La cara oculta de la pasarela We Love Flamenco 2024

Siete día desfiles dan para mucho y más si los desfiles son de moda flamenca. Con la resaca que deja el mes de enero entre los amantes de los lunares y volantes y antes de analizar las tendencias que se verán en ferias y romerías este 2024, la pasarela We Love Flamenco nos abre su parte más oculta para conocer qué se cuece entre bambalinas, cómo se preparan los desfiles y cómo se vive desde dentro una semana en la que los nervios, la emoción, las risas y hasta los bailes por sevillanas son los actores secundarios de una obra de teatro en la que la moda flamenca siempre tiene el papel protagonista.

Finalizada su XII edición, We Love Flamenco deja en el recuerdo de los amantes de la moda flamenca tendencias muy coloridas (atentas al color block), diseños en los que prima la comodidad y un protagonismo cada vez mayor de mangas y complementos. Esto es lo que los espectadores han visto desde fuera pero ¿qué se ha vivido desde dentro? Hablamos con Juande Corrales, director de comunicación de la pasarela de la que Laura Sánchez y Javier Villa son responsables. "Los momentos captados por Silvia Sánchez no son más que eso, un reportaje documental del buen rollo y buen hacer en la trastienda de We Love Flamenco", nos avanza.

Así es el backstage de We Love Flamenco

"Es muy enriquecedor adentrarse entre los bastidores de We Love Flamenco, eso que llamamos backstage y que a muchos les parece una palabra a la que tener respeto, es un verdadero hormiguero en el que cada uno está trabajando a destajo en su departamento y, lo más importante, con una sonrisa para el que se cruza a beber agua, pedir un bolígrafo o, sencillamente, pasarse a dar los buenos días. Somos un equipo de 60 personas trabajando de manera constante, nos lo pasamos bien, pero a eso hay que tenerle respeto", cuenta el director de comunicación.

Todo un engranaje que funciona a la perfección para que cada desfile salga según lo planeado. Si el aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán, que una flor no esté colocada sobre una cabeza a su debido momento puede ser desastroso, de ahí que los esfuerzos por trabajar de manera coordinada sean tan marcados. Aunque el rigor germánico a la hora de establecer los tiempos no es lo único que impera en esta pasarela, también hay lugar para las risas y el buen rollo entre los que ya se consideran familia.

"Las modelos se sienten como en casa, muchas de ellas, que trabajan por primera vez en nuestro equipo, se quedan alucinando por el buen rollo que se respira en nuestro backstage, desde lo cariñosas que son las maquilladoras da Lancôme, con Patricia Franco a la cabeza, hasta el buen rollo del equipo de Víctor del Valle para L'Oréal Professionnel; pasando por el hospitality donde no falta el café, los refrescos y los dulces de Upita de los Reyes, y es que ¡qué menos! Son muchas horas las que pasa el equipo allí y hay que estar a gusto para que luego en la pasarela todo salga bien", añade Juande Corrales.

Esa buena sintonía y estar tantas horas trabajando codo con codo crea una atmósfera en la que siempre se suceden las anécdotas divertidas. Un abrazo reparador con el que queda todo dicho, la risa nerviosa sin motivo aparente o un arranque por sevillanas al finalizar una maratoniana jornada de desfiles son aspectos de la cara oculta de We Love Flamenco, esa que no se ve, pero que ayuda a que la pasarela siga funcionando edición tras edición.

"Lo espontáneo de estar entre bastidores es que de repente una vestidora y una modelo se pongan a bailar una sevillana que está sonando en pasarela, que nuestro director Javier Villa se ponga a cantar una sevillana y todo el equipo redoble las palmas, o que nuestra directora Laura Sánchez, que suele vivir más bien en el front row de la pasarela, aparezca dando abrazos a todos y poniendo a todo el equipo a brindar por el buen trabajo hecho", concluye el director de comunicación.