deparan los astros en amor, dinero y salud

Hoy, 20 de febrero de 2025, se produce el cuarto menguante de la Luna en Sagitario, y después del caos de la Luna llena en Leo, llega el momento de reflexionar. Esta fase lunar nos invita a soltar lo que nos pesa, tanto emocional como físicamente, y a prepararnos para lo que viene. Es un día ideal para hacer una limpieza profunda, ya sea de emociones, pensamientos negativos o incluso de objetos que ya no nos sirven.

Además, con Mercurio todavía en Piscis, la intuición está a flor de piel. Puedes sentir que ciertas verdades salen a la luz, que tus sueños están más vivos que nunca y que las conversaciones adquieren un tono más profundo y enigmático. Pero cuidado: la energía pisciana también puede traer confusión y exceso de fantasía, así que asegúrate de distinguir la realidad de la ilusión. No tomes decisiones impulsivas, al menos no sin antes reflexionar bien sobre ellas.

Por si fuera poco, el Sol transita los últimos grados de Acuario antes de adentrarse en Piscis, lo que nos deja en una especie de limbo entre lo racional y lo emocional. Es un buen momento para combinar ambas energías: pensar con lógica pero sin perder la sensibilidad. Así que respira profundo, ármate de paciencia y prepárate para las revelaciones que este día traerá.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 20 de febrero de 2025

La paciencia no es tu fuerte, Aries, pero hoy más que nunca necesitarás practicarla. Hay situaciones fuera de tu control que pueden ponerte los nervios de punta, especialmente en el trabajo. La Luna en Sagitario te impulsa a querer dejar atrás lo que ya no te motiva, pero antes de tomar decisiones drásticas, analiza bien tu entorno. Consejo: tu energía es valiosa, no la desperdicies en batallas innecesarias.

Horóscopo de Tauro del 20 de febrero de 2025

Hoy te sientes como un protagonista de novela romántica, Tauro. Hay un aire de misterio en el ambiente y podrías recibir señales confusas en el amor. Si alguien te manda mensajes contradictorios, no te desesperes: es solo Mercurio en Piscis jugando con tu paciencia. En el trabajo, un pequeño imprevisto podría sacarte de tu zona de confort, pero lo manejarás con tu clásica determinación. Consejo: date un capricho culinario, lo mereces.

Horóscopo de Géminis del 20 de febrero de 2025

Hoy es uno de esos días en los que tu mente va más rápido que el resto del mundo, Géminis. Tienes ideas brillantes, pero no todo el mundo podrá seguirte el ritmo. La Luna en Sagitario te invita a cerrar ciclos y soltar viejas creencias que ya no te sirven. En lo social, podrías recibir un mensaje inesperado de alguien del pasado. Consejo: escucha tu intuición, pero no te dejes llevar solo por ella.

Horóscopo de Cáncer del 20 de febrero de 2025

Las emociones están en modo montaña rusa, Cáncer, pero eso no es nada nuevo para ti. La Luna menguante en Sagitario te pide que sueltes lo que ya no te sirve, especialmente en lo emocional. Es un buen momento para cerrar ciclos, perdonar (aunque sea en tu mente) y seguir adelante. En el trabajo, alguien podría estar contándote solo la mitad de la historia, así que no tomes todo al pie de la letra. Consejo: un baño relajante o meditación te ayudarán a calmar tu mente.

Horóscopo de Leo del 20 de febrero de 2025

Hoy necesitas atención, Leo, y si no la recibes, podrías armar un pequeño drama sin darte cuenta. No te preocupes, la gente te adora, pero también necesitan su espacio. En el amor, podrías sentir que alguien te está ocultando algo, pero antes de saltar a conclusiones, revisa si no estás exagerando un poco. En lo laboral, es un buen día para mostrar tu creatividad. Consejo: brilla, pero deja que otros también tengan su momento.

Horóscopo de Virgo del 20 de febrero de 2025

Tu lado perfeccionista hoy puede sentirse algo frustrado, Virgo, porque la energía pisciana trae caos y desorden. No trates de controlarlo todo, es mejor fluir con lo que venga. En lo sentimental, alguien podría darte señales contradictorias, pero no lo tomes personal. A veces la gente simplemente no sabe lo que quiere. Consejo: suelta el control y deja que la vida te sorprenda.

Horóscopo de Libra del 20 de febrero de 2025

Hoy te sientes más sociable que de costumbre, Libra, y eso es bueno porque el día trae conversaciones interesantes. Sin embargo, ten cuidado con los chismes o la información confusa. Mercurio en Piscis puede distorsionar las cosas y hacer que algo pequeño se vuelva un drama innecesario. En el amor, una charla profunda puede traer claridad. Consejo: mantén el equilibrio, pero no dudes en poner límites.

Horóscopo de Escorpio del 20 de febrero de 2025

Sientes que hay secretos a tu alrededor, Escorpio, y lo más probable es que tengas razón. Hoy tu intuición está más afilada que nunca, pero antes de sacar conclusiones precipitadas, asegúrate de tener pruebas. En el amor, podrías tener una revelación inesperada sobre alguien que creías conocer bien. Consejo: no todo es como parece, investiga antes de actuar.

Horóscopo de Sagitario del 20 de febrero de 2025

Hoy la Luna está en tu signo, Sagitario, y eso significa que es momento de soltar, liberarte y mirar hacia adelante. Estás en una fase de cambio, y aunque pueda dar un poco de vértigo, también es emocionante. En el amor, es un buen momento para dejar ir relaciones que ya no aportan nada positivo. Consejo: confía en el futuro, las mejores oportunidades están por venir.

Horóscopo de Capricornio del 20 de febrero de 2025

Hoy necesitas un poco de paz mental, Capricornio, pero el universo tiene otros planes. Puede haber situaciones que te obliguen a salir de tu rutina, y aunque no te encante, podrías descubrir algo interesante en el proceso. En lo financiero, revisa bien tus cuentas antes de hacer gastos impulsivos. Consejo: la flexibilidad es clave para no estresarte demasiado.

Horóscopo de Acuario del 20 de febrero de 2025

Sigues en tu temporada, Acuario, y aunque la energía pisciana ya se empieza a sentir, todavía tienes tiempo de brillar. Hoy podrías recibir noticias inesperadas que te hagan replantearte algunas cosas. En el amor, es un buen momento para decir lo que sientes sin miedo. Consejo: no temas mostrar tu lado más auténtico.

Horóscopo de Piscis del 20 de febrero de 2025

Hoy la energía está a tu favor, aunque Mercurio en tu signo podría hacerte sentir un poco más sensible de lo habitual. Es un buen día para conectar con tus emociones y dejarte llevar por la creatividad. En el amor, alguien podría hacerte una confesión inesperada. Consejo: confía en tu intuición, pero pon límites cuando sea necesario.