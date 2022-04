El look de Domingo de Ramos perfecto en diez claves.

Por fin ha llegado el Domingo de Ramos y, aunque lo que más ilusión nos hace es poder ver cofradías y nazarenos, también toca pensar en los looks de Semana Santa con los que nos reencontraremos con este día tan especial dos años después. A la hora de pensar en un determinado look para vestir el Domingo de Ramos no hay una serie de normas estricta o protocolarias como a la hora de vestir de mantilla, pero hay aspectos clave que deberíamos tener en cuenta.

Después de estudiarnos todas las tendencias primaverales, tenemos súper claro que los trajes de chaqueta son la revolución de estilo que necesitábamos. Con propuestas tan ideales como el traje de chaqueta de lunares, este tipo de conjuntos se han colado tanto en las BBC como en las propuestas más trendy y cómodas para la Semana Santa.

Damos por hecho que a estas alturas de la primavera ya tendrás en tu armario un traje de chaqueta y si no lo tienes somos conscientes de que estos días has buscado uno como loca en tus firmas preferidas (las tiendecitas del barrio donde siempre nos hacemos con los mejores conjuntazos tienen algunos ideales). En cualquier caso y, tengas o no un traje de chaqueta de fondo de armario, hemos preparado las diez claves que debes tener controladas para un look de Domingo de Ramos perfecto.

Si vas a apostar por un traje de chaqueta, recomendamos hacerlo por uno en tonos claros, renunciar por completo a los taconazos y no olvidar los complementos. En el caso del maquillaje y el peinado, menos siempre es más y la sencillez del día a día ta,bién se nota en las propuestas para el look perfecto de Domingo de Ramos.

Una blazer para el Domingo de Ramos

Ya hemos dicho que la mejor apuesta de look de Domingo de Ramos pasa por un traje de chaqueta y nada mejor que una en crudo como esta de Zara. Los botones en dorado le da un toque súper elegante.

Una blusa para el Domingo de Ramos

Hemos apostado por un look elegante, pero cómodo, de ahí que recomendemos combinar el traje de chaqueta con una blusa básica y fluida. En ese caso, una en tonos celestes nos parece buena opción.

Unos pantalones para el Domingo de Ramos

A juego con la blazer que recomendábamos al principio, estos pantalones de tiro alto y fluidos, además de cómodos, resultan muy favorecedores para un look de Domingo de Ramos un poco todoterreni.

Manoletinas para el Domingo de Ramos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de defloresyfloreros bailarinas (@defloresyfloreros_bailarinas)

La primera recomendación que hemos hecho ha sido la de renunciar a los tacones y apostar por un calzado plano. Unas manoletinas (como estas tan originales de la firma De Flores y Floreros) nos parece una combinación muy acertada.

Unos pendientes para el Domingo de Ramos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Verité Complementos (@veritecomplementos)

Menos es más, pero eso no implica la ausencia de complementos. Unos buenos pendientes para darle un toque más personalidad a lo desenfadado del outfit es una de nuestras apuestas más recomendables. La firma Verité tiene algunas propuestas ideales, como ésta.

Un colgante para el Domingo de Ramos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Verité Complementos (@veritecomplementos)

Además de unos pendientes, un look de Domingo de Ramos necesita una cadenita dorada que adorne nuestro cuello y nos dé un toque muy personal.

Un bolso pequeño para el Domingo de Ramos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Two June Complementos (@twojunecomplementos)

Pequeño y cruzado, así debe ser nuestro bolso de Domingo de Ramos. Recuerda que necesitamos comodidad, sobre todo si vamos a estar para arriba y para abajo, pero sin renunciar a las tendencias. Estas pequeñas carteritas cruzadas de la firma Two June nos parecen de diez.

Un pañuelo para el Domingo de Ramos

Que el mercurio no nos engañe, aunque suban las temperaturas, el Domingo de Ramos refrescará por la noche y nada mejor que un pañuelo con un original estampado para abrigarnos del frío con estilo. Seguro que tienes en casa un millón de pañuelos, pero si quieres estrenar, apuesta por este de Parfois.

Maquillaje natural de Domingo de Ramos

Las tendencias en maquillaje cada son más sencillas y naturales, sólo buscan destacar nuestras propias facciones y poco más. Teniendo en cuenta que el Domingo de Ramos estaremos en la calle desde bien temprano, recomendamos apostar por un make up sencillo, como éste, y de aspecto glowy.

>> Todas las tendencias en maquillaje con las que experimentar este verano

Peinado de Domingo de Ramos

Para rematar el look de Domingo de Ramos tenemos dos propuestas (los pendientes determinarás si te decantas por una u otra). Por un lado, recomendamos apostar por un recogido desenfadado y con un lazo como complemento. Por otro lado, las siempre acertadas ondas rotas son la mejor apuesta para un look de Domingo de Ramos sobresaliente.