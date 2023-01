Horóscopo 2023: El mito de Ofiuco y por qué no hay cambio en los signos del zodiaco.

Todos los años al llegar enero la polémica se reabre y los signos del zodiaco vuelven a ser cuestionados. La aparición de un nuevo signo del zodiaco (que de nueva tiene poco) invita a pensar que, en realidad, los signos del zodiaco son uno más. Esto implica que se produzca un cambio en el horóscopo y que ya ningún signo del zodiaco corresponda a sus fechas originales. Esta irrupción ha causado todo tipo de revuelo y debate, llegando incluso a enfadar a la mismísima Esperanza Gracia y generando respuesta en la propia Nasa.

La aparición de un nuevo signo del zodiaco, el temido Ofiuco (y ahora también Cetus) no es moco de pavo. Si el calendario lunar influye en cuándo debemos cortarnos el pelo, la aparición de un nuevo signo del zodiaco cambia por completo la interacción cósmica. Es por eso por lo que el debate de los nuevos signos del zodiaco ha sido el primer debate cósmico del año (¿tendrá la culpa Mercurio Retrógrado?).

En cualquier caso, el mito de Ofiuco es el bulo más grande de 2023 y a continuación te explicamos por qué no hay cambio en los signos del zodiaco. Palabra de Esperanza Gracia.

Por qué Ofiuco no es un nuevo signo del zodiaco

Para que un bulo sea recurrente debe haber un trasfondo que lo refute. En el caso del mito de Ofiuco y la aparición de un nuevo signo del zodiaco, éste se remonta a 1995 cuando una serie de divulgación científica de la BBC anunció que el zodiaco estaba compuesto por 13 signos, en lugar de 12. Por si fuera poco, en 2016 la NASA reabrió el debate sacando a la palestra la nueva constelación.

Fue en 2020 cuando el organismo internacional se vio obligado a emitir un comunicado en el que estableciese una diferenciación entre la aparición de una nueva constelación y el cambio en los signos del zodiaco. Desde la NASA quisieron dejar claro que ellos estudiaban la astronomía, no la astrología, que no es otra que la interpretación de la posición de los astros. En ese sentido, la irrupción de Ofiuco no es otra cosa que un fenómeno astronómico, nada que ver con la astrología.

Con ya advirtió la propia NASA, la división de los signos del zodiaco tiene su origen en Babilonia. Los babilonios hicieron una división original en 12 partes y a cada una le atribuyeron una constelación. Al ser su calendario de 12 meses, a cada mes le correspondió una cosntelación. Que ahora Ofiuco salga a la palestra significa que cuando los babilonios esta constalación no era visible y ahora sí lo es porque el eje de la Tierra no es el mismo.

Para arrojar más luz al debate, uno de nuestros referentes cósmicos, Esperanza Gracia, ha sido bastante tajante al respecto y ha mostrado su disconformidad ante la posibilidad e que Ofiuco sea un nuevo signo del zodiaco.

En mi programa sólo estarán los 12 signos del zodiaco https://t.co/Px5iU8MtWc — Esperanza Gracia (@esperanzagracia) January 9, 2023

El mito de Ofiuco y las constelaciones

Ofiuco, entre Escorpio y Sagitario, es una soberbia constelación tanto por su tamaño como por la cantidad de cúmulos globulares que contiene, rivalizando en una igual pugna con su vecina Sagitario. Las estrellas más destacables de la constelación son en orden: Rasalhague, Cebalrai, Sabik, Han, Yed Prior y Yed Posterior. Se encuentra en la parte superior de Escorpio, compartiendo a su vez las constelaciones de Serpens Caput y su hermana Serpens Cauda. Cabe destacar el globular M107, M12, M10, M62, M9, M14 Y e innumerables objetos visibles con prismáticos. De acuerdo a la mitología griega, es un médico con poderes curativos, de revivir a los muertos y se asocia con Asclepio, hijo de Apolo.

Cetus, la ballena o monstruo marino, se encuentra entre Aries y Piscis. Esta constelación acuática tiene entre su principales estrella a Menkar, Deneb Kaitos, y Mira Ceti.

Incluye en su interior la galaxia en espiral M77. La mitología griega dice que Cletus fue asesinado por Perseo cuando la princesa Andrómeda se dirigía a servirle de comer.

La fecha de Ofiuco es entre 30 de noviembre y 17 de diciembre. Su nombre viene del griego "el que sostiene a la serpiente", es representado por la figura de Asclepio, quien agarra con las manos una serpiente. La mitología griega dice que Asclepio curó a Orión, que había sido víctima de una venganza por parte de Artemisa, quien le había enviado un escorpión para que le picara el talón.

Cetus se ubica entre el 28 de marzo y 29 de marzo, representado por un enorme monstruo marino, el cual encontró la muerte a manos de Perseo cuando lo iba a alimentar la princesa Andrómeda.