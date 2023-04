Las chaquetas toreras que arrasan esta Feria de Abril son de una firma sevillana

Las pasarelas de moda flamenca dejaron ver una clara tendencia para la Feria de Abril: las chaquetillas toreras. Complemento ideal para cualquier look de inspiración que se precie (sobre todo en Feria), las chaquetas toreras se han convertido en la prenda viral de esta Feria de Abril, aunque no como complemento del traje de flamenca.

Si has estado atenta a redes sociales (o a los análisis de los mejores looks de la Feria de Abril publicados en Wappíssima), te habrás dado cuenta de que las famosas e influencers que han apostado por un look de inspiración se han decantado por combinarlo con una de estas prendas elevando sus estilismos a la estratosfera. No se trata de un caso aislado. El efecto chaqueta torera ha llegado a las famosas e influencers más estilosas, llegando a hacer de esta prenda todo un éxito de la Feria de Abril.

Al igual que ocurre con otras prendas que levan las influencers, la chaqueta torera se ha convertido en objeto de deseo y muchas son las que estos días buscan su procedencia. Tampoco hay que buscar demasiado, las chaquetas toreras que arrasan esta Feria de Abril son de la firma sevillana Amazonia y ya ha conquistado a Rocío Peralta, Margarita de Guzmán, Carmen Lomana, Marta y Meri Lozano o Victoria Federica, entre otras.

Amazonía, la firma responsable de las chaqueta virales de la Feria de Abril

Rocío Peralta es una enamorada de las chaquetas toreras de la firma sevillana Amzonia. Las ha llevado a la Feria de Abril, al desfile de Dior en Sevilla, a su desfile de moda flamenca en We Love Flamenco y en otras múltiples ocasiones. Junto a ella, otras famosas e influencers como Carmen Lomana o Margarita de Guzmán también han hecho de este complemento la mejor apuesta para ir a la Feria de Abril. Con uno de los mejores looks para la noche del pescaíto, la influencer María Hernández apostó por una chaqueta torirea de esta firma sevillana muy especial.

Tan especial es la firma sevillana, que las famosas e influencers no dudan en hacerse con una de sus chaqueta y convertirlas en el complemento estrella. Ya sea para acudir a un desfile en París, para un editorial de una conocida revista o para una selecta fiesta de la jet. Hay que destacar que estas chaquetas toreras están confeccionadas de manera artesanal y que los detalles pertenecen a trajes de luces reales.

Al tratarse de piezas tan especiales y elaboradas con piezas tan antiguas (muchas son del siglo XIX) El precio de las chaquetas toreras, en el caso de ser las que tienen hombreras, es de 950 euros. Las que no las tienen hombreras y cuentan con de 10 a 12 alamares bordados cuestan aproximadamente 450 euros. La firma realiza envíos a toda España y aseguran poder realizar confecciones por encargo si no cuentan con los colores que interesan a sus clientas

