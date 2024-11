Black Friday 2024: Cuándo empiezan los descuentos en Zara, Mango, Sfera, Cortefiel y el resto de tiendas

El Black Friday es una campaña que parece contemporánea pero que lleva con nosotros más de 60 años. Se remonta a la década de los 50 en Estados Unidos, y fue una iniciativa de los comerciantes para aprovechar el aumento de ventas del día que sigue al de Acción de Gracias. Una fiesta que es una oda al consumo y que esperan con ganas marcas y compradores.

El día oficial del Black Friday es el 29 de noviembre, y aunque falten algunas semanas, ya hay personas que están buscando cuándo empiezan los descuentos de las principales marcas. Con rebajas del 10 al 70 %, es una buena oportunidad para renovar el armario de la temporada o adquirir piezas exclusivas a precio de oro. También para preparar todos los detalles antes de Navidad (sin olvidar que esta campaña arranca poco después, y le siguen las rebajas de invierno 2025). Las ofertas suelen durar varios días en grupos como El Corte Inglés o Inditex. Te contamos todo lo que sabemos sobre el Black Friday 2024, y estate atenta para que no te quedes sin las prendas que tienes en tus cestas de la compra.

El grupo Inditex

El 28 de noviembre es la fecha en la que el grupo Inditex da el pistoletazo de salida a los descuentos del Black Friday. A las 20:00 en tienda online y en la app, y al día siguiente en tiendas físicas y horario regular. Llegan las esperadas promociones en Zara, y le siguen las de Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho y Zara Home. Con descuentos desde el 20 % en buena parte de los artículos, hasta el 40 % en prendas seleccionadas el mismo viernes. Esta promoción se podrá alargar, al igual que hacen otras firmas, durante el fin de semana hasta el Cyber Monday, que este año se celebra el 2 de diciembre. En años anteriores, Massimo Dutti ha puesto a disposición de los miembros de su club MD Feel prendas rebajadas días antes del Black Friday, con descuentos de hasta el 50 %.

El Corte Inglés

Los grandes almacenes de El Corte Inglés siguen siendo los favoritos para muchos consumidores debido a su oferta variada de marcas y artículos de tecnología, hogar, moda o belleza. El grupo suele lanzar descuentos antes del inicio del Black Friday oficial que duran varios días. El Corte Inglés no ha confirmado una fecha oficial, aunque la promoción suele comenzar entre 5 y 7 días antes, al igual que hacen otras firmas. De Sfera, una de nuestras marcas preferidas, todavía no sabemos nada. Será mejor estar atentas para que no se agoten las prendas que tenemos seleccionadas.

Cortefiel, Pedro del Hierro o Springfield

Cortefiel, Pedro del Hierro o Springfield son algunas de las firmas que pertenecen al grupo Tendam. Todas ellas, en Black Friday, suelen poner buenos descuentos a disposición de los clientes. El año pasado, Springfield lanzó rebajas del 25 % en tienda online y después en físicas, y de hasta el 50 % en prendas seleccionadas. Además de los descuentos en diseños de otras marcas disponibles en su tienda online, como fue el caso de Levi's, Columbia o Popa. Cortefiel y Pedro del Hierro tienen actualmente promociones muy importantes, cercanas al 50 % de descuento.

Black Friday en otras tiendas

Los miembros del club de H&M podrán tener ciertos privilegios a la hora de disfrutar de las rebajas del Black Friday. Desde el día 28 de noviembre, tendrán un 20 % en toda la colección. El resto de compradores tendrá que esperar al viernes 29 en tiendas físicas y online.

Mango suele adelantarse en comparación al resto de firmas con sus descuentos del Black Friday. En años anteriores, hasta una semana antes. Todavía no hay una fecha confirmada, aunque todo apunta a que seguirán la misma estrategia en este 2024.

C&A suele poner a disposición de sus miembros un 20 % de descuento que después amplía al resto de clientes. En años anteriores, ha lanzado paralelamente otras ofertas especiales. Todavía no hay fechas oficiales para el Black Friday 2024, pero lo más seguro es que la promoción se alargue hasta el Cyber Monday.

Parfois tiene un catálogo muy amplio que, en el Black Friday pasado, puso a un 20 % de descuento desde la semana anterior al 29 de noviembre. La firma portuguesa alcanzó el 50 % en prendas seleccionadas, y puso en marcha una estrategia de preventa en su app.

Es el momento de apuntar en el calendario todas las fechas en las que nuestras marcas favoritas lanzan sus descuentos por el Black Friday. No te quedes sin las prendas que te encantan.