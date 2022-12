De Rocío Osorno a Lourdes Montes, así visten las invitadas de invierno con más estilo.

De un tiempo a esta parte las bodas han dejado de tener un carácter estacional para dilatarse a lo largo de todo el año, siendo el invierno una de las estaciones preferidas de las novias porque es cuando podemos apostar por los looks más estilosos. A pesar de las múltiples opciones de looks de invitadas, es cierto que en invierno hay veces que las bajas temperaturas nos condicionan el look, pero nada que no puedan solucionar nuestras musas de estilo: Rocío Osorno y Lourdes Montes.

Además de inspirarnos con los looks de Navidad, Rocío Osorno se ha convertido en una de las invitadas de invierno con más estilo gracias a su último look. La influencer sabe llevar como nadie las tendencias de invitada (y las del día a día) y eso la convierte en fuente de inspiración. Aunque no es la única musa en la que se inspiran las invitadas con más estilo. Lourdes Montes también se ha marcado un estilismo de invitada perfecta que está dando mucho de qué hablar.

Ambas propuestas nos parecen ideales para un look de invitada de invierno con el que no sólo ser la más estilosa del evento, sino con el que tampoco pasarás frío. En el caso de Rocío Osorno, ella apuesta por fusionar dos tendencias y hace del terciopelo azul y la capa sus aliados de estilo para su perfecto look de invitada. En el caso de Lourdes Montes, el rojo se convierte en el protagonista de un look de invitada atemporal y perfecto con el que el éxito está más que asegurado.

Así es el perfecto look de invitada de invierno de Lourdes Montes

El pasado sábado, Cristina Reyes y Jorge Puras se daban el sí, quiero en Madrid, una boda que contó con multitud de rostros conocidos que no quisieron perderse el emotivo enlace entre los dos tortolitos. Entre todos ellos ha destacado Lourdes Montes, luciendo un estilismo invernal, de color rojo y una pamela con el que nos ha dejado completamente enamorados.

Si hay algo que siempre la ha caracterizado es su elegancia a la hora de llevar cualquier prenda de vestir, pero lo cierto es que en esta ocasión, su elección ha estado a la altura. El color elegido, como muchas otras, ha sido el rojo. Y es que ese ha sido el tono que Cristina Reyes decidió que lucieran todas las personas que fueran testigos de su enlace.

En el caso de Lourdes Montes, la sevillana optó por un conjunto clásico, compuesto por chaqueta entallada y falsa evasé del mismo color. En la parte de la cintura llamaba la atención un mini cinturón; accesorios como guantes de cuero con un rojo más fuerte, cartera y una pamela en color nude que ha lucido con estilo; del mismo color que los salones que elegía para la gran ocasión.

Así es el perfecto look de invitada de invierno de Rocío Osorno

Rocío Osorno también ha acudido a una boda este pasado sábado y su estilismo de invitada de invierno nos ha parecido espectacular. Con un diseño de su propia firma, la influencer se ha convertido en una de las invitadas con más estilo de este invierno. Su apuesta no es otra que un vestido de terciopelo azul con el cuello a la caja y una capa cortita que se abre en la parte trasera. El combina su perfecto look de invitada de invierno con unos guantes de piel negros, un bolso mini en el mismo color y una de sus señas de identidad esta temporada: el lazo de terciopelo negro.