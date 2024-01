We Love Flamenco 2024: Tendencias dosmileras y extravagancia en el cuarto día de desfiles

Los nuevos talentos en moda flamenca tienen mucho que decir. Tanto, que tienen una jornada completa en We Love Flamenco para mostrar sus propuestas y presentar su personal visión del traje regional más a la vanguardia. Ecuador de la Semana de la Moda Flamenca, el cuarto día de desfiles acogió la tradicional pasarela Viva by We Love Flamenco, un punto de encuentro entre los talentos emergentes y en el que un total de diseñadores dieron cuenta que la moda flamenca para este tiene cabida para toda clase de tendencias. Si el Certamen de Diseñadores Noveles dejó claro que los nuevos talentos pisan fuerte, Viva confirmó que la moda flamenca tiene cantera.

Diseños voluminosos, propuestas con caída, tonalidades lisas, mezcla de culturas y homenajes a figuras históricas o del folclore andaluz son algunas de las propuestas que se vieron sobre la pasarela en la cuarta jornada de desfiles. A destacar del ecuador de We Love Flamenco, la reinterpretación de algunas tendencias que marcaron los 2000 o el volumen maximalista en figuras ajustadas al máximo.

Emilio Alcalá en We Love Flamenco

Ganador del concurso Andalucía, destino de moda, el diseñador llega a We Love Flamenco para presentar Elegía una colección inspirada en las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique y en la que se observan toques complementarios en las formas. Estilismos en los que las mangas se presentan abullonadas, pero también se ciñen al brazo creando el efecto de una manga guante muy llamativo. Diseños ceñidos al cuerpo con grandes volúmenes en las enaguas visten a una flamenca que se tiñe del clásico blanco, negro y rojo durante toda la colección como claro hilo conductor. Los lunares tampoco faltan entre sus propuestas.

La Parrala en We Love Flamenco

Si los 2000 inspiran la moda actual, esta década también lo hace con la moda flamenca, como exponen desde la firma. Tendencias dosmileras como el tejido denim, que se observa en piezas confeccionadas en denim, algunas de ellas con aperturas en las faldas, o los perforados se observan en una colección en la que buscan reinterpretar los clásicos que marcaron el comienzo de siglo, llevándolos a un terreno más actual y pensando en la flamenca de 2024. Además del denim, los colores vitamina y el clásico rojo tiñen esta colección.

Engalana en We Love Flamenco

Llevan 20 años en el mundo de la moda flamenca y este año lo celebran con una colección que se inspira en los diseños más característicos de la firma. Gasas y encajes se observan en diseños en los que el cut out está muy presente, del mismo modo que las faldas arquitectónicas y las mangas llenas de volantes. Destacan las mangas tipo farol en diferentes formas y los tonos clásicos como los blancos, rojos y el que pisa fuerte esta temporada en la pasarela flamenca: el azul klein.

Volanteo en We Love Flamenco

Como la canción de Vanesa Martín, las mujeres que habitan en Toñi Pulido, directora de la firma, han servido de inspiración a la hora de desarrollar Resurgir, una colección confeccionada en mikados, orgnadí y popelín y en la que también hay lugar para los detalles de cadenas y los detalles en pedrería. Tónica dominante en la pasarela, los tonos lisos componen, en su mayoría, esta colección en la que también hay lugar para los estilismo florales y los brocados. En cuanto a las tonalidades predominantes, destacan los blancos, negros, verdes y rojos, pero también los morados y el color maquillaje.

Aránega en We Love Flamenco

Una fusión entre lo clásico y lo más novedoso se observa en la colección de Aránega. Propuestas confeccionadas en strech, lentejuelas, tejidos elásticos y algodón visten a una flamenca que bebe del clásico lunar en blanco y negro, pero que también se disfruta con patrones en los que el volumen juega un papel importante. El estampado de claveles y la icónica rosa que caracteriza a la firma también están presentes en una colección en la que los trajes de dos piezas son protagonistas. Conjuntos de dos piezas, con faldas ceñidas y blusas vaporosas, en los que se produce una combinación de lunares de diferentes tamaños. Los negros y rojos dibujan a una flamenca más festiva y en la que también están presentes las flores 3D.

Flamenco a la Mexicana en We Love Flamenco

Llegada de México, esta firma irrumpió en la pasarela en la pasada edición fusionando elementos clásicos de ambas culturas en el traje de flamenca. En esta ocasión, la firma se inspira en el barro negro de Oaxaca para volver a fusionar elementos clásicos y muy reconocibles de México y Andalucía. Diseños en color negro con mucho volumen, terciopelos, plumas, escotes palabra de honor, encajes y, como colofón final, unas armaduras elaboradas en el propio barro de Oaxaca que hacían las veces de corpiño.

Lorena Rodríguez en We Love Flamenco

En su primera incursión en la pasarela We Love Flamenco, la diseñadora presenta una colección que dibuja a dos flamenca diferentes. Por un lado, la que ciñe los diseños al cuerpo para resaltar la figura femenina y se gusta en los grandes volúmenes de faldas y mangas y, por otro, la que busca la comodidad a través de faldas con talles altos que dejan faldas muy sueltas y vaporosas. Tejidos elásticos, pero también organza y crespón para una colección en la que destacan los tonos lisos, como verdes y corales, y los lunares en forma de pequeños detalles.

Caridad Pastor en We Love Flamenco

Con idea de resaltar la figura femenina, la diseñadora ajusta sus propuestas al cuerpo valiéndose de tejidos elásticos (como el nido de abeja) para la parte superior de los vestidos. Diseños favorecedores y femeninos, en los que la comodidad también es clave y para los que el abanico de colores abarca casi toda la gama cromática. En esta colección también están presentes los lunares y el estampado floral y destacan las reminiscencias dosmileras.

Bella Elvira en We Love Flamenco

La flamenca clásica, la de siempre, es la que inspira a la diseñadora, que también busca incluir en sus propuestas algunos toques novedosos. En las faldas se observan grandes clásicos como las hechuras canasteras, los cortes en neja y los volantes de capa, que complementan diseños en los que los perforados, los tules y los tejidos elásticos son protagonistas. En cuanto a los colores, las tonalidades cítricas tiñen unos diseños en los que los lunares de diferentes tamaños también están muy presentes.

Rocío Feria en We Love Flamenco

El prêt à porter inspira esta colecciñon en la que los diseños versátiles y cómodos son los protagonistas. Formas fluidas y con mucho vuelo dibujan a una flamenca que busca looks que pueda usar en diferentes ocasiones, de ahí que las propuestas combinen faldas y blusas. Estampados bicolor, con elementos florales y lunares irregulares se observan en unos diseños en los que el blanco, el negro y el dorado son los colores protagonistas.

Nuria Carmona en We Love Flamenco

Inspirada por la figura de Juana la loca, Nuria Carmona lleva a la pasarela a 12 reinas flamencas que se visten de tejidos como el organdí, el tul o el bielástico. Colores como el rojo, el negro y el granate tiñen una colección marcada por los exclusivos tejidos de la firma. Diseños muy femeninos y ajustados dibujan a una flamenca que se siente reina y que explora entre el volumen más maximalista.

Arcos en We Love Flamenco

Una de las propuestas más transgresoras de la jornada, como es habitual en la firma, la de Arcos llenó la pasarela de propuestas pensadas para la noche, con looks festivos y vanguardistas en los que el neopreno, los detalles 3D y las lentejuelas son la tónica dominante. En contraposición, la firma también juega con los estilismos rocieros y presenta looks pensados para el camino con el blanco como protagonista, con el personal toque festivo extravagante de la firma.

Nuria Moraza en We Love Flamenco

En su primera vez en We Love Flamenco, la diseñadora lleva a la pasarela looks de inspiración taurina en los que las chaquetillas marcan la diferencia. Con un toque muy andaluz, sus diseños están confeccionados en mikado y presnetan adornos en guipur. En cuanto a las tonalidades, el naranja, el negro y el rosa marcan la nota de color en esta colección.

Ángela Trigo en We Love Flamenco

Inspirada por las folclóricas, Ángela Trigo lleva a la pasarela su colección Jaleo, compuesta por diseños voluminosos y en la que las tonalidades satinadas y brillantes recorren la figura femenina. También están muy presentes los detalles en forma de lazos y los lunares.

José Paco Couture en We Love Flamenco

María Jiménez y su forma de entender la vida inspiran al diseñador en su colección Mi mundo es otro. Looks festivos, tejidos vaporosos y con caída y el contraste con las organzas y las sedas son las señas de identidad de la colección de José Paco Couture. Mucho volumen, sus clásicos rojos, estilismos festivos, negros y también blancos componen una colección con la que el diseñador remata sus señas de identidad.