Los mejores looks alternativos al traje de flamenca esta Feria de Abril.

La Feria de Abril es el escenario perfecto para configurar los mejores looks de primavera. Como no puede ser de otra manera, en el albero veremos todo un desfile de prendas, conjuntos y accesorios que están en tendencia en estos momentos. El atuendo por excelencia de esta fiesta es el traje de flamenca: un traje regional que forma parte del folclore sevillano y que no pasa de moda.

Sin embargo, no todos los bolsillos están preparados para lucir cada día un traje de flamenca diferente. Que no cunda el pánico: hay muchas alternativas al traje de flamenca, desde el clásico mono negro a otras opciones más vanguardistas, que pueden salvarte en esta Feria de Abril. Después de haber estudiado las opciones de looks de Rocío Osorno, seleccionamos algunos looks de tres influencers que demuestran que, con prendas básicas y buenas combinaciones, puedes ir bien vestida -y flamenca- a la Feria sin gastarte todos tus ahorros.

El mono y el vestido midi de María Soto

María Soto Ysern apuesta por dos looks completamente diferentes. El primero es un mono en color blanco que, a primera vista, parece un conjunto a dos piezas en un estilo trajeado, como si se tratase de un chaleco cruzado y un pantalón holgado. Una opción perfecta que se puede reciclar para eventos de la temporada. Para meter algo de contraste, María Soto no ha dudado en combinar este gran básico con un mantón mostaza con toques de color. Unas sandalias doradas con un bolso a conjunto y un collar de perlas hacen que este look sea redondo para el pescaíto.

La segunda opción que la influencer nos presenta es un vestido midi con vuelo y corte asimétrico, que recuerda al movimiento de los volantes al bailar. Un vestido sencillo que, con este precioso mantón bordado, no necesita nada más. Sin embargo, Soto ha decidido añadir unos pendientes largos dorados, un bolso de mano de lo más original y unas sandalias entrelazadas, complementos que pueden llegar a revolucionar cualquier look.

Los tres vestidos básicos e ideales de Andrea Noguero

Andrea Noguero lo tiene claro: sí a los lunares, los mantones bordados y las flores (en este caso, en un collar). La influencer sevillana nos presenta tres looks muy sencillos de llevar a la práctica y, además, low cost. Es una buena opción para los que viven la experiencia Feria de Abril al completo, sobre todo, con la subida de precios que va a ser muy notable en las casetas del Real.

El primer look demuestra que, los complementos, a veces, lo son todo. Un vestido negro escotado con minúsculos lunares blancos y tirantes que se cruzan en la espalda. Nada más. Bueno, sí, un mantón bordado de los mismos colores, y una flor al cuello que recuerda que este elemento no tiene por qué ir necesariamente en el pelo. Estos accesorios han llegado en esta temporada para quedarse y, siendo honestas, son geniales para dar ese aire flamenco.

La segunda opción es un vestido beige con corte palabra de honor y detalles florales en el mismo. Un vestido que pasa el límite del largo midi y que, a su vez, sienta como un guante. El detalle del bolso de fiesta bordado con flecos y el anillo, también floral, combinan a la perfección con el outfit. Con los mismos complementos, Andrea luce un vestidazo rosa fluido con mangas tres cuartos y corte imperio que es una oda a la expresión menos, es más.

Los looks originales y económicos de María Segarra

La influencer María Segarra está acostumbrada a crear looks para todos los bolsillos porque, como ya sabemos, lo más importante es saber cómo llevarlos. La primera propuesta es un vestido midi asimétrico blanco con un chal del mismo color (recordemos que este tipo de prendas están en tendencia, al igual que capas, pañuelos o fulares de mujer). Después, Segarra viste un vestido midi fruncido color mostaza que resalta su figura, con un detalle dorado en la parte superior que lo convierte en una opción de lo más original. La influencer contrasta los outfits con un bolso de mano espectacular, sandalias doradas y pendientes largos.

A continuación, María nos presenta un mono cruzado negro que es perfecto para la Feria de Abril. Con una flor blanca de grandes dimensiones, esta pieza no pasa desapercibida. Pendientes rojos y bolso bordado con flecos no podían faltar en este look. Por último, un kimono verde asimétrico de una sola manga ancha refleja esa versatilidad de colores, formas y estampados que nos regala la primavera. Para la Feria, María ofrece una selección de accesorios confeccionados en rafia. Las cuñas, también de este material, dan ese giro a lo asiático, sin dejar de ser un imprescindible en nuestro armario al igual que las que están hechas de esparto.

En definitiva, los vestidos de diferentes cortes, colores y estampados son un must. Lunares, flores, tonos vibrantes o tierra. Sin olvidar los monos o los conjuntos de dos piezas -ya sea con falda o pantalón-, trajeados, con diferentes tejidos. Las mangas con personalidad como las abullonadas, las faldas con vuelo o volantes que recuerdan al traje de flamenca y otras como las faldas plisadas que están en tendencia esta temporada pueden ser muy recurrentes. Y, si juegas con los mantones, que también pueden colocarse a modo de top y sacar partido a un conjunto que de primeras sea más sobrio, o introduces accesorios, puedes convertirte en la persona mejor vestida de toda la Feria de Abril.