Horóscopo de hoy 26 de febrero de 2025: Las predicciones de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Hoy, miércoles 26 de febrero de 2025, el cosmos nos invita a hacer una limpieza profunda, tanto externa como interna. La Luna sigue en su fase menguante y nos recuerda que es momento de soltar aquello que nos pesa para poder recibir lo que realmente nos beneficia. Estamos en cuenta regresiva para la Luna Nueva del día 28 en Piscis, una energía cargada de sensibilidad, intuición y renovación emocional. Esta vibración nos empuja a hacer cambios necesarios que mejorarán nuestras vidas.

La Luna en Sagitario nos da la clave: dejar de aferrarnos a lo viejo y abrirnos a lo nuevo con valentía. Este es un momento ideal para despedirnos de relaciones, hábitos o pensamientos que ya no nos suman. Sagitario nos llena de optimismo y nos da la chispa de aventura para pensar en lo que viene con energía renovada. Mientras tanto, el Sol en Piscis potencia nuestra creatividad y nos hace más emocionales. Si te has sentido más inspirado o nostálgico de lo habitual, no te preocupes, es parte del proceso. Aprovecha este día para hacer una limpieza profunda, tanto en tu hogar como en tu corazón. Deshazte de lo viejo y abre espacio para lo nuevo. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 26 de febrero de 2025

Hoy sientes la necesidad de moverte y avanzar, Aries, pero primero debes cerrar asuntos pendientes. La Luna en Sagitario te invita a soltar todo aquello que esté frenando tu crecimiento. Buen momento para limpiar tu espacio y deshacerte de lo innecesario. En el amor, podrías tener una conversación importante que te ayudará a ver con claridad lo que necesitas.

Horóscopo de Tauro del 26 de febrero de 2025

Tauro, este es un día ideal para cuidar tu bienestar emocional. Has estado cargando con situaciones que ya no te corresponden, y es momento de dejarlas ir. La energía pisciana te hace más sensible, pero también más creativo. Aprovecha para escribir, pintar o hacer algo que te conecte con tu ser interior. En lo financiero, evita gastos innecesarios.

Horóscopo de Géminis del 26 de febrero de 2025

La Luna en Sagitario ilumina tu sector de las relaciones, Géminis. Hoy podrías tener conversaciones que te ayuden a aclarar malentendidos o soltar resentimientos. Si has estado esperando noticias sobre un proyecto, pronto llegarán avances. Evita la dispersión y enfócate en lo que realmente te importa.

Horóscopo de Cáncer del 26 de febrero de 2025

Momento de detox emocional, Cáncer. La Luna en Cuarto Menguante te pide que hagas una limpieza profunda en tu vida. Puede que te sientas más sensible de lo normal, pero es parte del proceso. A nivel laboral, revisa proyectos y descarta lo que no te sirve. En el amor, es un buen día para dejar el pasado atrás.

Horóscopo de Leo del 26 de febrero de 2025

Leo, vienes de días intensos y hoy toca bajar el ritmo. La Luna en Sagitario te invita a conectar con tu lado más aventurero, pero también a soltar el control. No todo tiene que estar planeado, a veces la vida trae sorpresas maravillosas cuando nos dejamos fluir. Una conversación inesperada podría traerte una nueva oportunidad.

Horóscopo de Virgo del 26 de febrero de 2025

Virgo, este es un buen día para ordenar tu mundo interno y externo. La energía del día te invita a desconectar del ruido y escuchar tu intuición. Organiza tu casa, tira lo viejo y dale espacio a lo nuevo. Si una relación o situación ya no te suma, es momento de dejarla ir.

Horóscopo de Libra del 26 de febrero de 2025

Libra, la Luna en Sagitario te da ganas de aventura y cambios. Estás en un momento ideal para cerrar asuntos pendientes y enfocarte en lo que realmente te motiva. En el amor, un encuentro inesperado podría revolver emociones. ¡Mantente abierto a lo que venga!

Horóscopo de Escorpio del 26 de febrero de 2025

Hoy es un día de revelaciones, Escorpio. La Luna en Cuarto Menguante te ayuda a ver con claridad algo que antes no comprendías. Aprovecha para cortar lazos tóxicos y liberar cargas. En el trabajo, evita conflictos innecesarios y planifica bien tus próximos pasos.

Horóscopo de Sagitario del 26 de febrero de 2025

Tu regente, Júpiter, te impulsa a buscar nuevas oportunidades, pero hoy necesitas hacer una pausa y reflexionar. La Luna en tu signo te pide que dejes atrás lo que no te deja avanzar. Escucha a tu corazón, porque pronto se vienen grandes cambios.

Horóscopo de Capricornio del 26 de febrero de 2025

Capri, estás en un momento de reestructuración. La energía del día te invita a replantear metas y prioridades. Si algo no está funcionando, es mejor ajustarlo o dejarlo ir. En el amor, necesitas expresar lo que sientes en lugar de guardártelo todo.

Horóscopo de Acuario del 26 de febrero de 2025

Acuario, el Sol en Piscis te hace más intuitivo de lo normal. Hoy podrías tener un presentimiento que te guíe hacia el camino correcto. Aprovecha para soltar lo viejo y darle espacio a nuevas ideas. En lo sentimental, una charla sincera podría mejorar una relación.

Horóscopo de Piscis del 26 de febrero de 2025

El Sol en tu signo te tiene lleno de magia y creatividad. Hoy es un día ideal para soñar en grande, manifestar deseos y conectar con tu intuición. En el amor, brillas con luz propia y podrías atraer a alguien muy especial.