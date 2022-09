Stradivarius tiene las camisas más versátiles para un look de oficina y sólo valen 20 euros.

¿Cuántas veces has oído eso de que un buen fondo de armario siempre debe tener un vestido negro, unos vaqueros y una camisa blanca? Seguro que en un millón de ocasiones y ahora que toca volver a la rutina no dejes de repetirte que no tienes suficientes camisas para tus looks de oficina.

Con independencia de cuáles son las tendencias de este otoño, de si apostar por los vestidos de lunares que están arrasando es una opción versátil o de si te has dado cuenta de que el animal print es la tendencia de otoño que nunca pasa de moda, las camisas son las mejores compañeras para cualquier look de oficina, sobre todo las que hemos encontrado en Stradivarius y que sólo valen 20 euros.

Al igual que nunca se tienen suficientes vaqueros (y menos ahora que que cada día sale un nuevo corte), tampoco contamos con el número adecuado de camisas para configurar nuestros looks más básicos y sencillos, pero súper acertados.

En el caso de las camisas de Stradivarius, como lo que buscamos es dar con un look de oficina, el diseño de las prendas su vuelve bastante sencillo, dando así prioridad a otros conceptos del propio outfit. Al tratarse de un look de oficina, es lógico que queramos darle especial protagonismo a los pantalones y chaqueta, si optamos por un conjunto ahora que están tan de moda.

Con idea de proponer looks bastante versátiles, las camisas de Stradivarius para un perfecto look de oficina, además de valer menos de 20 euros, se antojan perfectas para llevarlas con unos vaqueros (el Dream Team de los looks), con unos pantalones de pinza e incluso con una falda midi (llegado el caso, podremos apostar por anudar la camisa a la cintura y rematar el conjuntazo de forma más informal).

Así, las camisas de Stradivarius que valen menos de 20 euros se presentan en algodón y de color blanco, de rayas celestes o rojas y, atención a esta propuesta, en versión satinada y con encajes para darle un toque súper chic al look de oficina.

Camisa de rayas rojas de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa de rayas rojas de Stradivarius tiene un precio de 17,99 euros.

Camisa de popelín celeste de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa de popelín celeste de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.

Camisa de popelín de rayas celestes de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa de popelín de rayas celestes de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.

Camisa gris de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa gris de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.

Camisa de popelín blanca de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa de popelín blanca de Stradivarius tiene un precio de 17,99 euros.

Camisa satinada de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camisa satinada de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.