Horóscopo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

Hoy, con la Luna Nueva desplegándose en Escorpio, la atmósfera vibra con una mezcla de intensidad y alivio que invita a respirar hondo y empezar de cero. Es un momento perfecto para soltar lo que pesa, cortar vínculos que ya no tienen sentido y permitir que partes ocultas de uno mismo salgan a la luz con claridad. La energía se siente profunda, emocional, como si el Universo nos susurrara que lo valiente es mirar hacia dentro.

A este escenario se suma el movimiento de Mercurio, que continúa su retrogradación en Escorpio. Este tránsito actúa como un foco que ilumina rincones olvidados de la memoria y situaciones que creíamos superadas, pero que aún reclamaban nuestra atención. No es un día para correr, sino para escuchar señales, observar emociones y revisar decisiones antes de avanzar. Con esta combinación de introspección y potencia emocional, el horóscopo de hoy se presenta como una guía imprescindible para navegar un clima astral que promete renovación y claridad.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 20 de noviembre de 2025

Hoy la energía escorpiana te invita a parar, mirar dentro y reconocer qué batallas has mantenido solo por orgullo. La Luna Nueva te ayuda a soltar cargas emocionales que ya no te representan. Mercurio retrógrado puede despertar recuerdos intensos o conversaciones del pasado que vuelven para cerrarse de una vez. En el trabajo podrías replantearte el rumbo de un proyecto o tomar decisiones más estratégicas. En el amor te mostrarás más profundo y honesto, lo cual fortalecerá vínculos importantes. En la fortuna la clave estará en invertir tu energía donde realmente merezca la pena.

Horóscopo de Tauro del 20 de noviembre de 2025

El día te ofrece una oportunidad magnífica para renovar vínculos, soltar tensiones y recuperar equilibrio emocional. La Luna Nueva en Escorpio, justo frente a tu signo, actúa como un espejo que te muestra con claridad lo que necesitas cambiar. Mercurio retrógrado podría traer noticias de alguien con quien tenías asuntos pendientes. En el trabajo notarás que te vuelves más analítico y selectivo, lo cual te beneficiará. En el amor estarás más magnetizado y con una intensidad emocional que atraerá a quien te interesa. En la fortuna conviene mantener los pies en la tierra.

Horóscopo de Géminis del 20 de noviembre de 2025

Mercurio retrógrado te afecta de lleno, así que hoy podrías sentirte entre dos aguas, aunque con una lucidez emocional sorprendente. La Luna Nueva en Escorpio te invita a dejar atrás hábitos poco saludables y reorganizar tu rutina. En el trabajo puede haber retrasos o revisiones importantes que te permitirán mejorar procesos. En el amor te mostrarás más profundo y menos disperso, lo cual sorprenderá agradablemente a tu entorno. En las relaciones personales estarás más observador y sensible. En la fortuna evita gastos innecesarios y escucha tu intuición.

Horóscopo de Cáncer del 20 de noviembre de 2025

Hoy conectas de manera especial con la energía transformadora de la Luna Nueva en Escorpio. Te resultará fácil identificar emociones antiguas que ya no quieres cargar. Mercurio retrógrado podría despertar recuerdos que llegan para resolverse definitivamente. En el trabajo sentirás claridad para reorganizar proyectos y retomar ideas que habías dejado aparcadas. En el amor estarás intenso, magnético y con una capacidad de conexión profunda que fortalecerá tus relaciones. En la fortuna recibirás señales que te ayudarán a tomar decisiones acertadas.

Horóscopo de Leo del 20 de noviembre de 2025

Leo se mueve entre introspección y deseo de renovación. La Luna Nueva en Escorpio ilumina tu zona emocional más privada y te anima a dejar ir viejos rencores o inseguridades. Mercurio retrógrado puede sacudir temas del pasado familiar o personal que vuelven para ser aclarados. En el trabajo podrás detectar errores o mejorar estrategias que no eran tan eficientes como pensabas. En el amor estarás más sensible y receptivo, lo que favorece conversaciones sinceras. En la fortuna recuerda actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas.

Horóscopo de Virgo del 20 de noviembre de 2025

Como signo regido por Mercurio, notarás con fuerza la retrogradación, aunque hoy también sentirás una claridad emocional inusual gracias a la Luna Nueva. Es un día perfecto para reorganizar ideas, cerrar ciclos mentales y abrirte a nuevas oportunidades. En el trabajo podrías replantearte una estrategia que ya no te funciona. En el amor mostrarás profundidad y sensibilidad, lo cual ayudará a resolver tensiones recientes. En las relaciones personales estarás más receptivo y menos crítico, algo que se agradece. En la fortuna la clave está en no precipitarte.

Horóscopo de Libra del 20 de noviembre de 2025

Hoy sentirás la necesidad de centrarte en tus prioridades reales y dejar de cargar con responsabilidades ajenas. La Luna Nueva en Escorpio activa tu zona económica y te invita a revisar gastos, inversiones y decisiones importantes. Mercurio retrógrado podría traer una conversación pendiente sobre asuntos financieros. En el trabajo recuperarás el control sobre algo que parecía escaparse. En el amor te mostrarás encantador pero más profundo que de costumbre, lo cual atraerá a personas sinceras. En la fortuna es un buen día para reorganizar tu economía.

Horóscopo de Escorpio del 20 de noviembre de 2025

Hoy es tu día sin ninguna duda. La Luna Nueva se despliega en tu signo y te regala un renacimiento emocional que no se vive todos los meses. Mercurio retrógrado en tu territorio puede abrir recuerdos intensos o conversaciones pendientes, pero esta vez tendrás la claridad necesaria para resolverlas. En el trabajo sentirás fuerza, intuición y precisión, perfectas para tomar decisiones clave. En el amor estás magnético, intenso y con un poder irresistiblemente atractivo. En la fortuna conviene avanzar con paso firme pero sin precipitación.

Horóscopo de Sagitario del 20 de noviembre de 2025

El día se siente como una preparación para tu propio renacimiento, ya que pronto empezará tu temporada. La Luna Nueva en Escorpio te empuja a mirar dentro y reconocer miedos o hábitos que deseas dejar atrás. Mercurio retrógrado te obliga a revisar decisiones recientes, algo útil aunque incómodo. En el trabajo podrías recuperar una idea antigua que vuelve con más fuerza. En el amor te mostrarás más sensible y reflexivo. En la fortuna conviene actuar con paciencia y evitar riesgos innecesarios.

Horóscopo de Capricornio del 20 de noviembre de 2025

El día invita a una limpieza interna que te ayudará a ver con claridad tus objetivos reales. La Luna Nueva en Escorpio activa tu zona de amistades y proyectos colectivos, animándote a soltar relaciones o colaboraciones que ya no funcionan. Mercurio retrógrado puede traer noticias de personas del pasado o asuntos pendientes que reaparecen. En el trabajo tendrás oportunidades de revisar estrategias y fortalecer tu posición. En el amor te mostrarás más abierto emocionalmente. En la fortuna conviene mantener un enfoque realista y firme.

Horóscopo de Acuario del 20 de noviembre de 2025

Hoy te mueves con una mezcla de intensidad y serenidad curiosamente equilibrada. La Luna Nueva en Escorpio ilumina tu área profesional y te ofrece la oportunidad de reinventarte laboralmente. Mercurio retrógrado puede traer temas viejos relacionados con jefes, proyectos o responsabilidades. En el amor estarás más profundo y perceptivo, algo que fortalecerá tus vínculos. En las relaciones personales puede aparecer alguien del pasado. En la fortuna vigila bien tus decisiones, especialmente en compras tecnológicas.

Horóscopo de Piscis del 20 de noviembre de 2025

Piscis se sumerge con elegancia en la energía escorpiana de esta Luna Nueva. Hoy te sentirás especialmente conectado con tus emociones más profundas y dispuesto a transformar miedos en aprendizaje. Mercurio retrógrado activa recuerdos o personas que vuelven para cerrar historias. En el trabajo tendrás claridad para replantear caminos y retomar ideas que te ilusionaban. En el amor estarás magnético, intuitivo y tremendamente sensible. En la fortuna tus corazonadas serán tu mejor brújula.