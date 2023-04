Las influencers sevillanas con más estilo tienen los mejores looks de Jueves Santo

Son las reinas de Instagram y cuando llegan las fiestas de primavera se convierten en las musas nacionales. Las influencers sevillanas son las más estilosas durante todo el año, pero en eventos como Semana Santa o Feria dominan los looks mejor que nadie. Por eso, si no vas a vestir de mantilla este Jueves Santo y ya apostaste por las claves de Rocío Osorno para un look de Semana Santa, es el momento de que eches un vistazo a los mejores looks de Jueves Santo que nos porponen las influencers sevillanas con más estilo.

Beruma, Pipa Porras, La Mar de Cuqui, Macarena Silva, Lisa Simppson, Rocío de Guzman o Belenyni son algunas de las influencers sevillanas con más estilo cuyos looks nos sirven de fuente de inspiración para este Jueves Santo.

El look básico de Pipa Porras para el Jueves Santo

La forma más fácil de acertar es apostar por un estilismo sencillo con pantalones negros de pinza y un cuerpo en tonalidades oscuras, como el de Pipa Porras. La clave de su estilismo, sin duda, es el collar XXL.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pipa•Porras (@pipaporras)

Tonos pastel para un Jueves Santo al estilo Lisa Simppson

Apostó por este traje de chaqueta rosa el pasado Domingo de Ramos y, aunque el Jueves Santo las tonalidades suelen ser más oscuras, todavía nos parece buena opción para un look más lady y romántico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️ISA RAMOS (@lisasimppson)

Vestido negro y manoletinas estampadas como Beruma

Sencillo, acorde a las directrices del Jueves Santo y muy cómodo, así es el look de Bearuma que nos sirve de fuente de inspiración. El look, sin duda, es perfecto gracias a las manoletinas con estampado de leopardo. Ideal para un Jueves Santo estiloso, pero cómodo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Ruiz Martinez (@bearuma)

Un look de Jueves Santo con lunares, como La Mar de Cuqui

Carmen Bazán es tan amante de la moda flamenca que hace de los lunares su estampado fetiche para cualquier look. Ella apostó por una blazer de lunares con un pantalón negro en jacquard el pasado Domingo de Ramos y nosotras se lo copiamos para este Jueves Santo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Bazán (@lamardecuqui)

Vestido tipo Chanel, la propuesta de Macarena Silva

Sin duda, una de las propuestas más indispensables y atemporales para un look de Jueves Santo. Tu madre ya lo llevó en los 90 y estaba espectacular, ahora te toca a ti copiarle el lookazo a Macarena Silva y hacer del vestido tipo Chanel tu mejor aliado de Jueves Santo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macarena (@macarenasilt)

Un mono elegante como el de Rocío de Guzmán

Un mono siempre es una apuesta segura en cualquier y más si es uno tan elegante como el que luce Rocío de Guzmán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Pérez De Guzmán (@rocio.deguzman)

Un look de Jueves Santo con vestido como Belenyni

La influencer se marcó esté lookazo de Cherubina el Domingo de Ramos y no nos puede gustar más el resultado. Tanto es así, que nos parece una opción perfecta para replicarla este Jueves Santo.