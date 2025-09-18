Inés Domecq, diseñadora: “El peor error como invitada es tratar de ser alguien que no eres”

Es una de las mujeres con más estilo de nuestro país y ha sabido llevar su elegancia innata a sus propias creaciones. Inés Domecq, que puede presumir de haber vestido a la mismísima Reina Letizia, no sólo es musa para las invitades con más clase, también es la responsable de algunos de los estilismos más destacados del mundo de la moda. Ahora, la jerezana acaba de celebrar el quinto aniversario de la creación de su firma, IQ Collection, el lanzamiento de su nueva colección y el nacimiento de IQ Runway, una línea más sofisticada y pensada para eventos nocturnos.

Con el Palacio de Liria como escenario de ensueño, la presentación de su colección se convirtió en una especie de homenaje a Goya, figura que inspira las piezas de esta nueva propuesta. Con estos nuevos diseños, Inés Domecq rescata el alma goyesca y la viste de vanguardia para acercarse a propuestas más contemporáneas. Un viaje por lo onírico, lo fantasioso e incluso por lo tenebroso es esta nueva colección en la que los complementos de la recién estrenada IQ Collection juegan un papel fundamental en toda la narrativa.

“Esta colección es un viaje vital y emocional que me lleva de Madrid a Jerez. Madrid me abrió las puertas, me dio proyección y me permitió soñar en grande. Y Jerez es raíz, es casa, es origen. Con este desfile he querido rendir homenaje a ambas ciudades y, sobre todo, a España como inspiración cultural inagotable”, afirma Inés Domecq, fundadora y directora creativa de IQ Collection. Charlamos con ella sobre su nueva colección, sobre el aniversario de su firma y sobre cómo es la invitada a la que viste Inés Domecq.

Los diseños de la nueva colección de IQ Collection, la firma de Inés Domecq. / M. G.

Pregunta.Celebra el V aniversario del lanzamiento de la firma, pero ha calado tanto en las invitadas nacionales que su presencia en el sector parece llevar toda la vida. ¿Se imaginaba un éxito tan rotundo?

Respuesta.La verdad es que no. Cuando empezamos lo hicimos con mucha ilusión y con la idea de crear algo diferente sin pensar en el alcance. Lo bonito es que ha sido un camino muy de equipo, de mucho trabajo y también de escuchar lo que las clientas nos iban pidiendo. Eso es lo que de verdad nos ayuda a crecer y a continuar el camino que tenemos por delante.

P.El arte siempre ha servido de inspiración a la moda, pero, ¿cómo adaptar el dramatismo de Goya a los looks de invitada actual?

R.Goya tiene una fuerza tremenda, pero también una modernidad que parece escrita para hoy. Lo que hicimos fue traducir ese dramatismo en volúmenes, colores y bordados que encajan con una mujer actual. Queríamos que las invitadas se sintieran elegantes, especiales, pero sin perder frescura ni naturalidad.

Algunos de los diseños de la nueva colección de IQ Collection. / M. G.

P.Sus diseños se caracterizan por tener una personalidad atemporal que se convierte en icono, ¿qué destaca de la colección aniversario?

R.Sobre todo, la emoción que tiene detrás. Es un viaje muy personal, de Madrid a Jerez, de lo que me inspira cada ciudad y de cómo lo he querido contar en la pasarela. Hay piezas con mucho carácter, con volúmenes y bordados, pero también hay una parte más nocturna, más teatral, con la que abrimos una nueva etapa dentro de IQ.

P.Las invitadas más elegantes quieren vestir como Inés Domecq y pueden acercarse a ello a través de sus creaciones, pero, ¿cómo es la invitada que viste IQ?

R.Es una mujer segura, que no necesita disfrazarse ni seguir cada moda al pie de la letra. Le gusta diferenciarse, pero de una manera sutil, elegante, que se note sin gritar. Busca piezas que tengan alma, que la hagan sentir ella misma y que, además, pueda volver a usar con el tiempo sin que pasen de moda.

Algunos de los diseños de la nueva colección de IQ Collection. / M. G.

P.¿El mayor acierto como invitada? ¿Y el peor error?

R.El mayor acierto es ser fiel a una misma, elegir algo con lo que te veas favorecida y cómoda, porque eso se nota enseguida. El peor error, tratar de parecer alguien que no eres. Cuando intentas copiar un estilo que no va contigo, se pierde la naturalidad y eso nunca funciona.

P.Sus seguidoras tienen sus favoritos, pero, de todos sus looks de invitada, ¿con cuál se queda?

R.Es complicado elegir, porque cada look tiene su historia. ¡No me pidas que elija! (risas).

Un diseño de la nueva colección de IQ Collection. / M. G.

P.Su colaboración con Roberto Diz, donde musa y diseñador trabajaron de la mano, fue muy aplaudida, ¿habrá nuevas propuestas?

R.Trabajar con Roberto es siempre una experiencia maravillosa, porque nos entendemos muy bien y tiene un talento increíble. ¡Seguiremos trabajando juntos porque disfrutamos mucho!