Horóscopo de hoy miércoles 11 de febrero de 2026: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco

La Luna continúa su recorrido por Escorpio y mantiene activo ese foco incómodo pero necesario sobre lo que venimos evitando, ya sean emociones, decisiones o verdades que piden salir a la superficie. Con Venus recién estrenado en Piscis, el amor se vuelve más profundo, empático y magnético y los signos de agua brillan con una seducción silenciosa que no pasa desapercibida.

Al mismo tiempo, se empieza a sentir con fuerza el cambio que traerá Saturno al abandonar Piscis para entrar en Aries el día 13, anunciando una etapa en la que habrá que asumir responsabilidades con más coraje y menos evasión. Hoy no se trata de huir, sino de mirar de frente y elegir con conciencia.

Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 11 de febero de 2026

Este miércoles te enfrenta a emociones intensas que preferirías esquivar, pero que la Luna en Escorpio insiste en sacar a la luz. En las relaciones personales, Venus en Piscis te pide sensibilidad y escucha, algo que puede costarte pero que abre un espacio de intimidad real. En el trabajo, empiezas a notar la presión de nuevos retos que se acercan con el inminente ingreso de Saturno en tu signo. No es momento de improvisar, sino de prepararte con estrategia. La fortuna aparece cuando aceptas que la vulnerabilidad no te resta fuerza. Hoy crecer implica asumir lo que sientes.

Horóscopo de Tauro del 11 de febero de 2026

El foco del día se posa directamente en tus relaciones más cercanas y en la manera en la que te vinculas. Con la Luna en Escorpio, es momento de mirar de frente dinámicas que ya no funcionan y decidir si se transforman o se sueltan. Venus en Piscis suaviza el clima y favorece el apoyo de amigos y aliados sinceros. En el trabajo, es un buen día para colaborar y cerrar acuerdos desde la confianza mutua. La fortuna se manifiesta cuando te permites confiar sin controlar tanto. Hoy las relaciones auténticas son tu mayor respaldo.

Horóscopo de Géminis del 11 de febero de 2026

Este día te pide ordenar tu mundo interno y externo con más honestidad. En las relaciones personales, Venus en Piscis puede traer cierta confusión emocional, por lo que conviene hablar claro y no dejar nada a medias. En el trabajo, la Luna en Escorpio te invita a revisar hábitos, rutinas y responsabilidades que te están drenando energía. Se acerca una etapa de mayor exigencia y conviene aligerar carga ahora. La fortuna aparece cuando simplificas y priorizas. Hoy cuidarte es una decisión inteligente.

Horóscopo de Cáncer del 11 de febero de 2026

Con Venus en Piscis y la Luna en Escorpio, estás en uno de tus mejores momentos emocionales del mes. En las relaciones personales, tu magnetismo se dispara y conectas desde un lugar profundo y auténtico. Es un día ideal para el romance, la reconciliación y la expresión sincera de sentimientos. En el trabajo, tu intuición te guía hacia decisiones acertadas, aunque no tengas todos los datos. La fortuna fluye cuando confías en tu sensibilidad. Hoy el universo te acompaña si te atreves a sentir sin reservas.

Horóscopo de Leo del 11 de febero de 2026

Hoy el cielo te pide bajar el volumen del ego y escuchar lo que se mueve por dentro. En las relaciones personales, la Luna en Escorpio saca a la luz inseguridades que conviene atender sin dramatizar. Venus en Piscis te invita a vivir el amor desde la profundidad y no solo desde la conquista. En el trabajo, es un buen día para revisar acuerdos compartidos o temas económicos pendientes. La fortuna aparece cuando te permites mostrarte tal como eres, sin armaduras. Hoy la honestidad emocional es tu mayor fuerza.

Horóscopo de Virgo del 11 de febero de 2026

Este miércoles te enfrenta a conversaciones necesarias que llevabas tiempo posponiendo. En las relaciones personales, Venus en Piscis te pide empatía y menos análisis, algo que fortalece los vínculos si te atreves a soltar el control. En el trabajo, la Luna en Escorpio favorece la concentración y la resolución de asuntos complejos. Se avecinan cambios importantes con Saturno y conviene dejar todo bien atado. La fortuna se manifiesta cuando confías en tu capacidad de adaptación. Hoy escuchar también es avanzar.

Horóscopo de Libra del 11 de febero de 2026

El foco del día se centra en tu autoestima y en el valor que das a tu tiempo y energía. En las relaciones personales, Venus en Piscis te invita a cuidar más los pequeños gestos y a no descuidarte por agradar. En el trabajo, la Luna en Escorpio te ayuda a revisar temas económicos y a tomar decisiones más realistas. Se acerca una etapa de mayor compromiso y conviene ordenar prioridades. La fortuna aparece cuando te eliges sin culpa. Hoy el equilibrio empieza por respetarte.

Horóscopo de Escorpio del 11 de febero de 2026

Con la Luna todavía en tu signo, sigues siendo el protagonista emocional del cielo. En las relaciones personales, todo se intensifica y no hay espacio para medias tintas, pero Venus en Piscis suaviza los encuentros y favorece el entendimiento profundo. En el trabajo, es un buen día para tomar decisiones importantes y cerrar etapas que ya no te representan. La fortuna se activa cuando confías en tu poder de transformación. Hoy mirar de frente es la clave de tu liberación.

Horóscopo de Sagitario del 11 de febero de 2026

Este día te invita a frenar el ritmo y a escuchar lo que tu intuición lleva tiempo susurrando. En las relaciones personales, Venus en Piscis te pide presencia emocional y compromiso, aunque no sea tu terreno favorito. En el trabajo, la Luna en Escorpio señala la necesidad de cerrar asuntos pendientes antes de lanzarte a nuevos proyectos. Saturno se acerca a una posición que te exigirá más constancia. La fortuna aparece cuando te responsabilizas de tus elecciones. Hoy madurar también es un acto de libertad.

Horóscopo de Capricornio del 11 de febero de 2026

El cielo de hoy favorece conversaciones profundas y decisiones tomadas desde la madurez emocional. En las relaciones personales, Venus en Piscis te ayuda a expresar sentimientos con más suavidad, fortaleciendo la confianza. En el trabajo, la Luna en Escorpio impulsa proyectos a largo plazo y alianzas estratégicas. El próximo cambio de Saturno te empuja a redefinir estructuras importantes en tu vida. La fortuna se manifiesta cuando combinas disciplina con sensibilidad. Hoy construir también implica sentir.

Horóscopo de Acuario del 11 de febero de 2026

Este miércoles te confronta con la necesidad de asumir responsabilidades sin perder tu esencia. En las relaciones personales, Venus en Piscis te conecta con un deseo más profundo y menos racional. En el trabajo, la Luna en Escorpio te exige compromiso y foco, especialmente en asuntos que afectan a tu proyección futura. Se acerca una etapa de pruebas y conviene no dispersarte. La fortuna aparece cuando alineas tus valores con tus actos. Hoy la coherencia es tu mayor aliada.

Horóscopo de Piscis del 11 de febero de 2026

Con Venus recién instalada en tu signo, sigues brillando con una luz especial y magnética. En las relaciones personales, atraes afecto, complicidad y miradas sin necesidad de buscarlas. La Luna en Escorpio te ayuda a profundizar en lo que deseas de verdad y a cerrar viejas heridas. En el trabajo, tu intuición te guía con acierto, aunque debas empezar a pensar en límites más claros ante el próximo cambio de Saturno. La fortuna fluye cuando confías en ti sin idealizar en exceso. Hoy el amor propio marca la diferencia.