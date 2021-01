We Love Flamenco 2021: La consagración de las tendencias flamencas en el cuarto día de desfiles

Ocho desfiles han ocupado la cuarta jornada de desfiles de We Love Flamenco. Desde su canal de Youtube, Pasarela Flamenca We Love Flamenco, el fashion show de GO! Eventos y Comunicación ha vuelto a ser deleite de los amantes de este traje regional que de tanta inspiración sirve al mundo de la moda.

La firma madrileña Johanna Calderón; la sevillana NOTELODIGO, y la onubense Paco Prieto han desfilado en la mañana de la cuarta jornada de la pasarela We Love Flamenco, mientras que Mónica Méndez y José Hidalgo, han puesto la elegancia a la tarde del sábado en la pasarela. Huelva, de la mano de El Ajolí Pepe Jiménez; Triana, con Carmen Acedo, y Lepe, con Santana Diseños, también han pisado fuerte sobre los jardines del Alfonso XIII.

El reencuentro con los volantes de Johanna Calderón

A las once de la mañana y desde Madrid llegaban las propuestas de Johanna Calderón, quien en la pasada edición desfiló por primera vez en We Love Flamenco. Colores saturados y lunares coquetos han vuelto a ser los protagonistas de su film, en el que tampoco han faltados los botones dorados en el cierre trasero, seña de identidad de esta firma.

"Me hace mucha ilusión este reencuentro, necesitaba volantes", ha expresado Johanna Calderón a Laura Sánchez después del desfile. En cuanto al parón en lo que a moda flamenca se refiere, la diseñadora madrileña no ha estado desocupada. "Me lancé a diseñar bañadores, hemos aprendido, nos hemos reinventado, y hemos visto que somos capaces de salir de nuestra zona de confort", ha añadido. Respecto a su próxima colección, cuando tenga luz verde para hacerla, Johanna ha adelantado que "ya la tenía en mente, los bocetos, el color…".

Las flamencas clásicas de NOTELODIGO

Como acostumbra, la marca de moda juvenil NOTELODIGO ha vuelvo a llenar de esa flamencura tan de feria los jardines exteriores del Hotel Alfonso XIII. Trajes clásicos llenos de lunares y mantoncillos bordados de sabor añejo han sido la propuesta de la firma dirigida por Pilar Gómez Ferrer.

Con ella habló Laura Sánchez, después del desfile, en una entrevista en la que ha confesado sentirse "súper positiva". "Lo que hay que aguantar en este momento es el tipo; dar patadas para adelante e ir aguantando poquito a poco, porque la siguiente edición va a ser… ¡No voy a tener capacidad de hacer todos los trajes de flamenca que me van a encargar!”, ha expresado Pilar Gómez Ferrer, quien también ha dicho que "se dejará llevar" cuando tenga que ponerse a hacer una nueva colección.

El renacer de las flamencas de Paco Prieto

Paco Prieto fue el siguiente en desfilar, envolviendo los salones del Alfonso XIII del halo goyesco tan propio y conseguido del diseñador onubense. Estampados sacados de una acuarela, algún que otro patchwork, y el trío rojo-blanco-negro han sido los protagonistas de este desfile aderezado, como siempre, con significativas peinas en la cabeza de las flamencas.

Después de ver sus propuestas en el streaming de Youtube, se ha podido ver la entrevista de Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación, a Paco Prieto, quien se ha mostrado "encantado" con la realización de esta IX edición. "La moda flamenca no ha muerto, aunque esté dormidita". En cuanto al confinamiento, el diseñador onubense ha contado cómo "sin saber que se iba a hacer We Love Flamenco 2021, yo he seguido creando", hecho por el que se han visto nuevas piezas independientes a su colección 2020, vista en la edición anterior.

Flamencas elegantes en Mónica Méndez

Como un soplo de aire marinero ha sido la propuesta de Mónica Méndez, encargada de abrir la sesión de tarde mostrando su colección Pleamar en el jardín trasero del emblemático hotel sevillano. Rodeando la piscina, los volantes de la firma alcalareña han recorrido sinuosamente el cuerpo de las elegantes flamencas que tanto invitaban a salir de feria en una soñada tarde de abril. Azules, blancos, negros y algunos tonos cálidos, unos lisos y otros estampados con maxilunares, han sido las propuestas de Mónica Méndez en este sábado.

Con Laura Sánchez se ha entrevistado Mónica Méndez, directora de la marca homónima, nada más terminar su desfile, a quien se ha visto muy esperanzada y "mirando hacia el frente". Para cuando llegue "la normalidad; no la nueva normalidad", Mónica Méndez querría verse "disfrutando de nuestras ferias, de nuestros eventos, de nuestra pasarela", explica la diseñadora, que ya tendría pensada una nueva colección para ese momento tan soñado.

Colorido flamenco en El Ajolí

Huelva entera se ha venido a pisar los jardines del Alfonso XIII con las flamencas más sensuales y femeninas de la emblemática firma El Ajolí Pepe Jiménez. Blancos, fucsia, rojo, morados… Toda la paleta cromática ha tocado la propuesta de la histórica marca, cuyas flamencas han lucido siluetas fluidas y llenas de vuelo, con mucha gracia y alegría en los volantes. Estilismos redondos y blusas 100% aptas para el streetwear también han sido los protagonistas de este desfile.

Al finalizar, Susana Jiménez, directora creativa de El Ajolí e hija del afamado diseñador Pepe Jiménez, se ha entrevistado con Laura Sánchez, a quien le ha contado cómo "hay muchas ideas en mente" para su próxima colección flamenca. No obstante, desde la firma onubense tienen en cuenta que "hay una colección que no ha salido a la luz, con lo cual, cuando retomemos nuestras fiestas, se retomará esta colección", ha explicado Susana.

Carmen Acedo lleva Triana a la pasarela

A las 18:30 le tocaba el turno a Triana. El barrio arrabalero de Sevilla, con sus gitanas canasteras, han sido las protagonistas de media tarde en el sábado de We Love Flamenco. Hablamos de Carmen Acedo, la mítica firma trianera, adalid del volante canastero y del traje de gitana de siempre. Estampados florales, algún que otro lunar y miles de cuidadas y minuciosas aplicaciones han sido las propuestas de Carmen Acedo, quien no se olvida de los mantoncillos colocados en forma de pico. De tonos pasteles y empolvados se han vestido estas flamencas, aderezadas con el duende de la cava.

Carmen Acedo, directora de la firma homónima, ha charlado luego con Laura Sánchez sobre esta situación en que se encuentran, como ella, todos sus compañeros de profesión. Ella ha contado cómo el confinamiento lo han pasado trabajando, "haciendo mascarillas, haciendo EPIS, todo para los sanitarios, y con ilusión y mirando a este año nuevo. La diseñadora confía en que la moda flamenca despegue "como un cohete" cuando llegue el momento.

Flamencas festivas en Santana Diseños

Desde Lepe, Santana Diseños llegaba a las 7 y media con las flamencas más coloridas y señoriales. Tonos saturados en fucsia y rojo han sido los protagonistas de su desfile, junto con el negro, para diseños más de noche. Trajes festivos, a la vez que elegantes, los de la marca lepera de trajes de flamenca, con algún cuello a la caja y mucho protagonismo en las mangas, con pronunciados volantes y volúmenes en los hombros de sus flamencas.

Tras el fdesfile, Laura Sánchez se ha entrevistado con Fran Santana, director creativo de la firma Santana Diseños, quien se he visto de lo más ilusionado con esta IX edición "única" de We Love Flamenco. En cuanto al confinamiento, Fran ha contado como, al principio, estuvieron haciendo "muchas mascarillas solidarias"; para luego reinventarse con "el mundo de las sudaderas ecuestres". Respecto al décimo aniversario de la pasarela (en 2022), Fran Santana se muestra ilusionado y con muchas ganas de afrontar una nueva colección.

Broche de oro con las flamencas de José Hidalgo

La flamenca Feriante de José Hidalgo ha sido la guinda del pastel de este sábado repleto de desfiles en streaming. Un recuerdo de lo que fue su colección 2020, presentada en nuestra pasada edición, ha sido la que ha podido verse en los salones del Alfonso XIII. Lunares llamativos, como las luces de la calle infierno sobre el cielo de la noche de feria, son los que han vuelto a revestir a las modelos de GO! Eventos y Comunicación. Flamencas coquetas, elegantes y vestidas con marino, blanco y amarillo han sido las propuestas de esta firma, abanderada de los vestidos camiseros, los cuellos y los bolsillos aplicados al traje regional más extendido del mundo.

Finalmente, Laura Sánchez ha hablado con un esperanzado José Hidalgo. "Hay muchas ganas, sobre todo, de comenzar una nueva colección, de que todo vuelva a la normalidad y de que tengamos esa alegría por volver a la feria y por volver a la moda flamenca". "A la moda flamenca le queda muchísima vida, tenemos muchas ganas y espero que volvamos a nuestras tradiciones, la feria y las romerías", ha expresado el diseñador.