El abrigo fantasía de 60 euros de Zara en el que invertir ahora o arrepentirte para siempre.

Todavía estamos reaccionando al éxito de la falda pareo que hace tipazo y ahora va Zara y nos encandila con su abrigo más fantasía y que, atención, vale la mitad de lo que suele costar habitualmente. Vale que todavía no estamos preparadas para pensar en abrigos, que ahora preferimos marcarnos lookazo con la americana de cuadros más en tendencia del entretiempo y que, en todo caso, nos hemos atrevido a fichar la chaqueta acolchada que nos salvará del fresco de estos días. Lo entendemos, pero lo que no comprendemos es cómo se nos ocurre dejar pasar la oportunidad de invertir ahora en el abrigo fantasía de Zara que sólo vale 60 euros.

No, no lo entendemos, por eso nosotras ya lo hemos añadido a nuestra cesta de la compra antes de que se agote (como ocurre con otros bestsellers de Zara y como ya está ocurriendo con el abrigo fantasía en uno de los dos colores en los que Zara ha lanzado el diseño). En una versión oversize y con corte masculino, el abrigo fantasía de Zara responde a los diseños habituales a los que la firma nos tiene acostumbradas cada otoño inviernos.

Disponible en dos colores (beige y gris), el abrigo de Zara nos parece una absoluta fantasía porque su precio bien merece que invirtamos en él ahora o nos arrepentiremos para siempre. Porque el abrigo de Zara que encontramos en sus percheros cuando el frío llega habitualmente tiene precios mucho más elevados.

Su confección y su tejido hacen que la prenda sea una de las más caras de Zara, por eso, encontrarla sólo a 60 nos parece una fantasía total. Por eso, aunque todavía no estemos pensando en abrigos porque queremos aprovechar los looks de entretiempo hasta el último momento, es el momento de invertir en el abrigo fantasía de Zara de 60 euros o arrepentirte para siempre porque no lo vas a encontrar tan barato jamás. Y sabemos que lo harás.

Además de por el precio súper económico del abrigo fantasía de Zara, la ofrenda nos parece una de las mejores inversiones de la temporada porque es súper ponible y favorecedor y con él solucionaremos todos y cada uno de nuestros looks de otoño invierno. Como ya hemos dicho, su corte es bastante oversize, lo que hace posible que debajo de él podamos llevar prendas algo más gorditas que de costumbre (bienvenidos sean esos jerséis anchos de cuello vuelto).

Pero no es lo único que nos encanta del abrigo fantasía de Zara. La versatilidad a la hora de poder llevarlo con cualquier prenda y tener un súper lookazo es lo que nos termina de conquistar del abrigo fantasía de 60 euros de Zara en el que invertir ahora o arrepentirte para siempre porque no lo vas a encontrar tan barato jamás.

Así es el abrigo fantasía de 60 euros de Zara en el que invertir ahora

Se trata de un abrigo amplio de cuello solapa y manga larga con bolsillos delanteros, cierre frontal y cruzado con botones. Está disponible en gris y en beige, aunque en la primera opción ya se puede leer coming soon en todas las tallas.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el abrigo fantasía de Zara tiene un precio de 59,95 euros.