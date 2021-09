Zara tiene el vestido negro más espectacular con el que decir adiós al verano y presumir de moreno por última vez.

Qu sí, que el otoño está a la vuelta de la esquina y que ya nos hemos vuelto locas buscando los mejores looks de oficina. Lo tenemos súper claro y estamos encantadas de sucumbir ante las nuevas tendencias de otoño, pero eso no quita que todavía tengamos ganas de presumir de moreno y lucir espectaculares vestidos con los que apurar los últimos días de verano. Por eso no hemos podido evitar sentir un flechazo al descubrir el vestido negro de Zara más espectacular con el que decir adiós al verano y presumir de moreno por última vez.

Sabemos que nunca se tienen suficientes vestidos negros en el armario, por eso no nos parece una locura morir de amor por este vestido de Zara, aunque al verano le queden dos telediarios. De un diseño súper sencillo y ponible, el vestido negro de Zara nos servirá para decirle adiós al verano y presumir de moreno por última vez, pero podremos volver a usarlo el verano que viene (y el siguiente y el siguiente).

El color negro, además de ser el que más favorece, es perfecto para presumir de moreno, ya que tiene el don de subir un par de tonos nuestro color de piel. Por eso, apostar por un vestido de este color para despedir al verano nos parece una opción más que acertada.

Además, como las posibilidades de combinarlo son prácticamente infinitas, podremos apostar por jugar con complementos de colores, recurrir a sandalias planas, tirar de taconazos e incluso apostar por una cazadora vaquera en el caso de que refresque. Por todo eso y mucho más, el vestido negro de Zara se antoja perfecto para decirle adiós al verano y presumir de moreno por última vez.

Así es el vestido negro de Zara con el que despedir el verano

Con un largo midi, el vestido negro de Zara recuerda a los diseños lenceros que nos han estado acompañado todo el verano, pero se presenta en una versión más minimalista y atendiendo a una de las tendencias que más presentes han estado este verano: el biquini del revés. Sí, como lees. Este verano Instagram se ha llenado de imágenes de influencers con la parte del biquini colocada del revés para darle un cambio de aires al look y eso justo es lo que han hecho desde Zara con su vestido negro. De tirantas muy finas, el escote (que es en forma de pico) recuerda a esta tendencia de biquinis que ha marcado el verano.

Algo más suelto que los vestidos lenceros, el diseño de Zara presenta una apertura en la parte trasera de la falda que hace más sencillo caminar y sentarse, además de darle un puntito súper sexy. Espectacular, súper vaporoso y perfecto para presumir de moreno (con el trabajito que nos ha costado), el vestido de Zara es perfecto para decirle adiós al verano con todo el glamour del mundo mundial.

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido negro de Zara tiene un precio de 29,95 euros.