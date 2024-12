Antonio García celebra su 25 aniversario con una colección que evoca un clasicismo renovado

Su filosofía es la moda a medida. A medida y con pausa. No deben de andar desencaminados a la hora de plantear los pilares de su firma cuando Antonio y Fernando, los hermanos detrás de la firma Antonio García, acaban de celebrar su 25 aniversario en el mundo de la moda. Con un desfile muy especial en la Fabrica de Artillería, de nombre Aniversario, ambos diseñadores demuestran que la artesanía y el trabajo bien hecho es la mejor filosofía cuando se quiere perdurar en el tiempo. Abrumados por el fast fashion, ellos dicidieron hacer de la moda pausada su estilo de vida y lo reflejaron a través de piezas que son obras de arte y tienen el don de perdurar en el tiempo. Ya sea por su calidad o por su atemporalidad, algo que siempre ha marcado el sendero de sus creaciones.

Un cuarto de siglo avala el espíritu creativo de la firma, que no ha dejado de cosechar éxitos. Fernando García puede presumir de contar con dos premios Goya a Mejor Vestuario y Antonio García de ser el responsable de algunos de los looks más aclamados de Inma Cuesta, Paz Vega, Eva González, Nieves Álvarez, Manuela Villena, Teresa Baca y hasta Olivia Palermo. No hay alfombra roja en la que no destaquen sus estilismos, aunque para ellos la clienta anónima es siempre la más especial. . "Estamos encantados y el balance es buenísimo. En la moda todo cambia cada seis meses y seguir durante tanto tiempo no es fácil, pero aquí seguimos, con muchísimo esfuerzo y agradeciendo a todo el mundo que ha contribuido a que estemos aquí después de estos 25 años", reconocían ambos diseñadores.

En esa línea llega la colección Aniversario, que encarna el espíritu de Antonio García, una firma que ha sabido conjugar la sofisticación clásica con la frescura de la modernidad, sin seguir las tendencias y marcando el nuevo rumbo de la moda española. Esta propuesta no sólo reúne piezas icónicas que marcaron su historia, sino que también explora nuevas perspectivas creativas.

El desfile del 25 aniversario de Antonio García. / Juan Carlos Muñoz

Tras tres décadas dedicadas al mundo de la moda, aunque ahora celebren el 25 aniversario, y con un enfoque muy definido basado en la medida, la firma Antonio García mantiene su apuesta por crear colecciones que prolongan y enriquecen su propio universo. Este universo evoluciona constantemente a través del uso del color y de elementos icónicos como los lazos y las pajaritas, que se han convertido en sellos distintivos de su identidad creativa.

El evento contó con la presencia de rostros destacados del mundo del cine, la moda y la cultura, que han sido cercanos a la firma a lo largo de los años. La actriz Bárbara Lennie, el director Alberto Rodríguez, el guionista Rafael Cobos, y personalidades como Lourdes Montes, Tana Rivera, Raquel Revuelta, Rocío Peralta, Pasión Vega y Teresa Baca fueron algunos de los rostros conocidos que no quisieron perderse el especial aniversario. Estas figuras no sólo reflejan el vínculo de Antonio García con el arte, sino que también destacan por encarnar los valores de estilo y sofisticación que define a la firma.

El desfile del 25 aniversario de Antonio García. / Juan Carlos Muñoz

'Aniversario', así es la colección con la que Antonio García celebra sus 25 años en la moda

"Esta colección es un repaso a nuestros 25 años, pero el 80% es nuevo. Nuestra filosofía es continua y nuestras colecciones son muy paralelas en estilos tendencias de coloridos. Trabajamos sobre unas bases que son siempre las mismas, la elegancia contemporánea, el clasicismo renovado y con un punto contemporáneo y, sobre todo, buscar siempre la belleza y hacer cosas bonitas para que las mujeres se vean guapas y favorecidas", contaban los diseñadores acerca de Aniversario.

El desfile del 25 aniversario de Antonio García. / Juan Carlos Muñoz

Líneas depuradas y volúmenes sorprendentes que recuerdan a Balenciaga se aprecian en las propuestas de la firma, donde el minimalismo se combina con estructuras impactantes que redefinen el concepto de elegancia. Como si de un viaje a otras décadas se tratase, esta colección se observan pinceladas a los años 20, con cuellos a la caja, siluetas muy fluidas y casquetes de lentejuelas, pero también a los 50, con piezas elegantemente estructuradas. Los colores atemporales se erigen como protagonistas, acompañados de atrevidas mezclas de tonos inesperados que aportan dinamismo, siendo el negro y el blanco los grandes protagonistas. En los tejidos se aprecian texturas excepcionales, que van desde materiales estructurados hasta fluidos, siendo la riqueza textil una constante en cada diseño.

Sello inconfundible de la firma, en cada diseño se aprecian detalles artesanales únicos. Bordados a mano, delicadas plumas y cintas de tul de algodón se suman para crear piezas que son verdaderas obras de arte. Tampoco faltan los lazos y sus características pajaritas, que se aprecian tanto en detalles sutiles, como en maxilazadas a modo de complementos. ¿La inspiración? El sur les ayuda mucho, aunque ellos tienen su particular visión. "Sevilla siempre nos inspira, toda su iconografía, pero la pasamos por el filtro Antonio García. Estamos acostumbrados al lunar y al volante, que nos encanta, pero nuestra inspiración es más sutil, menos literal. El estampado de golondrinas, el blanco, el algodón… Hay mucha Andalucía, pero desde otra perspectiva, desde otro prisma", apostillan.