Así hay que vestir de mantilla el Jueves Santo y el Viernes Santo

Vestir de mantilla es una tradición popular que cada Semana Santa vuelve a vestir de luto a mujeres de todas las edades (cada vez son más las jóvenes que se animan a participar de esta tradición). Gracias a iniciativas como la de Sí, mantilla, que llena las calles de Sevilla de mujeres vestidas de mantillas las vísperas de Semana Santa, esta indumentaria se ha popularizado y cada vez son más las mujeres que buscan un vestido negro de última hora para vestir de mantilla el Jueves Santo. O el Viernes Santo, que también es tradición.

A pesar de que las tendencias y la moda se cuelan en los estilismos de mantilla, hay algunas cuestiones clave que hay que tener en cuenta a la hora de apostar por esta indumentaria el Jueves Santo y el Viernes Santo. Vestido negro, tacones negros, maquillaje sencillo, pendientes nada recargados y un recogido bajo son algunas de las claves a tener en cuenta a la hora de vestir de mantilla. A continuación desgranamos todas las normas que hay que seguir para vestir bien de mantilla en Semana Santa.

Qué días se puede vestir de mantilla en Semana Santa

Aunque, tradicionalmente, se vestía de mantilla tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo, salir de mantilla el Viernes se ha ido perdiendo con el tiempo en algunos municipios. No obstante, esto no quiere decir que salir de mantilla el Viernes Santo sea incorrecto. Eso sí, una cosa es segura: no hay que vestir de mantilla en los días anteriores.

Mantilla y peina: Así se eligen y así se colocan

La mantilla debe ser de encaje negro y no debería llevar adornos como volantes, madroños o lazos. Lo más correcto es escoger una de chantilly o blonda, siendo esta última la más popular en Semana Santa, en forma rectangular o de pico.

El largo de la mantilla no debe llegar más abajo de las rodillas, pero tampoco debe quedar más corta que el vestido ni con una caída asimétrica. El tamaño de la mantilla debe ir acorde a la estatura de quien la lleve.

La mantilla se sujeta con una peina y un recogido bajo, y son muchas las mujeres que optan por sujetarla al vestido a la altura de los hombros de forma discreta, para evitar que vuele de forma excesiva, con la ayuda de una pequeña puntada.

Primero, debemos procurar hacernos un moño bajo que sirva como base donde podamos colocar de forma segura y cómoda la peina. La peineta va clavada entre el moño y la nuca y sujeta a la peina a través de horquillas y un broche.

Cómo debe ser el vestido para vestir de mantilla en Semana Santa

El vestido debe ser negro, sobrio, sencillo y discreto. Recomendamos evitar los encajes o los tejidos con muchos detalles. El corte lápiz y los drapeados son una opción segura. Los hombros deben estar cubiertos y hay que renunciar a los escotes pronunciados, las transparencias y las tirantas. Las mangas deben ser largas o francesas, siendo una opción llevar sobre el vestido una chaqueta negra, sobria y sencilla (en el caso de que las temperaturas inviten a ello.

Los complementos para vestir de mantilla en Semana Santa

Las medias para vestir de mantilla

Las medias deben ser negras y de cristal. Es recomendable evitar las medias muy tupidas y tener en cuenta que ir sin medias o llevarlas transparentes queda totalmente fuera del protocolo. No deben ser de fantasía ni tejidos brillantes.

Los zapatos para vestir de mantilla

Lo mejor es optar por unos salones negros de tacón mediano, aún más cómodos si son de tacón ancho, ya que estaremos en pie y andando muchas horas y es importante evitar el dolor de pies a toda costa. Aunque pueden contar con algún pequeño detalle, deben ir en sintonía con el resto del estilismo en cuanto a nivel de sobriedad.

Los pendientes para vestir de mantilla

Los pendientes quedarán mejor si son ligeramente largos y pueden combinarse con otras joyas, como pulseras discretas o cadenitas sencillas con algún crucifijo. Aunque son muchas las que gustan de llevar perlas, tradicionalmente los collares o joyas de perlas están mal vistos al ser inadecuados para vestir de luto.

El bolso para vestir de mantilla

El bolso debe ser pequeño y, por supuesto, negro. Nunca debe ser un maxi bolso y tampoco debemos colgárnoslo de los hombros o llevarlo a modo de bandolera. Lo mejor es escoger un pequeño bolso sin muchos detalles tipo clutch donde llevar con nosotras lo imprescindible.

El peinado y el maquillaje para vestir de mantilla

Para vestir de mantilla correctamente debemos hacernos un recogido bajo para que la peina se sujete correctamente y, con ella, la mantilla. Cualquier recogido bajo nos vale, teniendo en cuenta siempre que no esté demasiado apretado y que sea favorecedor para la forma de nuestro rostro y acorde a nuestro estilo y edad. En el caso del maquillaje, debe ser sobrio y discreto y evitando llevar demasiada sombra o pigmentos coloridos.