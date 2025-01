Julio Romero de Torres y su relación con la moda y la estética andaluza protagonizan un ciclo innovador que fusiona tradición y vanguardia

La figura de Julio Romero de Torres, pintor icónico de Córdoba y símbolo de la cultura andaluza, ha trascendido el ámbito artístico para inspirar un diálogo creativo con el mundo de la moda. Bajo este marco, el ciclo Córdoba: Moda con Alma, organizado por Amalia González Aroca junto a la Fundación Cajasol, se ha convertido en un espacio único donde tradición y vanguardia se encuentran. Este evento ha explorado cómo la obra del pintor puede reinterpretarse a través del diseño contemporáneo, ofreciendo una nueva mirada sobre la identidad cultural andaluza.

Amalia González Aroca, una destacada profesional en comunicación de moda y experta en inteligencia artificial generativa, ha sido la artífice de esta fusión entre arte, cultura y tecnología. Su enfoque innovador, que combina herramientas digitales de última generación con la esencia de la moda flamenca y el diseño andaluz, ha sido fundamental para dar vida a este ciclo. Desde la coordinación de un desfile, que contó con algunos de los diseñadores más relevantes del panorama nacional, hasta la creación de nuevas estéticas visuales basadas en la obra de Romero de Torres, su trabajo ha aportado frescura e innovación al sector.

Uno de los momentos más destacados del evento fue el homenaje al pintor cordobés, donde los diseños se inspiraron en sus obras icónicas, recreando su estética a través de materiales como encajes y organzas, y con tonos que evocaban los matices de sus cuadros. Este segmento no sÓlo resaltó la capacidad de los diseñadores para reinterpretar el arte a través de la moda, sino también la visión de González Aroca al convertir este desfile en una experiencia sensorial completa.

Profundizamos en el papel de Amalia González Aroca como artífice de este proyecto único, destacando su capacidad para unir tradición y vanguardia y subrayando cómo el arte y la moda se entrelazan en el corazón de Andalucía.

Amalia González Aroca en la presentación del desfile 'Córdoba: Moda con alma'. / Rafa Madero Cubero

Pregunta. ¿Cómo surgió esta colaboración con la Fundación Cajasol?

Respuesta. Confiaron en mí para organizar este ciclo que fusiona moda, cultura y arte y eso fue la clave para su éxito. Su compromiso con la cultura andaluza y el apoyo a iniciativas innovadoras nos permitió crear un evento que no sólo celebrara la moda local, sino que también rindiera homenaje a nuestra identidad cultural. Desde el primer momento compartimos la visión de unir moda, cultura y arte con el homenaje a Julio Romero de Torres en su 150 aniversario para ofrecer algo único.

P.¿Qué papel jugó la fundación en este proyecto?

R.Fue fundamental para hacer realidad este ciclo. Su apoyo institucional y su compromiso con la cultura andaluza nos brindaron los recursos necesarios para llevar a cabo un evento de esta magnitud. Trabajar con ellos me dio confianza y respaldo, lo cual fue crucial para coordinar todos los aspectos del ciclo.

P. ¿Qué te motivó a embarcarte en este proyecto?

R. Siempre he sentido una profunda pasión por la moda y la cultura de mi tierra. La idea de crear un ciclo que no solo celebrara la moda, sino que también rindiera homenaje a nuestras tradiciones, me pareció una oportunidad única. Quería mostrar lo que Córdoba tiene para ofrecer y dar visibilidad a nuestros diseñadores. Este ciclo se inició en mayo en prefería para hablar sobre el origen de la moda flamenca, cómo lucir estos trajes junto a buen estilismo de maquillaje y peluquería mientras una modelo los lucía en el escenario junto a un diseñador y a un estilismo que iban explicando el proceso. También se aprovechó para hablar de cómo vestir en eventos importantes, donde el mantón y la mantilla también fueron protagonistas. El segundo evento estaba relacionado con la indumentaria femenina en los cuadros de Julio Romero de Torres en una conferencia con invitados expertos jóvenes en ello dando una mirada novedosa, fresca y muy profesional. El broche de oro final fue el desfile de Córdoba: Moda con Alma.

P. El desfile se estructuró en tres segmentos diferentes. ¿Qué impacto crees que tuvo esta decisión en la experiencia del público?

R.Dividir el desfile en tres partes permitió ofrecer una experiencia más rica y variada. Cada segmento tenía su propia narrativa: moda de invitada, diseños nupciales y el homenaje a Julio Romero de Torres. Esto no sólo mantuvo al público interesado, sino que también permitió a los diseñadores explorar diferentes facetas de su creatividad. La respuesta fue increíble; el aforo estuvo completo en todos los eventos.

P. ¿Cómo seleccionaste a los diseñadores y estilistas que participaron en el evento?

R. La selección fue un proceso muy cuidadoso. Elegí a diseñadores que considero representan a Córdoba gracias a su experiencia y bagaje así como a diseñadores jóvenes para darles oportunidad de visibilizar su universo creativo. Quería asegurarme de que cada uno aportara su estilo único al desfile y que todos reflejaran la riqueza cultural de Córdoba. Además, trabajé codo a codo con ellos para integrar sus propuestas en los diferentes segmentos del desfile.

P.¿Cómo fue el proceso?

R.Son más de 8 años conociendo de forma profunda el panorama de la moda en Córdoba y mi sensibilidad hacia las raíces culturales cordobesas, así que eligi cuidadosamente a los diseñadores y estilistas que participaron en el evento. Mi objetivo fue reunir un equipo que pudiera representar tanto la tradición como la innovación, asegurándome que cada uno aportara una perspectiva única al desfile. Los diseñadores seleccionados incluyeron nombres destacados como Francisco Tamaral, conocido por su maestría en novias e invitadas; Florencio Pérez, con un enfoque contemporáneo que combina elegancia y modernidad; Inma Benicio, cuya creatividad destaca por reinterpretar lo tradicional; Joaquín Serra, diseñador emergente con una visión fresca e innovadora; Julia Gona por su visión sobre la moda sostenible y Rosa Nacarino por lo que puede aportar por su juventud. En cuanto al estilismo, confié en el reconocido Eduardo Trillo Raya de El Guapo Habla, que se encargó de crear looks de maquillaje y peluquería que complementaran perfectamente los diseños y reforzaran la narrativa visual del desfile.

P.El evento logró un lleno total en cada actividad. ¿Cómo valoras esta respuesta del público?

R.Estoy profundamente agradecida por la respuesta tan positiva del público. Ver cada espacio lleno reafirma que hay un gran interés por eventos de moda que conecten tradición e innovación. Creo que hemos logrado crear un ambiente donde la moda se celebra como parte integral de nuestra cultura.

P.¿Qué significa para ti haber organizado este ciclo y cómo crees que impactará tu carrera profesional?

R. Este ciclo ha sido un punto de inflexión en mi carrera. Me ha permitido demostrar mi capacidad para liderar proyectos complejos e innovadores dentro del mundo de la moda. Espero que esta experiencia me abra nuevas puertas y oportunidades para seguir trabajando en iniciativas que celebren nuestra cultura y talento local. Creo que he organizado eventos innovadores en moda capaz de conceptualizar experiencias únicas que trascienden los límites tradicionales al combinar combinar moda, arte, música y danza. Además, creo que mi experiencia previa como experta en comunicación digital y marketing y la de estar dentro de equipos de organización de congresos me ha permitido dar visibilidad al evento en medios tradicionales y digitales para consolidar aún más este evento cultural con personalidad disruptiva e integradora.