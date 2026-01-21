We Love Flamenco 2026: Flamenca clásica y nuevos talentos en la recta final de la pasarela

La Semana de la Moda Flamenca va llegando a su fin. Después de varias jornadas en las que la pasarela ha dado a conocer las tendencias en moda flamenca que despuntarán esta temporada, la recta final guarda un espacio para las propuestas infantiles y los nuevos talentos. A las propuestas infantiles de la anterior jornada, en la del sexto día se suman las de la firma Notelodigo, que dibuja a una pequeña flamenca cómoda y llena de color.

En su apuesta por ser escaparate de los nuevos talentos, We Love Flamenco acogió un desfile protagonizado por alumnos de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex, de ESSDM. Trece jóvenes talentos, llevaron a la pasarela sus propuestas flamencas, en las que destacan los diseños con volumen, la apuesta por los colores cálidos (que tanto se ha visto en la pasarela) y algunos detalles en pedrería.

La flamenca de inspiración clásica de MCV Flamencas y Lorena Reyes Atelier deja claro que las propuestas minimalistas son las que imperan esta temporada flamenca. Aunque esa sencillez en las siluetas no resta colorido y esencia a las propuestas flamencas. También clásica, pero con un punto folclórico, la flamenca de Sueños de abril puso el broche de oro a una jornada con sopresa incluida para los resposnsables de la pasarela Laura Sánchez y Javi Villa. Ambos fueron homenajeados por hacer de la moda flamenca un estandarte.

El desfile infantil de Notelodigo en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Los nuevos talentos de la moda flamenca

Un total de 13 diseñadores participaron en este desfile, que se celebra por primera vez en la pasarela. Los jóvenes talentos mostraron a una flamenca bastante voluminosa y para la que los colores cálidos son la clave. No faltan los diseños en rojo y negro, dos claras apuestas por la flamenca de raíz. Los nuevos talentos también muestran una flamenca más bohemia, con mezcla de estampados y volantes en cascada. Elementos dorados como aderezo también se observa entre las propuestas.

El desfile de Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

El desfile de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La flamenca clásica de MCV Flamencas

El desfile de MCV flamencas en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Propuestas de cortes clásicos y siluetas muy fluidas es la que presenta la firma en Alma de lunares. Talles elevados, sin llegar a la cadera, faldas canasteras y volantes de tamaño medio inundan faldas con movimiento y volumen reducido. Cómodos y ligeros, los trajes de esta colección se tiñen de tonalidades como el verde menta, el malva y el blanco, pero también hay lugar para los tonos más saturados. No faltan los lunares, destacando los que son a tono. Los mantoncillos cruzados, algunos con madroñeras, son un elemento que refuerza el concepto clásico de esta colección.

El desfile de MCV Flamencas en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Inspiración cigarrera en Lorena Reyes Atelier

El desfile de Lorena Reyes Atelier en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

La diseñadora propone con Cigarreras de Sevilla una colección en la que los tonos marrones son el hilo conductor. Juega con las propuestas en marrón chocalte en una versión lisa, pero tammbién con lunares sobre blanco en diferentes tonalidades. Las faldas en nesga conviven con diseños con el corte a la cadera y los escotes en pico dan paso a los cuadrados y a los palabra de honor en algunas de las propuestas. Mangas al codo con grandes volantes y mantoncillos ajustados con lazo son ele remate de esta flamenca de inspiración cigarrera, en la que no falta el trinomio más flamenco, rojo, negro y blanco.

El desfile de Lorena Reyes Atelier en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Folclórica reinventada en Sueños de Abril

El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

La firma combina looks de inspiración con una propuesta de trajes de famenca de cortes clásicos y faldas con bastante movimiento. Los verdes dan paso a los marrones, que se combinan con lunaritos negros y rojos, y estos a los negros, en todas sus variantes. Talles elevados y faldas con volantes asimétricos se observan en diseños más convencionales. El punto rompedor lo aporta a través de los estampados animal print combinados con negro. En los estilismos de inspiración evoca la estética de una folclórica actual.

El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos