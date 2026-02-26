Horóscopo de hoy jueves 26 de febrero de 2026: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

Hoy, 26 de febrero de 2026, llega con un cielo inquieto, estimulante y ligeramente travieso. La conjunción de Neptuno y Saturno en Aries sigue empujando hacia esa revolución interna que invita a dejar de aplazar deseos y empezar a construirlos con valentía. La Luna creciente en Géminis mantiene la mente despierta, curiosa y comunicativa, casi como si cada conversación escondiera una pista relevante.

Hoy, además, Mercurio inicia su retrogradación en Piscis, recordatorio cósmico de que no todo lo que se dice se entiende y no todo lo que se entiende se dijo bien. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 26 de febero de 2026

La energía del día te activa por dentro como un resorte. Sientes una mezcla de determinación y extraña nostalgia que te empuja a actuar, pero también a reflexionar sobre por qué quieres lo que quieres. En relaciones personales, podrías vivir un momento de sinceridad inesperada, quizá una conversación que llevaba tiempo flotando en el ambiente. En el trabajo, tu iniciativa destaca, aunque Mercurio retrógrado aconseja revisar correos, plazos y detalles antes de lanzarte. La fortuna aparece cuando combinas impulso y estrategia. Hoy puedes dar un paso importante si no confundes prisa con avance real. Tu intuición será más fiable que ciertas palabras ajenas.

Horóscopo de Tauro del 26 de febero de 2026

La jornada te pide flexibilidad mental, algo que no siempre te entusiasma pero que hoy puede traerte beneficios. En relaciones, alguien puede cambiar planes o sorprenderte con una actitud distinta. Antes de resistirte, observa. En el terreno laboral, se abren oportunidades ligadas a ideas nuevas o enfoques poco habituales. La Luna en Géminis favorece decisiones prácticas relacionadas con dinero o recursos. La fortuna se mueve en pequeños ajustes que terminan marcando la diferencia. Mercurio retrógrado sugiere evitar compras impulsivas o acuerdos poco claros. Hoy la calma y la adaptación inteligente serán tus mejores aliados.

Horóscopo de Géminis del 26 de febero de 2026

Con la Luna creciendo en tu signo, te sientes en tu elemento. La mente rápida, la lengua ágil y la curiosidad en máximos. En relaciones personales, es un día ideal para retomar conversaciones, aclarar malentendidos o simplemente disfrutar del intercambio verbal. En el trabajo, tu capacidad para conectar ideas y personas será especialmente valiosa. La fortuna aparece en encuentros casuales o mensajes inesperados. Mercurio retrógrado te recuerda que no todo lo brillante es sólido. Verifica datos, fechas y compromisos. Hoy tu ingenio puede abrir puertas, siempre que no te disperses demasiado entre tantas opciones.

Horóscopo de Cáncer del 26 de febero de 2026

El día despierta una sensibilidad especial hacia el entorno. Percibes matices emocionales que otros pasan por alto. En relaciones, podrías sentir la necesidad de hablar de algo íntimo o aclarar una inseguridad. Hazlo sin dramatizar. En el ámbito laboral, conviene evitar suposiciones y confirmar instrucciones o cambios. La Luna geminiana activa tu mundo mental, invitándote a ordenar pensamientos y preocupaciones. La fortuna aparece en momentos de claridad interna o apoyo inesperado. Mercurio retrógrado puede traer cierta confusión externa, pero también intuiciones muy certeras. Hoy escuchar será tan importante como hablar.

Horóscopo de Leo del 26 de febero de 2026

La jornada mezcla entusiasmo y cierta sensación de reajuste. En relaciones personales, podrías notar que alguien cuestiona una decisión o actitud tuya. Tómalo como oportunidad de diálogo, no como ataque. En el trabajo, tu creatividad sigue alta, aunque conviene no precipitar anuncios ni compromisos definitivos. La Luna en Géminis favorece contactos sociales, reuniones y nuevas conexiones. La fortuna aparece en entornos dinámicos y colaborativos. Mercurio retrógrado te invita a revisar planes a medio plazo. Hoy tu brillo natural se mantiene fuerte si lo acompañas de prudencia estratégica.

Horóscopo de Virgo del 26 de febero de 2026

Hoy te enfrentas al clásico pulso entre control y fluidez. En relaciones, podrías sentir que alguien no se expresa con la claridad que te gustaría. Antes de frustrarte, pide concreción. En el trabajo, revisa documentos, cifras y comunicaciones internas. Mercurio retrógrado en Piscis puede generar pequeños despistes o malentendidos. La Luna creciente impulsa decisiones mentales importantes, especialmente sobre organización o prioridades. La fortuna aparece en soluciones prácticas e inesperadas. Hoy no es para obsesionarse con la perfección, sino para adaptarse con inteligencia. Tu capacidad analítica será clave para evitar errores ajenos.

Horóscopo de Libra del 26 de febero de 2026

El día resalta tu necesidad de equilibrio, aunque el entorno pueda parecer algo caótico. En relaciones personales, conversaciones pendientes encuentran hoy un clima propicio, siempre que mantengas tu diplomacia habitual. En el ámbito laboral, podrías mediar en desacuerdos o aportar claridad en situaciones confusas. La Luna en Géminis favorece acuerdos, negociaciones y decisiones compartidas. La fortuna se mueve en pactos bien pensados. Mercurio retrógrado sugiere no dar nada por cerrado sin confirmación. Hoy tu encanto natural será más eficaz si lo acompañas de firmeza suave.

Horóscopo de Escorpio del 26 de febero de 2026

La jornada intensifica tu mundo emocional y estratégico. En relaciones, podrías descubrir algo que cambia tu percepción sobre alguien cercano. No reacciones de inmediato. En el trabajo, tu intuición será especialmente aguda para detectar oportunidades o riesgos ocultos. La Luna creciente activa ideas y decisiones que llevaban tiempo gestándose. La fortuna aparece en movimientos discretos y bien calculados. Mercurio retrógrado puede traer mensajes ambiguos o situaciones poco claras. Hoy conviene escuchar más allá de las palabras. Tu capacidad de leer entre líneas será tu mejor ventaja.

Horóscopo de Sagitario del 26 de febero de 2026

Hoy el cielo despierta tu espíritu aventurero, aunque con matices de revisión. En relaciones personales, podrían surgir planes, viajes o propuestas estimulantes, aunque conviene mantener cierta flexibilidad. En el trabajo, la Luna geminiana favorece intercambios, brainstorming y nuevas perspectivas. La fortuna aparece en ideas audaces o contactos inesperados. Mercurio retrógrado aconseja revisar reservas, contratos o detalles logísticos. Hoy puedes sentir un impulso renovador muy potente. Disfrútalo sin caer en excesos de optimismo. Tu energía expansiva encuentra terreno fértil si se apoya en la prudencia.

Horóscopo de Capricornio del 26 de febero de 2026

La jornada combina responsabilidad y necesidad de reajuste interno. En relaciones, podrías mostrarte más reflexivo o introspectivo. Alguien podría sorprenderse gratamente. En el trabajo, revisiones, correcciones o cambios de última hora pueden marcar el ritmo del día. La Luna creciente favorece decisiones mentales ligadas a organización y prioridades. La fortuna aparece en avances discretos pero sólidos. Mercurio retrógrado sugiere evitar malentendidos jerárquicos o administrativos. Hoy tu disciplina sigue siendo tu ancla, aunque conviene escuchar más tu intuición emocional.

Horóscopo de Acuario del 26 de febero de 2026

El día despierta tu mente creativa y tu deseo de intercambio estimulante. En relaciones personales, podrías disfrutar de conversaciones interesantes o encuentros inesperados. En el trabajo, ideas innovadoras encuentran buena acogida, aunque Mercurio retrógrado pide revisar la viabilidad práctica. La Luna en Géminis potencia tu ingenio y rapidez mental. La fortuna aparece en propuestas originales o colaboraciones inesperadas. Hoy conviene no desconectarse demasiado de los detalles. Tus visiones brillantes necesitan estructura. Tu autenticidad será especialmente magnética.

Horóscopo de Piscis del 26 de febero de 2026

Con Mercurio iniciando su retrogradación en tu signo, el día se siente introspectivo, sensible y algo nebuloso. En relaciones personales, podrías notar cierta confusión emocional o necesidad de aclarar sentimientos. No supongas, pregunta. En el trabajo, revisa mensajes, instrucciones y acuerdos con especial cuidado. La Luna creciente impulsa decisiones mentales que pueden darte claridad interna. La fortuna aparece en intuiciones, creatividad y momentos de inspiración serena. Hoy puedes transformar dudas en comprensión si no te dejas arrastrar por la dispersión. Tu sensibilidad será guía, no obstáculo.