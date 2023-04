Zara y Mango tienen los vestidos negros de última hora para vestir de mantilla el Jueves Santo

Vestir de mantilla es algo serio. Además de atender a las directrices que vienen determinadas por la religión y el luto, es un proceso que para la mayoría de mujeres se vive como un ritual. Aunque puede que haya algunas que han decidido vestir de mantilla en el último momento. A diferencia de los looks de Semana Santa, el atuendo de mantilla no deja mucho lugar a la innovación o la improvisación y son los vestidos negros los que se convierten en protagonistas del look (después de la peina y la mantilla, evidentemente).

Para aquellas que han decidido vestir de mantilla en el último momento este Jueves Santo, Zara y Mango cuentan entre las propuestas de su nueva colección con varios vestidos negros que pueden ser apropiados para un look de última hora. Negros, de largo midi y acorde las directrices marcadas a la hora de vestir de mantilla, estos vestidos pueden ser la solución de última hora que estabas esperando.

Las claves para vestir de mantilla

Antes de conocer los vestidos negros de Zara y Mango para las que deciden vestirse de mantilla a última hora y les ha pillado un poco desprevenidas, hay que conocer algunas normas básicas si se quiere vestir de forma adecuada. Esto es lo que no se debería hacer.

Escoger una mantilla demasiado larga o demasiado corta para nuestra estatura.

Llevar un vestido muy escotado o de palabra de honor.

Vestir prendas sin mangas.

Llevar el bajo del vestido o la falda demasiado corto.

No llevar medias o llevarlas transparentes, color carne, tupidas o de fantasía.

Escoger una mantilla no adecuada para la ocasión como una de madroños o con adornos.

Llevar una peina clara.

Calzar tacones demasiado altos o llevar plataformas.

Dejar el pelo suelto.

Combinar la mantilla con complementos llamativos, coloridos o estridentes.

Acompañar el pelo o el vestido con claveles rojos.

Llevar un bolso muy grande o colgarlo del hombro.

Optar por un maquillaje llamativo o demasiado oscuro.

Llevar colgantes de perlas.

Llevar prendas o complementos con muchos adornos.

Vestido negro de Zara para vestir de mantilla

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro de Zara para vestir de mantilla tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido negro de Mango para vestir de mantilla

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro de Mango para vestir de mantilla tiene un precio de 49,99 euros.

Vestido negro de Zara para vestir de mantilla

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro de Zara para vestir de mantilla tiene un precio de 19,99 euros.

Vestido negro de Mango para vestir de mantilla

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro de Mango para vestir de mantilla tiene un precio de 45,99 euros.

Vestido negro de Zara para vestir de mantilla

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro de Zara para vestir de mantilla tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido negro de Mango para vestir de mantilla

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro de Mango para vestir de mantilla tiene un precio de 35,99 euros.