Amelia Bono arrasa con el bañador de Shein que parece de lujo y vale menos de 15 euros

Este verano los bañadores pegan bastante fuerte. Aunque los biquinis parecen mucho más cómodos (sobre todo a la hora de que la prenda se seque después de un baño), el poder que tienen los bañadores para resultar mucho más favorecedores les valen la hegemonía estival. Ya sea si se trata de bañadores con efecto vientre plano, que puedes llevar a modo de body con unos pantalones estampados, o si son bañadores con efecto moldeador, que quedan ideales con una súper en tendencia túnica de crochet, estas piezas han ganado bastante popularidad con el tiempo y no hay celeb o influencer que sucumba a los encantos de un favorecedor bañador. La última, Amelia Bono, que suele apostar por llevar este tipo de prendas, pero que con su última elección nos ha dejado boquiabiertas.

La celeb apuesta por un bañador que parece una pieza de lujo, tanto por el diseño como por los detalles, pero que, sorprendentemente es de una firma bastante low cost. Se trata de un bañador en tres tonalidades de verde con unos detalles metalizados en la zona del abdomen que ha causado furor en redes sociales. Con un diseño espectacular, este bañador cuesta menos de 15 euros y pertenece a Shein, donde cuenta con comentarios bastante positivos. Ideal para lucirlo con una pareo y con una maxipamela, como hace la propia Amelia Bono, este bañador es ideal para llevarlo a la playa o la piscina los días en los que queramos presumir de estilazo. Puedes ficharlo en Shein y guardar tu secreto para que siga pareciendo un bañador de lujo o puedes compartir con tus amigas (que como dice la Vecina Rubia, es de guapas) el secreto y presumir de estilazo a muy buen precio.

El look con bañador de lujo de Amelia Bono

Ella apostó por este bañador para ir a la piscina y lo combinó con una pamela sin muchos detalles para que todo el protagonismo lo tenga el bañador. Tú lo puedes llevar con un vestido tipo túnica, aunque sería una pena que el espectacular diseño del bañador pasase desapercibido. Por eso, recomendamos combinar el bañador con algún pareo sencillo que no le reste protagonismo o con unos shorts vaqueros o unas bermudas de color blanco. La pamela o el sombrero no deben faltar nunca y el remate ideal lo proporciona un capazo y unas sandalias ajustadas al tobillo. Para un look más de lujo todavía, no olvides apostar por brazaletes y una combinación de colgantes de diferentes tamaños.

Amelia Bono con bañador de Shein. / @ameliabono

El bañador de Amelia Bono que parece de lujo pero es de Shein y vale menos de 15 euros

Se trata de un traje de baño de una pieza con tirantes espagueti y bloques en diferentes tonalidades de verde con detalles en cu out, muy en tendencia este verano. Las tirantas presentan algunos detalles metalizados, aunque son los detalles en este material de la zona del abdomen lo que hace que este bañador sea tan espectacular.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el bañador de Amelia Bono que parece de lujo pero es de Shein, tiene un precio de 13 euros. También lo puedes encontrar en 8 tonalidades más, siendo la de los tonos camel nuestra favorita (Ref. sz2403301715473711).