Horóscopo de hoy jueves 13 de noviembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

Hoy, jueves 13 de noviembre, amanece con una atmósfera que mezcla calma y fuego interior. Acabamos de dejar atrás el Cuarto Menguante en Leo, una fase que nos invita a desprendernos de lo que pesa, de lo que se repite y ya no encaja con nuestra nueva versión. Es un momento de limpieza emocional, de revisar actitudes, y de dar un paso atrás para mirar con más claridad hacia dónde queremos ir. La energía de Leo sigue viva y nos empuja a hacerlo con orgullo y elegancia, pero también con un toque de dramatismo que hace que todo parezca más intenso de lo que realmente es. Hoy no se trata de avanzar, sino de reajustar y comprender que soltar también es una forma de ganar.

Mercurio continúa retrógrado en Sagitario y, con él, los planes pueden torcerse. Conviene mantener el humor y no tomarse nada demasiado en serio. Es tiempo de revisar, de repensar, de escribir en borrador y no en tinta permanente. Mientras tanto, Venus sigue su danza en Escorpio, llenando el ambiente de magnetismo, deseo y pasión desbordada. Los signos de agua son los grandes protagonistas de este tránsito, brillando con una sensualidad irresistible. Sin embargo, todos, sin excepción, sentiremos el poder de lo intenso, de lo que nos mueve por dentro. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 13 de noviembre de 2025

El Cuarto Menguante en Leo te deja una sensación de calma después de días de intensidad emocional. Te vendrá bien aflojar el ritmo y no querer hacerlo todo a la vez. En el trabajo, Mercurio retrógrado puede generar cierta confusión en tus planes o reuniones, así que revisa tus correos antes de enviarlos y no confíes en la memoria. En el amor, Venus en Escorpio te vuelve más apasionado que nunca, aunque podrías sentirte más celoso de lo habitual. Controla el impulso de querer tener siempre la razón y todo fluirá mejor. La suerte te acompaña si practicas la paciencia y eliges tus batallas con cabeza.

Horóscopo de Tauro del 13 de noviembre de 2025

Tu regente Venus sigue en Escorpio y eso significa que el amor se vuelve un asunto serio, intenso y profundamente emocional. Si estás en pareja, podrías sentirte más conectado que nunca, pero también más posesivo. En el trabajo, Mercurio retrógrado te aconseja no firmar nada importante ni tomar decisiones apresuradas. El Cuarto Menguante en Leo te invita a reorganizar tu entorno y soltar viejas tensiones familiares. La fortuna te favorece si apuestas por la estabilidad emocional antes que por la terquedad. Hoy la clave está en abrir el corazón sin miedo a perder.

Horóscopo de Géminis del 13 de noviembre de 2025

Tu planeta regente, Mercurio, anda retrógrado, y eso puede hacerte sentir como si el universo te hablara en clave. Malentendidos, despistes y conversaciones cruzadas estarán a la orden del día. No te frustres, tómalo como una oportunidad para escuchar más de lo que hablas. En el amor, Venus en Escorpio te empuja a tomarte las emociones con más profundidad, algo que te incomoda un poco, pero que puede darte grandes revelaciones. El Cuarto Menguante te invita a dejar atrás una idea o proyecto que ya no encaja contigo. La suerte llega cuando decides que no hace falta tener todas las respuestas.

Horóscopo de Cáncer del 13 de noviembre de 2025

La energía lunar te afecta de lleno y este Cuarto Menguante en Leo te anima a cuidar tu autoestima. Estás dejando atrás viejas inseguridades y aprendiendo a valorar tus logros. En el trabajo, Mercurio retrógrado puede ralentizar procesos, pero también te da margen para reorganizar tus prioridades. En el amor, Venus en Escorpio te convierte en un imán emocional y tus encantos están en su punto más alto. Si estás soltero, podrías atraer una conexión muy profunda y transformadora. La fortuna te sonríe si escuchas a tu intuición. Hoy el poder está en la ternura.

Horóscopo de Leo del 13 de noviembre de 2025

El Cuarto Menguante se ha dado en tu signo y eso marca un antes y un después. Estás soltando una parte de ti que ya no encaja con tus nuevos sueños. Puede que sientas nostalgia, pero también liberación. En el trabajo, Mercurio retrógrado te advierte sobre malentendidos con superiores o compañeros, así que evita dramatizar. En el amor, Venus en Escorpio te empuja a buscar más profundidad, pero también a revisar viejas heridas. La suerte llega si dejas de controlar lo que no puedes cambiar. Hoy tu brillo no depende de lo que haces, sino de lo que eliges dejar ir.

Horóscopo de Virgo del 13 de noviembre de 2025

Con Mercurio retrógrado, tu necesidad de orden puede ponerse a prueba. Los planes cambian, los horarios se mueven y las cosas no salen como esperas. Aceptar el caos puede ser más productivo que intentar corregirlo todo. En el trabajo, tu meticulosidad te salva de errores, aunque tendrás que revisar detalles dos veces. En el amor, Venus en Escorpio te conecta con tus emociones más profundas, algo que puede resultarte incómodo, pero también muy curativo. El Cuarto Menguante en Leo te invita a descansar y soltar el control. La suerte llega si aceptas que no todo tiene que ser perfecto.

Horóscopo de Libra del 13 de noviembre de 2025

Tu planeta regente, Venus, brilla en Escorpio y te empuja a vivir el amor de forma intensa, sin medias tintas. En el trabajo, Mercurio retrógrado puede provocar malentendidos con socios o compañeros, por lo que conviene mantener la calma y no precipitarse con las palabras. El Cuarto Menguante en Leo te ayuda a revisar tus amistades y soltar vínculos que se sienten forzados. La fortuna te acompaña si confías más en tu instinto que en las apariencias. Hoy el encanto está en ser auténtico, incluso cuando eso incomoda.

Horóscopo de Escorpio del 13 de noviembre de 2025

Estás en una etapa magnética, misteriosa y poderosa gracias a Venus en tu signo. Todo lo que tocas parece brillar con una intensidad especial. En el trabajo, Mercurio retrógrado puede generar pequeños contratiempos, pero también te da tiempo para planificar con más estrategia. En el amor, tu magnetismo está por las nubes, pero cuidado con la obsesión o la necesidad de control. El Cuarto Menguante te invita a cerrar un ciclo emocional importante y abrir espacio para algo nuevo. La suerte llega si confías más en el proceso que en el resultado. Hoy tu poder está en el desapego.

Horóscopo de Sagitario del 13 de noviembre de 2025

Con Mercurio retrógrado en tu signo, los planes se tambalean y los mensajes se confunden. No es el mejor momento para tomar grandes decisiones, sino para reflexionar y revisar tus prioridades. En el trabajo, podrían surgir retrasos o errores menores, pero nada grave si mantienes la calma. En el amor, Venus en Escorpio te vuelve más reservado y selectivo, y podrías sentir la necesidad de aislarte un poco para ordenar tus emociones. El Cuarto Menguante te ayuda a soltar expectativas y mirar el futuro con más madurez. La suerte se presenta en forma de aprendizaje.

Horóscopo de Capricornio del 13 de noviembre de 2025

Tu mente está enfocada en los objetivos, pero el universo te pide bajar el ritmo. Mercurio retrógrado podría hacer que ciertos proyectos se retrasen, lo cual te resultará frustrante, aunque en realidad te beneficiará a largo plazo. En el amor, Venus en Escorpio te regala un toque de magnetismo y profundidad emocional que rompe con tu habitual reserva. Si estás en pareja, se reforzará el vínculo; si estás soltero, podrías sentir una atracción inesperada. El Cuarto Menguante te invita a dejar atrás viejas preocupaciones económicas. La suerte te favorece si sueltas el control.

Horóscopo de Acuario del 13 de noviembre de 2025

La energía del Cuarto Menguante en Leo afecta directamente a tus relaciones, empujándote a revisar compromisos y expectativas. No puedes seguir fingiendo que algo te da igual cuando no es así. En el trabajo, Mercurio retrógrado puede traer confusión en la comunicación, así que evita los mensajes ambiguos. En el amor, Venus en Escorpio te hace más pasional y misterioso, algo que despierta curiosidad en los demás. La fortuna llega si decides hablar claro y actuar desde la autenticidad. Hoy tu revolución es emocional.

Horóscopo de Piscis del 13 de noviembre de 2025

Con Venus en Escorpio sigues siendo uno de los signos más encantadores del momento, irradiando una energía que atrae miradas sin esfuerzo. En el trabajo, Mercurio retrógrado podría hacer que surjan retrasos, pero también que reaparezcan oportunidades del pasado. En el amor, podrías sentirte más intuitivo y emocional que nunca, y una conversación podría cambiarlo todo. El Cuarto Menguante te invita a cerrar un ciclo personal y a confiar más en tu poder interior. La suerte te acompaña si eliges lo que te hace bien y dejas atrás lo que solo te cansa. Hoy el alma te guía con precisión.