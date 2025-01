Rocío Peralta lleva el surrealismo de Dali a su nueva colección de trajes de flamenca

Puede presumir de llevar más de 15 años en el mundo de la moda flamenca y tener un sello de identidad inconfundible. Rocío Peralta, la diseñadora favorita de las celebs, no sólo ha sabido hacerse un hueco en el universo de los lunares y volantes, sino que lo ha hecho con nombre propio. Sus diseños, de corte clásico y llenos de color, son perfectamente identificables y eso Peralata lo sabe. Lo sabe y lo lleva al extremo, como cualquiera que es consciente de que aquello que crea trasciende a su propia firma. Ahora, la que fuera cabeza de cartel de la primera jornada de desfiles de We Love Flameco vuelve a volar en solitario y presenta su nueva colección de trajes de flamenca en el que parece haberse convertido en el enclave favorito para los grandes acontecimientos de moda, la Fábrica de Artillería de Sevilla (la firma Antonio García también presentó su colección por el 20 aniversario allí).

Bajo el nombre de La perserverancia de los sueños (un juego de palabras con la obra La persistencia de la memoria), la nueva colección de trajes de flamenca de Rocío Peralta es un homenaje a la figura de Salvador Dalí. No es la primera vez que la diseñadora rinde tributo a una figura icónica. Ya lo hizo en 2022 con Lola Flores y ahora parece que de nuevo las musas la llevan a transitar la obra de uno de los máximos exponentes del surrealismo. Con menos folklore y más ensoñación, Peralta recorre la obra del pintor a través de diseños llenos de color en una puesta en escena muy cuidada, digna de alguien que sienta las bases de la moda flamenca. Al menos la más enraízada y con menos artificio.

El desfile, organizado por la agencia de comunicación Family, no sólo congregó a amantes de la moda flamenca, tampoco quisieron perderse el evento rostros conocidos como Adriana Abascal, Inés Sastre, Teresa Baca, Cristina Borbón Dos Sicilias y su hija Victoria López-Quesada, Casilda Ybarra y el Litri, Manuela Villena, Eva González, María José Suárez, Begoña Trapote, Roberto Diz y Farruquito, entre otros. También asistieron la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno Barbera.

Como acostumbra a hacer la diseñadora con sus desfiles, la presentación se convirtió en todo un espectáculo. El artista Pérez-Vera, acompañado por una banda de música, fue el encargado de dar comienzo al desfile, poniendo voz y pasión a la Oda a Salvador Dalí, de Federico García Lorca. Adriana Abascal, fue la modelo invitada y la encargada de abrir la pasarela dio paso a un despliegue de lunares y volantes, que también lució la modelo y presentadora Teresa Baca.

La bailaora Pilar, hija de Farruco, emuló un momento mítico de la historia del siglo con una figura que encandiló a Dalí, cuando La Chunga bailó frente al genio surrealista mientras pintaba un lienzo con los pies descalzos.

El desfile de Rocío Peralta con su nueva colección de trajes de flamenca. / Juan Carlos Muñoz

Volantes y lunares que recorren el surrealismo de Dalí

Compuesta por sesenta trajes de flamenca, la nueva colección de Rocío Peralta es el resultado de un proceso creativo "muy divertido" y en la que se mantiene la esencia del traje regional. "Siempre me mantego fiel a las raíces del traje de flamenca y a lo que considero mi estilo, pero me gusta experimentar, ir cambiando algunos detalles. Esta colección es muy fresca y actual, llena de colorido", nos cuenta Rocío Peralta. Entre sus diseños se observan piezas ceñidas al talle en las que los volantes en movimiento juegan un papel importante, siendo las mangas y las enaguas los puntos fuertes de esta nueva colección y en los que Peralta ha jugado a experimetar, al igual que con los complementos y mantones.

Desfile de Rocío Peralta | Moda Flamenca 2025 / Juan Carlos Muñoz

Dividida en varias partes que contextualizan la obra de Dali, la colección llega a su punto culmen al final, donde los clásicos rojos, negros y azules dan paso a los tonos flúor más surrealistas. "Me he inspirado en la obra de Dalí para hacer esta colección y la transito a través de los colores, por eso la parte final, el cierre, es con estos colores tan potentes", explica. "La relación entre Salvador Dalí, la moda y el flamenco es un ejemplo fascinante de cómo el arte puede fusionarse con expresiones culturales y estilísticas para crear algo único y atemporal. Dalí encontró en el flamenco una representación de la pasión, la energía y el drama, características que fusionó con su estilo surrealista, incorporando así elementos de la estética flamenca en su obra y colaboraciones artísticas que quedaron para la historia", añade.

Pero no sólo la figura de Dalí inspira a la diseñadora a la obra de materializar sus diseños, sino también para dar rienda a su imaginación. "No puedes cansarte de soñar, pero no sólo eso, también tienes que tener las ganas de llevarlo a cabo, y eso es lo que me ha provocado la figura de Dalí.

Desfile de Rocío Peralta | Moda Flamenca 2025 / Juan Carlos Muñoz

Más de 15 años vistiendo a las sevillanas (y a las no sevillanas) de flamenca

Permanecer en el mundo de la moda flamenca no es algo sencillo. Hay que estar en un constante proceso de reinvención, atenta a las necesidades que plantean las mujeres a la hora de ir a ferias y romerías y saber hacerse un hueco entre un abanico que cada vez abarca más propuestas. Peralta lo consigue siendo fiel a su estilo y llenando un hueco en el mundo de la moda flamenca que parecía estar vacío. Los diseños clásicos tienen arraigo y ella lo lleva a gala dándole un sello de calidad y un punto de distinción. Más de 15 años la avalan, aunque no se queda anclada en el éxito, que siempre puede ser efímero. "Cada año es un reto hacer una colección. Siempre intento dar lo mejor de mí misma en cada uno de los trajes de flamenca, pero cuando presento una colección, luego me desinflo y pienso: '¿el año que viene qué?' Y así me paso el año entero, soñando con lo que voy a hacer y teniendo claro que lo quiero llevar a cabo", concluye.