Verde y de satén, así es la blusa de Stradivarius que por 20 euros te salva tus looks más elegantes.

La moda comfy llegó para quedarse y nos parece bien, pero estamos deseando marcarnos lookazos súper elegantes. Las firmas los saben, por eso muchas han lanzado conjuntos con estampado retro para darle un toque glam a nuestro día a día o vestidos bicolor para sumarse a las tendencias más atrevidas de la temporada.

A pesar de estas novedades, nosotras tenemos claro que la mejor prenda para salvar nuestros looks más elegantes es un simple blusa, así, sin más, y nosotras hemos encontrado en Stradivarius la blusa verde y de satén que por 20 euros te salva tus looks más elegantes. Combinada con unos pantalones wide leg nos parece uno de los looks más elegantes y más sencillos de conseguir.

Ya hemos dicho que una blusa tiene el súper poder de salvar cualquier look y darle ese punto súper elegante que a veces queremos conseguir sin demasiado esfuerzo. Pero es que esta blusa verde y de satén tiene todos los súper poderes del universo para conseguirlo, y no sólo porque valga 20 euros.

El verde es el color del otoño y el satén es el tejido más elegante del universo, por eso esta blusa de Stradivarius es perfecta para marcarte un lookazo distinguido y sofisticado. La blusa tiene tanta personalidad y estilo propio que poco o nada necesita para ser la prenda con la que salves tus looks más elegantes.

En un favorecedor verde esmeralda, a nosotras nos parece perfecta para combinarla con unos pantalones sastre de color negro, una falda lápiz en efecto piel o unos palazzo en color negro también. Es verdad que puedes combinar la blusa verde y de satén de Stradivarius con casi cualquier color y que con vaqueros queda de maravilla, pero es que la mezcla de verde y negro es la más elegante y por eso es nuestra preferida para esta blusa de satén de Stradivarius.

Resulta complicado pensar en el otoño sin que se nos vengan a la mente esas prendas en tonos marrones, ocres y grises que repetimos cada año, pero esta temporada el verde y el naranja se colocan en el punto de mira de nuestras influencers y celebrities preferidas. Los colores vibrantes también nos han acompañado durante todo el verano, pero, como ya habíamos avanzado, olvídate de la idea de decirles adiós en este otoño 2021.

Esta nueva temporada nuestro armario se llena irremediablemente de tonalidades coloridas, y los colores favoritos de la temporada son el verde y el naranja. Por eso, esta blusa verde de satén de Stradivarius que sólo vale 20 euros nos parece el mejor de los fichajes para nuestro fondo de armario.

Así es la blusa verde de satén de Stradivarius de 20 euros

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa verde de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.