La firma sevillana de invitada de la que hablan las influencers andaluzas, inspiración sureña y looks atrevidos

La SIMA 41, Semana Internacional de la Moda Andaluza, ha sido la excusa perfecta para que la diseñadora sevillana Carmen Fitz regrese a las pasarelas. Con un icónico desfile que causó sensación entre celebrities e influencers, la firma estrenó su colección de invitada ‘Volver’, con looks para ocasiones especiales y prendas premium para el día a día.

Un reencuentro que ha levantado mucha expectación e interés tras años de ausencia de Carmen Fitz por motivos de salud. La creadora anunciaba tímidamente su vuelta a principios de año con la reapertura de su propio taller en Los Remedios. El día 9 de octubre, preparó un desfile que fue tan sólo un aperitivo de todo lo que nos queda por ver de esta casa, que ya ha anunciado un plan de crecimiento para los próximos meses.

Los looks de invitada de ‘Volver’ están por todas partes, con propuestas novedosas y otras que son fieles al más puro estilo Carmen Fitz. Del blanco al sobrio negro, pasando por colores vivos como el lila, el amarillo o el pasional rojo. Exclusivos estampados de leopardo multicolor, lunares o acuarela morado que sientan de lujo a las invitadas y vuelven locas a las madrinas de boda, y que reivindican la inspiración mediterránea y contemporánea que está presente en toda su obra.

Carmen Fitz, la firma que fusiona el estilo mediterráneo y la vanguardia / Carmen Fitz

La firma de invitada icónica entre las personalidades del sur

Prendas muy llamativas y con sinuosos volúmenes se mezclan con sus pantalones de talle alto, sus faldas de corte evasé y new look, su inspiración mediterránea (a medio camino entre Andalucía e Italia), sus propuestas multiposición, sus transparencias, sus blusas con mangas abullonadas y sus abrigos kimonos. Más de veinte años de costura se perciben en la apuesta de esta reputada diseñadora que no renuncia a sus raíces (las de la moda flamenca) y las traduce en creaciones para ocasiones especiales en las que el crepé y la gasa son los reyes.

En el front-row no faltaron personalidades como Tony Benítez e influencers ataviadas con icónicas prendas de la firma como Margarita de Guzmán (@invitaideal), Helena Cueva, Araceli Vera y su hija Arita, Beatriz Ruiz (@bearuma), Invitada Trendy o Ana de Flamenca Power y Antonella Viera.

Dos décadas con diseños innovadores de alma andaluza

En Andalucía, es más que conocido el nombre de Carmen Fitz porque la diseñadora siempre fue una referencia en moda flamenca, dentro y fuera de las pasarelas. Tras un parón motivado por problemas de salud, la firma regresa al primer plano con una propuesta en la que se transforma, con un giro de guion que su fundadora tenía previsto antes de que tuviera que interrumpir su actividad: propuestas para invitadas y prendas premium para diario. Y es que la directora creativa y experta en costura de nombre homónimo comenzó su andadura en el mundo de la moda a los dieciocho años, tras ver en la boutique familiar cómo se cosían muy diversas piezas; por ello la costura más preciosista (como ya es poco común) es su auténtico valor diferencial.

La marca, que lleva veinte años en el mercado, se centra ahora en propuestas de fiesta, ocasiones especiales e incluso looks para el día a día, a veces con un toque aflamencado, pensados para llevar en bodas y eventos y también en otros escenarios que conocen y trabajan a la perfección: las ferias y romerías andaluzas. Sus propuestas pueden adquirirse de forma online o bajo cita previa en su atelier de Sevilla, donde también hacen todo tipo de encargos personalizados, de todas las tallas, a medida.

Leopardo multicolor, el estampado que triunfa en la nueva colección de Carmen Fitz / Carmen Fitz

'Volver', el regreso más importante

Celebrities como Vega Royo-Villanova y Noelia Morgotón, influencers como Sandra Majada (de Invitada Perfecta), Araceli Vera o Ana Sanz y personalidades como la bailaora Merche Esmeralda escogen Carmen Fitz como referente en sus looks más especiales, desde principios de este año, cuando volvió a la escena de la moda. “Creemos en una moda inclusiva, por eso en esta nueva colección de looks para ocasiones especiales pensamos en todas las tallas y ofrecemos la posibilidad de adaptar las piezas a las medidas de la clienta, sean cuales sean. Todas pueden encontrar en nuestra firma una marca aliada que piensa, de corazón, en lo que necesitan las mujeres”, apunta Carmen Fitz.

Estampados y mucho color, así ha sido el regreso de la diseñadora Carmen Fitz a las pasarelas / Carmen Fitz

Y continúa: “Regresar a la moda es un reto ilusionante que asumo desde la visión de futuro, el respeto por una producción responsable y la constancia. Llevo años en este sector y siempre he creído que es importante que la firma tenga personalidad propia y la nuestra es un reflejo de que la esencia sureña puede ir un paso más allá (en nuestro caso, a medio camino entre la flamenca y la invitada). Puede decirse que nuestro mejor valor es el de fusionar lo contemporáneo con nuestra alma andaluza en piezas en las que prima la mejor costura, la minuciosa de antaño”.