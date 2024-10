SOS invitadas: 4 abrigos elegantes y a buen precio para no pasar frío en las bodas de este fin de semana

Los eventos de otoño e invierno son un tema. Son un tema si no sabes qué ponerte para no morir congelada pero que a la vez sea bonito y quede bien con el look que con tanta ilusión has preparado. Te traemos cuatro prendas clásicas que son la fórmula para triunfar en tus eventos de esta temporada. Invitada, toma nota porque están a muy buen precio, son calentitas y las puedes conseguir por Internet.

Quizá este artículo te sirva para rescatar alguna prenda que lleva demasiado tiempo olvidada en el armario. Seguro que te servimos de inspiración para esa boda de entretiempo que te está suponiendo un quebradero de cabeza. Tranquilas, porque se puede ir guapa a las bodas de esta temporada, y te vamos a explicar cómo. Desde la elegante estola hasta la capa de lana, que es la pieza que más estamos viendo entre las invitadas. Sin olvidar el caftán de terciopelo (no ha sido tan fácil encontrar uno a buen precio, pero lo hemos logrado) y el tradicional pero acertado abrigo de pelo. Si te hace mal tiempo, como va a suceder en Sevilla este fin de semana, te recomendamos que sigas leyendo.

La estola es la pieza clave para tu boda de otoño / mariquitatrasquila.com

La clásica estola

La firma gaditana Mariquita Trasquilá tiene una amplia variedad de modelos que son la clave para tu boda de otoño. Los modelos Samper, Inés y Miranda cuestan 25 euros y están disponibles en muchos colores, desde lo más neutros hasta los más explosivos. Las estolas de pelo incluyen un corchete para que puedas llevarlas de la forma que más te guste. Hemos visto esta sofisticada prenda sobre el hombro de muchas invitadas y lo cierto es que sienta de maravilla. Es la prenda de abrigo lujosa y suave que nos resguardará del frío en los eventos de la temporada.

Esta firma de invitada dispone de la estola Jarana, un modelo en burdeos, negro y beige tostado muy agradable al tacto que sale a 35 euros, y otra al mismo precio, la estola capa Alborada, una prenda cálida que te convertirá en la invitada perfecta en los meses más fríos. Y en un término medio, a 30 euros, la estilosa capa New, que lucirás con tus mejores galas y que sienta muy bien con unos jeans en esta época del año.

El caftán de terciopelo, la pieza más elegante

Dar con un caftán preparado para el frío y a buen precio no ha sido una labor fácil. No nos vale un caftán cualquiera, porque debe ser calentito y arreglado (el terciopelo es nuestro mejor aliado). Hemos localizado nuestro caftán en Tiana Shop, una marca de ropa sevillana que tiene su tienda física en Bormujos (y también triunfa online). Su comunidad de Instagram supera las 40 mil seguidoras, que esperan atentas a los nuevos modelitos que van entrando de invitada y para el día a día.

Se trata de un caftán de terciopelo dorado y manga larga abullonada con puño fruncido que casi llega a los tobillos. Perfecta, si nos preguntan, para el Pantone del otoño. Este caftán, que está agotado en color azul marino, sale a 32,99 euros. A la mitad de precio, por 15,90 euros, esta marca de ropa tiene dos capas de terciopelo en color petróleo y rosa que son calentitas e ideales para tus citas más especiales.

El caftán de terciopelo dorado que querrás llevar este fin de semana / tianashoponline.com

El poncho de punto de Parfois para las más arriesgadas

Hay dos tipos de invitadas: las que escogen fórmulas clásicas y las que prefieren arriesgar. Si eres de las que se atreven, tienes que descubrir estos ponchos de punto de Parfois. Los puedes llevar con jeans cualquier día, pero te aseguro que son una elección increíble y diferente que concentrará todas las miradas. Aunque la firma tiene varios modelos disponibles, hemos escogido uno en particular abotonado, de cuello alto y bolsillos laterales en color blanco o negro que sale a 35,99 euros.

Parfois tiene también dos estolas efecto pelo en color negro (ref 228468_BKU) y crudo (ref 228468_ECU) por 17,99 euros, son bastante económicas y socorridas si todavía no sabes qué ponerte en la boda de este fin de semana. Por el mismo precio, encontramos otra estola animal print con dos puños a conjunto que salen a 9,99 euros.

Si eres de las que se arriesgan, este poncho de punto de Parfois es para ti / parfois.com

Ref 224690_WTU Blanco

Ref 224690_BKU Negro

La opción más abrigada, el abrigo de pelo de Primark

La quinta colección cápsula de Paula Echevarría para Primark está siendo todo un éxito, y no es para menos. Con tallas que se ajustan a las necesidades de todos los tipos de cuerpo y prendas que están a medio camino entre la comodidad y la elegancia, es una colección muy versátil y accesible para todos los bolsillos.

Los diseños de invitada de la firma irlandesa son una auténtica joya. Vestidos midi con vuelo teñidos de los colores favoritos del otoño, con detalles espectaculares que los convierten en piezas únicas. Lo mismo pasa con este abrigo de efecto pelo que sale a 38 euros y es el más calentito y sofisticado de la temporada.

El abrigo de pelo de Primark más calentito y elegante de la temporada / primark.com

Ref# 991114820108

Ya no hay excusas: está científicamente comprobado que puedes lucir tu look de invitada sin pasar frío, y lo mejor de todo, por menos de 40 euros.