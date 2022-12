Los cinco looks de Rocío Osorno para triunfar en tus cenas de Navidad

Esta Navidad la búsqueda del look perfecto se hace un poco más complicado porque tenemos demasiados eventos y no todos son de la misma envergadura. Un look para una comida de Navidad con amigas no tiene nada que ver con la noche de Fin de Año, por lo que para uno iremos más informales y para otro haremos de los vestidos de lentejuelas más llamativos nuestra mejor propuesta. Musa de estilo para múltiples looks (y para los peinados más glamurosos), Rocío Osorno nos sirve de fuente de inspiración con cinco looks que puedes llevar en tus cenas de Navidad.

Gracias a las propuestas que hace Rocío Osorno en su cuenta de Instagram, podemos fichar el look de fiesta perfecto para estas fechas. Las firmas de Inditex parecen ser sus favoritas para encontrar el vestido ideal para estas fiestas. Entre brillos y lentejuelas, Rocío Osorno ha descubierto los mejores looks asequibles para Navidad.

Últimamente, la influencer sevillana nos está regalando grandes ideas en su perfil de Instagram para lucir las mejores tendencias en esta temporada. No pasar desapercibida es seguramente uno de los grandes consejos de Rocío Osorno, puesto que en sus estilismos más comunes nunca faltan los colores llamativos, las plumas o brillos. En muchas ocasiones no hace falta lucir un vestido extravagante si conoces la mejor combinación de una falda con lentejuelas, un jersey básico y grandes complementos.

Leggins de strass, la propuesta más atrevida de Rocío Osorno

La última necesidad que la moda nos ha creado han sido los leggins de red y brillos de Calcedonia que tiene un precio de 49,95 euros. Un estilismo bastante atrevido y arriesgado pero con el que destacaremos en cualquier fiesta. Si algo nos quiere enseñar la influencer sevillana es que esta prenda se convertirá en el uniforme perfecto para Navidad.

Combinación de plumas y lentejuelas para brillar en Navidad

No es la primera vez que las plumas convierten en tendencia y esta Navidad pueden ser el detalle perfecto de tus looks que marquen la diferencia. Este conjunto dos piezas que combina los brillos con las plumas es de Asos. El top tiene un precio de 55,99 euros y la falda también cuenta 55,99 euros.

Falda de lentejuelas, un básico de Navidad

Esta falda larga de lentejuelas de Mango se puede convertir en tu mejor aliada en estas fiestas. El precio de la falda es de 35,99 euros.

Un mono, mejor si es con lentejuelas

Este traje de chaqueta de lentejuelas es una opción perfecta para una cena de Navidad. Unos complementos llamativos y tus tacones de confianza pueden hacerte brillar durante toda la noche. Las dos piezas son de PullandBear, el pantalón tiene un precio de 29,99 euros y la 'blazer' cuesta 39,99 euros.

Todo al rosa, también en Navidad

Los pantalones llamativos combinados con complementos navideños como las plumas o los brillos, son una opción sencilla que podemos encontrar en nuestro armario. Además, por menos de 30 euros podrás comprar los pantalones en Pull and Bear.