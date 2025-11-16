Horóscopo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

El 16 de noviembre llega con una atmósfera que parece pedirnos suavidad, introspección y un toque de valentía emocional. La Luna menguante sigue en Leo, pero ya no ruge, sino que susurra. Es un día perfecto para aceptar que ciertas luchas internas se han agotado y que no pasa nada por rendirse a la calma. Hay una especie de alivio en el ambiente, como si el universo nos ofreciera un pequeño descanso para reorganizar ideas, sentimientos y prioridades sin prisas ni presión. Todo invita a soltar lo que aprieta, a liberar cargas heredadas y a mirar hacia dentro con ternura.

Mientras tanto, Mercurio retrógrado continúa moviendo piezas en Sagitario, creando confusiones, giros inesperados y conversaciones que exigen paciencia. No es un tránsito para firmar, decidir o arriesgar, sino para revisar y reconocer. Y en medio de este panorama surge Venus en Escorpio, que vuelve todo más intenso, más carnal, más profundo y, a veces, más complejo. Los signos de agua se llevan el protagonismo del día, pero todos, sin excepción, sentiremos un magnetismo especial que puede llevarnos a encuentros inolvidables, declaraciones inesperadas o emociones que creíamos dormidas.Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 16 de noviembre de 2025

Hoy notarás que tus impulsos habituales se toman un descanso, aunque no lo hayas pedido. La Luna menguante en Leo te invita a soltar un orgullo que te está pesando más de lo que admites. En el amor, Venus en Escorpio te hace desear intimidad profunda, pero también puede despertar cierta desconfianza si no te sientes seguro. En el trabajo, Mercurio retrógrado retrasa respuestas y proyectos, pero aprovecha para revisar un plan que podría estar mejor elaborado. La fortuna aparece cuando permites que otros te ayuden. La clave del día será aceptar que ir más lento no significa perder fuerza.

Horóscopo de Tauro del 16 de noviembre de 2025

Tu regente Venus continúa en Escorpio, despertando en ti emociones intensas que te conectan de forma especial con quienes te rodean. La Luna menguante te ayuda a dejar atrás un resentimiento o frustración que estaba consumiendo parte de tu energía. En el trabajo, podrías encontrar cierta resistencia o lentitud, pero este parón es perfecto para reorganizar prioridades. En lo personal, la pasión se mezcla con deseo de estabilidad, y podrías tener una conversación sincera que clarifique una relación. La suerte te acompaña si escuchas tu voz interior antes que la opinión ajena.

Horóscopo de Géminis del 16 de noviembre de 2025

Mercurio retrógrado sigue complicándote las cosas, aunque también te ofrece oportunidades inesperadas para rectificar errores. Hoy podrías volver sobre una conversación que quedó abierta y dar con una solución brillante. La Luna menguante en Leo te anima a dejar de lado una preocupación que solo alimentaba tu ansiedad. En el amor, Venus en Escorpio te vuelve más intenso y un poco más celoso, pero también más auténtico. En lo laboral, evita precipitarte y revisa dos veces cada detalle. La fortuna llega cuando utilizas tu ingenio con serenidad.

Horóscopo de Cáncer del 16 de noviembre de 2025

Los signos de agua brillan con Venus en Escorpio y tú lo sabes. Hoy te sentirás magnético, sensible, atractivo, y tu intuición estará especialmente afinada. La Luna menguante te empuja a soltar una antigua herida emocional, quizá una decepción que ya es hora de cerrar. En el trabajo, Mercurio retrógrado puede generar malentendidos, pero si te expresas desde la calma todo se resolverá. En el amor, podrías vivir un momento de conexión profunda con alguien especial. La suerte estará de tu lado si priorizas tu bienestar emocional.

Horóscopo de Leo del 16 de noviembre de 2025

La Luna menguante en tu signo continúa suavizando tus impulsos y dándote claridad. Hoy puedes sentir cierta nostalgia, pero también un alivio emocional que te ayuda a tomar decisiones importantes. En el amor, Venus en Escorpio despierta un deseo intenso que puede llevarte a confesiones inesperadas. En el trabajo, Mercurio retrógrado ralentiza tu ritmo, pero esto te permitirá detectar errores que antes pasaban desapercibidos. La fortuna aparece cuando decides soltar expectativas que ya no encajan con tu realidad.

Horóscopo de Virgo del 16 de noviembre de 2025

Mercurio retrógrado sigue sacando a la luz detalles que necesitas revisar con urgencia. Hoy podrías descubrir un fallo en un proyecto, pero también encontrarás la solución adecuada. La Luna menguante en Leo te empuja a soltar tensiones que se han acumulado en tu interior. En el amor, Venus en Escorpio te invita a abrirte más, aunque eso suponga mostrar tu vulnerabilidad. En lo laboral, hoy será clave la organización, incluso más que de costumbre. La fortuna te acompaña si permites que tus emociones también encuentren su lugar.

Horóscopo de Libra del 16 de noviembre de 2025

Venus en Escorpio añade intensidad a tu mundo emocional, haciendo que hoy vivas tus relaciones con más profundidad de la habitual. Esto puede acercarte más a alguien, pero también puede despertar un temor a perder el equilibrio. La Luna menguante te ayuda a dejar atrás una duda que no te permitía avanzar. En el trabajo, Mercurio retrógrado exige paciencia, especialmente en acuerdos o conversaciones complicadas. La suerte llega cuando eres honesto contigo mismo y no evitas lo que necesitas afrontar.

Horóscopo de Escorpio del 16 de noviembre de 2025

Sigues siendo uno de los protagonistas del cielo gracias a Venus en tu signo, que potencia tu magnetismo, tu intuición y tu capacidad de seducción. Hoy podrías recibir una muestra de afecto inesperada o un mensaje que remueva tus emociones. La Luna menguante te ayuda a soltar un miedo que venías arrastrando. En el trabajo, Mercurio retrógrado trae oportunidades de revisar un proyecto importante o de retomar algo pendiente. La fortuna aparece cuando confías en tus sensaciones sin obsesionarte.

Horóscopo de Sagitario del 16 de noviembre de 2025

Con Mercurio retrógrado en tu signo, la vida parece ponerse creativa a la hora de confundirte. Pero no te preocupes, este tránsito está sacando a la luz información que necesitabas revisar. La Luna menguante en Leo te invita a dejar atrás expectativas demasiado optimistas que te estaban presionando. En el amor, Venus en Escorpio despierta un deseo poderoso que puede sorprenderte. En el trabajo, evita decisiones impulsivas. La suerte te acompaña cuando aceptas que hoy no es el día para correr, sino para observar.

Horóscopo de Capricornio del 16 de noviembre de 2025

Hoy sentirás la necesidad de liberarte de una carga emocional que llevas tiempo soportando. La Luna menguante te ayudará a hacerlo con madurez. En el trabajo, Mercurio retrógrado podría generar retrasos en proyectos importantes, pero tu disciplina te permitirá reorganizarte sin problemas. En el amor, Venus en Escorpio te empuja a mostrar tu lado más sensible, algo que puede fortalecer mucho tus relaciones. La fortuna aparece cuando haces espacio para el descanso y la honestidad emocional.

Horóscopo de Acuario del 16 de noviembre de 2025

La Luna menguante te invita a revisar tus vínculos y desprenderte de relaciones o dinámicas que ya no te representan. En el amor, Venus en Escorpio potencia tu deseo de intensidad y puede provocar encuentros inesperadamente profundos. En el trabajo, Mercurio retrógrado exige claridad, así que evita dar por hecho que los demás han entendido lo que querías decir. La suerte llega cuando aceptas que tu independencia también puede ir acompañada de ternura.

Horóscopo de Piscis del 16 de noviembre de 2025

Hoy brillas con luz propia gracias a Venus en Escorpio, que potencia tu magnetismo y tu capacidad de conectar con los demás. La Luna menguante te ayuda a dejar atrás un miedo o una duda que te limitaba. En el trabajo, podrías recibir la oportunidad de retomar un proyecto que dejaste a medias. En lo personal, podrías vivir un momento muy especial con alguien cercano. La fortuna aparece cuando sigues tu intuición, que hoy es prácticamente infalible.