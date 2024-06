Tendencias en invitada 2024: Adiós a los vestidos, esta temporada se llevan los conjuntos dos piezas

Aunque ya no hay una estación concreta para las bodas, el verano se ha convertido en una de las favoritas de los novios y eso conlleva que en los próximos meses tengas que pensar más de un look de invitada (miedo nos da septiembre). Los vestidos rojos siempre son una buena opción, sobre todo, a la hora de potenciar el bronceado, pero ya estamos un poco aburridas del sota, caballo y rey en los looks de invitada. Estamos ávidas de novedades y nada mejor que decir adiós a los vestidos para abrazar las nuevas tendencias en invitadas: los conjuntos dos piezas.

En caso de que estés cansada de llevar vestidos y monos a tus bodas y eventos más especiales, es hora de que pruebes algo diferente (e igual de sofisticado). Se tratan de los twin sets o dos piezas conjuntadas, a través de colores y formas similares que encajan a la perfección. Este efecto matchy tan habitual en los más pequeños, donde conjuntamos con pantalones y camisetas del mismo color para crear uniformidad, puede pasar también a la edad adulta mientras se escojan prendas de alta calidad que consigan ese efecto arreglado.

Para ello y a modo de guía, estas son algunas de las opciones y de las marcas que consiguen que los sets sean una opción atractiva y divertida para salir de la rutina estilística en nuestras próximas bodas.

Las tendencias en conjuntos para las invitadas más elegantes

Conjuntos románticos y clásicos: Una apuesta segura, idónea para las menos arriesgadas que únicamente quieran lucir formales y en consonancia con la celebración. Los conjuntos en tonos claros son el epicentro de la elegancia moderna, evocando luminosidad allá por donde pasa.

Estampados psicodélicos y lentejuelas : Para aquellas que quieran destacar entre la multitud y aportar un toque fiestero: inspiración en los años 70, mejor si es en colores vivos y pasteles, icónicos de la primavera. Los conjuntos de lentejuelas son un clásico de la moda que nunca quedan en el olvido, combinando el glamour con la audacia, para aquellas que no quieren llamar tanto la atención los conjuntos en colores básicos, pero con bordados en un color llamativo puede convertirse en su aliado esta temporada.

A todo color : Los conjuntos de dos piezas de colores vibrantes están arrasando esta temporada. Estos sets ofrecen una combinación perfecta de frescura y estilo, ideales tanto para el street style como para eventos más elegantes. Inspirados en las pasarelas más glamurosas, estos conjuntos de dos piezas son la elección perfecta para quienes buscan destacar con una mezcla de elegancia moderna y audacia.

Inspiración floral : Los twin sets con estampado floral están reescribiendo las reglas del estilo contemporáneo, fusionando la elegancia clásica con un toque moderno y fresco. Mediante estampados, flores de tela tridimensionales o inspiración botánica. Sea como sea, la naturaleza debe estar presente. Estos conjuntos coordinados se despliegan en una vibrante sinfonía de colores y motivos florales, convirtiéndose en un must-have para cualquier armario que aspire a la sofisticación sin esfuerzo.

Invitadas sofisticadas: Los dos piezas en tonos oscuros emergen como la elección definitiva para la invitada perfecta en una comunión o bautizo, encapsulando un equilibrio impecable entre sofisticación y modernidad. En tejidos fluidos que abrazan el cuerpo con gracia, estos conjuntos en morado o burdeos evocan un aire de refinamiento atemporal, ideales para eventos de día con un toque de solemnidad y elegancia.

Conjuntos románticos y clásicos

Conjuntos de invitada románticos. / M. G.

Este conjunto de Artôla Couture está disponible en su web con un precio de 250 euros para la blusa y 395 euros el pantalón. Las tallas oscilan desde la talla 34 hasta la 46. El conjunto sastre en azul de KIABI está disponible por 12 euros el chaleco y 18 euros el pantalón.

Estampados psicodélicos y lentejuelas

Conjuntos de invitada psicodélicos. / M. G.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, este total look de Celia B se encuentra en su web con un precio de 328,95 euros para la chaqueta y 204,95 euros el pantalón. Este conjunto de Charo Ruiz se encuentra disponible desde la talla XS a XL, el precio de la blusa es de 299 euros y el del pantalón es de 499 euros.

Un look de invitada a todo color

Invitada a todo color. / M. G.

Look disponible desde la talla 34 a la 46. La camisa Isua de SKFK tiene un precio de 79 euros y el pantalón Izate, también de SKFK, 120 euros.

Estampado floral

Invitada floral. / M. G.

Este conjunto de blusa por 410 euros y falda de 390 euros de Juan Vidal, se encuentra disponible en una amplia gama de tallas, desde la XS a la XL en su página web. Al igual que este set de dos piezas de Mattuî Collection por 119 euros y 99 euros.

Invitadas sofisticadas

Look de invitada sofisticado. / M. G.

Look disponible desde la talla 34 a la 42. El top invitada Silva de Hortensia Maeso tiene un precio de 185 euros y el pantalón Levana, también de Hortensia Maeso, 265 euros. El conjunto de chaqueta de Malne en burdeos está disponible la chaqueta por 1.150 euros y el pantalón 700 euros.