SIMOF Madrid, antesala al 30 aniversario de la Semana de la Moda Flamenca de Sevilla

La III edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, SIMOF Madrid 2024, se ha clausurado con éxito en la capital. Alrededor de 3.000 personas disfrutaron de la creatividad y el sello de la moda flamenca e inspiración del sur, en un evento en el que se acreditaron más de 80 medios de comunicación. Y es que durante tres intensas jornadas el público ha podido ver los diseños de moda e inspiración flamenca en 13 desfiles en los que han participado 44 firmas, jóvenes y consagradas, incluidos los de los colectivos Málaga de Moda,Mof&Art y Qlamenco, mostrando un total de 465 vestidos.

La cita con la moda flamenca en la capital, de la que han podido disfrutar unas 2.400 personas, forma parte de SIMOF ON MOVE –una iniciativa diseñada para llevar el arte y la moda del sur a otras ciudades y países– y es la antesala del 30 aniversario de SIMOF Sevilla, un año muy especial en el que se celebrará tres décadas de apoyo a los diseñadores y artesanos andaluces, la única plataforma oficial que proyecta la Moda Flamenca en el ámbito nacional e internacional para dar a conocer la riqueza y singularidad del único traje regional que está sujeto a tendencias y que es fuente de inspiración para diseñadores de todo el mundo.

“Me siento muy satisfecha con el resultado. La inauguración fue espectacular, y no cabe duda de que este evento se consolida como una cita clave en el calendario de la moda en la capital. SIMOF ON MOVE ha dejado patente la gran inspiración flamenca que sigue marcando tendencia, dentro del marco de actividades que hemos diseñado para conmemorar el 30 aniversario de SIMOF. Las propuestas de los diseñadores han sido excepcionales, mostrando una flamenca contemporánea a través de colecciones muy diversas, que demuestran que la creatividad en la moda flamenca no tiene límites. Ya estamos soñando con la IV edición”, explica Raquel Revuelta, CEO de la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre y fundadora de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF).

Las tendencias en moda flamenca que deja SIMOF Madrid

Jote Martínez Costura en SIMOF Madrid 2024. / Chema Soler

Mi origen (Pilar Vera); Así (Sara de Benítez); Cápusla24 (Alejandro Postigo); Abril y Mayo (Ángela y Adela); Contigo (Ángeles Isa); Rosa Rosae (Inma Benicio); Eco del Sur (Sonibel); Folklórica (Conso Delgado); Atardecer (Merche Caparrós) o Rosa de Pitiminí (Carmen Latorre) son algunas de las colecciones presentadas. En esta edición, los diseñadores han trabajado con una amplia variedad de tejidos, como crepé, batista, vichy, gasas, organdí, algodón, rasos, satén, guipur, pasamanería, terciopelo, transparencias, tules bordados, mikados, organzas y bordados con lentejuelas, entre otros.

En cuanto a formas, en SIMOF Madrid 2024 se han visto cuerpos ceñidos de talle bajo, que realzan cada línea del cuerpo, con una amplia diversidad de escotes, mangas y faldas. Destacaron las espaldas abiertas, los escotes corazón y los volantes, además de faldas con aberturas, asimetrías y muchos volantes. Sin olvidar, las chaquetas, las hombreras de pico y el mantón que sigue siendo el gran protagonista. Cada pieza artesanal se convirtió en un homenaje a la mujer andaluza contemporánea, logrando el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, transmitiendo esa luz y alegría que define al sur.