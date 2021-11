La americana más barata está en Mango Outlet y hay que estar loca para dejarla escapar.

Hay que estar loca para dejar escapar la americana negra tipo esmoquin que Mango Outlet acaba de rebajar a un precio ridículo (ni 20 euros). Hay que estar loca porque las fiestas están a la vuelta de la esquina y luego todo son dramas cuando no sabemos cómo combinar la blusa blanca satinada que nos salva los looks elegantes y no encontramos qué ponernos con esa camisa negra de lentejuelas. Aunque no sólo por eso, porque las fiestas se acaban y los looks elegantes siempre van a estar ahí, esperando a que apostemos por ellos.

Es verdad que hace poco descubríamos el mono negro de terciopelo súper baratísimo con el que salvar todos los looks elegantes, pero a la hora de la verdad, el verdadero fichaje para sobrevivir a todos los outfits sofisticados es una americana (quien dice americana, dice blazer o chaqueta, cualquiera nos vale si es negra). Por eso la americana negra de Mango Outlet se antoja perfecta porque cumple con todas las expectativas y todos los requisitos que podemos pedirle a una prenda así.

La hemos conocido como la americana más barata, pero esta prenda de Mango Outlet es mucho más que eso. Con un siempre acertado color negro, la americana de Mango Outlet es más cortita que otras que hayamos podido ver y, además, se presenta en una versión un poco más entallada. En ese sentido, se convierte en una prenda perfecta para que la combinemos con unos pantalones de tiro alto y que nos veamos súper estilizadas.

Además, la americana súper barata de Mango Outlet tiene algunos detalles tipo esmoquin, como las solapas, que en este diseño son satinadas (¿puede haber un tejido más elegante y glamuroso?). Todos los ingredientes para ser un fichaje del que jamás de los jamases te vas a arrepentir. Aunque, lo que más nos gusta de la prenda es su precio.

Acostumbradas a que Mango Outlet ofrezca prendas muy baratas, no nos terminamos de creer que esta americana tenga un precio por debajo de los 20 euros (17,99 euros, para ser exactas). Por eso nos parece que hay que estar loca para dejar escapar la americana más barata de Mango Outlet.

Así es la americana low cost de Mango Outlet

La americana low cost de Mango se presenta un un diseño cropped y entallado en un tejido de crepé. De color negro, la americana presenta un cuello tipo esmoquin, siendo las solapas satinadas. Tiene un escote de pico, un cierre con botón y un forro interior.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la americana low cost de Mango Outlet tiene un precio de 17,99 euros.