"No hay cuerpos imperfectos, hay ropa mal elegida"

¿Cuántas veces nos ponemos delante del espejo y no nos reconocemos? ¿Cuántas veces nos hemos mirado y no nos ha gustado nuestro reflejo? Con un armario repleto de prendas, algunas con etiquetas, ¿cuántas veces hemos abierto las puertas y nos hemos repetido eso de ni tengo qué ponerme? Inmersas en una era de consumo acelerado, también en moda, parece que encontrar nuestro propio estilo se ha vuelto misión imposible, siendo el exceso de información uno de los culpables de que al mirarnos en el espejo no termine de convencernos aquello que vemos.

Al frente de El Estilario, la asesoría de imagen que arrasa en redes sociales, Rosa Iglesias tiene claro que los estereotipos, clichés e inseguridades terminan por dinamitar el concepto que tenemos de nosotras mismas. En un evento realizado en Sevilla el pasado 18 de octubre, la experta dio las claves para aceptar nuestra propia imagen y terminar con esos dramas del espejo.

Bajo el nombre #elsofadelestilario, la iniciativa de Rosa Iglesias llega en un momento en el que las últimas tendencias, los perfiles de Instagram y el consumo de moda acelerado impiden que podamos definir nuestro propio estilo, algo que todas las mujeres tenemos. "El estilo es la esencia de cada una, no tiene nada que ver con la edad, el peso, la altura o el dinero. Todas tonemos algo que nos define y hay que saber encontrarlo para poder trabajar", explica Rosa Iglesias.

Adiós a los clichés y estereotipos

Con la idea de romper clichés y estereotipos, la fundadora de El Estilario invita a desprenderse de ideas falsas y preconcebidas a la hora de encontrar ese estilo que nos define. "Estamos saturadas de información y no sabemos cómo digerirla. La moda nos llega a través de diversos mensajes y queremos apostar por ella sin tener en cuenta que el estilo es lo que debe definir nuestro armario, la moda es sólo una herramienta", explica la experta asesora.

En ese sentido y teniendo en cuenta esa premisa, podemos llegar a entender por qué los pantalones cargo, tan en tendencia este otoño, le sientan bien a nuestra amiga y a nosotras no o por qué los tank tops, tan extendidos esta temporada, no nos resultan nada favorecedores, mientras que a las influencers en Instagram les sientan de miedo. "Todo eso nos lleva a que al mirarnos al espejo nos frustremos y concibamos nuestro estilo desde el no, en lugar de desde todos los síes que ofrece nuestra propia imagen", asegura Rosa Iglesias.

Mirarnos al espejo, la clave para encontrar nuestro estilo

La fundadora de El Estilario tiene claro que para encontrar el estilo que nos define el espejo es la verdadera clave, pero sin "ejercer la tiranía". Así, Iglesias nos invita a mirarnos en el espejo y quedarnos con aquello que es positivo. "Si cada vez que nos miramos en el espejo reparamos en nuestros defectos, no nos estaremos vistiendo para vernos favorecidas, sino para ocultar lo que creemos que está mal y a lo que, realidad, estaremos dando mucha más importancia", explica.

Si el estilo es la esencia de cada una, para llegar a él hay que "conocer nuestro cuerpo de hoy y tener claro cuál es nuestro estilo de vida". "Uno de los principales problemas a la hora de encontrar nuestro estilo y reconciliarnos con nuestra imagen es que solemos pensar en nuestro cuerpo de ayer, no en el que hoy tenemos. Hoy tengo este cuerpo, lo respeto, lo quiero y lo visto; me paro frente al espejo y contemplo lo que sí me gusta de mi cuerpo y lo resalto", expone con convencimiento la fundadora de El Estilario.

Iglesias lo tiene claro, "somos entes únicos que debemos vestirnos sin ocultarnos, resaltando lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace vernos como la Jennifer Lopez de nuestra casa y lo que nos invita a mirarnos en todos los escaparates".

No hay cuerpos imperfectos, hay ropa mal elegida

Una vez que ya tenemos claro cómo es nuestro cuerpo de hoy hay que empezar a vestirlo con mimo. Para Iglesias es fundamental "buscar ropa que esté a nuestro servicio y no al revés". En ese sentido, ella establece que para sentirnos seguras con lo que llevamos puesto es importante que escojamos bien nuestra talla, que llevemos ropa en buen estado, que encontremos la armonía cromática y que le demos importancia a las proporciones.

"Uno de los errores más comunes es que vestimos nuestro cuerpo del hoy pensando en el del ayer y esto nos lleva a utilizar una talla que no nos corresponde. No pasa nada si ya no tenemos una 38 porque el estilo no tiene nada que ver con eso. También es importante que las prendas que escojamos estén proporcionadas con nuestro cuerpo; que se lleve el oversize no implica que tenga que esa prenda en concreto me tenga que quedar bien", expone. Para que nuestra apuesta de estilo nos resulte favorecedora hay que tener claro que debemos probarnos la ropa para saber si funciona en nosotras porque "no hay cuerpos imperfectos, sino ropa mal elegida".

En cuanto a la elección del color, Rosa Iglesias incide en que muchas veces es la tonalidad la que hace que una determinada prenda no nos siente bien. ¿Cuántas veces hemos visto una prenda ideal en una percha y al colocárnosla ha sido un desastre? Muchas veces ocurre porque pertenece a una gama cromática que no contribuye a nuestra armonía, hay que saber cuáles son los colores que nos favorecen y apostar por ellos, con independencia de si se llevan o no.

Otros errores que a la fundadora de El Estilario le parecen llamativos es la eterna durabilidad que le conferimos a la ropa. "La ropa debe morir cuando llega su momento porque su mal estado hace que te sientas más insegura cuando sales con ella a la calle y la seguridad es imprescindible cuando hablamos de estilo", recalca.

Los errores que nos impiden encontrar nuestro estilo

Las redes sociales y el abuso de la ropa cómoda también son dos obstáculos a los que enfrentarse a la hora de dar con nuestro propio estilo. "No está mal ir cómodas, pero no debemos hacerlo siempre porque perdemos el hábito de vestirnos y desconectamos por completo con nuestra imagen del espejo; después cuesta mucho trabajo volver a conectar con el punto de partida", explica. En cuanto a las redes sociales, no sólo suponen un exceso de información, sino que se convierten en una nueva frustración porque tendemos a compararnos con lo que en ellas vemos.

"Hay que observar las redes sociales con perspectiva, teniendo claro que lo que vemos en ellas es un determinado ámbito de esa persona en cuestión. En lugar de compararnos con esa persona de forma negativa, debemos fijarnos en sus trucos, aprender a posar como ella, colocarlos la ropa como ella... Lo que en ella parece casual tiene una ardua tarea detrás que, si empezamos a llevar a cabo, también nos saldrá de forma natural", reflexiona Rosa Iglesias.

El momento de empezar a elaborar un fondo de armario

Una vez finalizado ese proceso de autoconocimiento, llega el momento de pararnos frente al armario y vaciarlo de aquello que no nos ponemos. Hay que ver qué es lo que tenemos, qué es lo que usamos y qué nos define. Para ello es esencial pensar en nuestro estilo de vida. "Tira todo lo que no es de tu talle porque es un alien que te grita cada vez que abres el armario y quédate con lo que te guste, con lo que te valle, con lo que te define y con lo que te sienta bien", aconseja.

Ahora que el estilo está definido y el armario reconducido, podemos hacer una lista con las prendas que sí nos hacen falta o en las que nos apetece invertir e ir escalonadamente de comprar. Aunque la fundadora de El Estilario es taxativa: "Déjate guiar por tu intuición y olvídate de los comentarios de los demás o por los consejos de esa amiga que sabe mucho de moda; ella no sabe lo que te funciona a ti.