Rocío Osorno y sus 14 looks para la noche del pescaíto de la Feria de Abril, son baratos y de última hora.

En la noche del pescaíto de la Feria de Abril, la tradición es llenar las mesas de pescadito frito y jarras de rebujito y, aunque todavía no se ven trajes de flamenca por el albero, sí que se respira un ambiente bastante flamenco. Esa noche tan especial, las sevillanas sacan sus mejores galas y se enfunda ese mono negro con el que siempre triunfan, aunque algunas se atreven a innovar con los diseños y los colores.

Aunque muchas todavía estén algo perdidas en la búsqueda del estilismo perfecto y a estas alturas sólo sepan cómo maquillarse para ir a la Feria de Abril. Gurú de la moda en general y musa oficial de la moda flamenca en particular, después de agotar el look alternativo al traje de flamenca para la Feria de Abril, Rocío Osorno ha compartido en redes una información valiosísima para las que andan algo perdida estos días. Analizamos sus looks para la noche del pescaíto y tomamos sus estilismos como fuente de inspiración.

Rocío Osorno, la inspiración para la Feria de Abril

La diseñadora sevillana Rocío Osorno se ha pasado el juego de cara a la Feria de Abril y ha preparado para sus seguidores nada más y nada menos que catorce looks para el pescaíto. La influencer está acostumbrada a crear contenido de moda adaptado al momento que vivimos: opciones de invitada para bodas, bautizos o comuniones y looks para todas las estaciones. Ahora toca la Feria y, tal y como hemos visto en los últimos años, Osorno ha vestido increíbles trajes de flamenca e incluso ha confeccionado algunos modelos que después ha mostrado en sus redes sociales.

En su perfil de Instagram, explicaba que el dress code es "noche/elegante" y que "si es con un toque flamenco, mucho mejor". Vestidos, faldas midi, monos, lentejuelas, encajes, plumas, estampados… Rocío Osorno no le teme a nada. No importa que vista ropa de su firma o de otras marcas: la influencer siempre sabe cómo sacar partido a cualquier prenda.

Vestido negro con mantón bordado

La influencer luce un vestido midi de con abertura en la parte inferior y corte asimétrico en el escote. En realidad, cualquier vestido negro puede ser un básico para empezar a fabricar un conjunto. En su caso, añade unos stilettos, bolso y pendientes dorados -que ganan protagonismo con el pelo recogido- y un mantón bordado de los mismos colores al hombro. Una opción elegante y flamenca que hemos visto mucho en las últimas ferias.

Mono rojo floral

El rojo es uno de los colores por excelencia para la Feria de Abril. De nuevo, vemos complementos dorados y mantón bordado al hombro, en esta ocasión negro con flores de colores vibrantes. Las flores que atraviesan este mono lo convierten en una prenda única. Con los labios rojos ya tienes un look perfecto para el pescaíto.

Conjunto kimono de jacquard morado

La primavera es de contrastes, y los conjuntos están a la orden del día. El morado es un color que no pasa de moda. Este conjunto relajado a modo de kimono atado a la cintura de jacquard estampado es único. El bolso de lentejuelas dorado completa este increíble outfit.

Top y falda lazada blancos

El blanco es un color acromático que advierte la llegada del calor, de la luz, del contraste con el bronceado del verano. Todavía es demasiado pronto para hablar de eso, pero este conjunto de falda -que presume de un enorme lazo- y top no pasa desapercibido. Con pendientes de perlas y stilettos, este es un look de lo más estival.

Blazer y falda de encaje

El encaje ha sido uno de los protagonistas de esta temporada. Las transparencias llegaron en otoño-invierno para quedarse y esta opción de blazer y falda con este tejido en color negro son ideales para una opción de noche y elegante, tal y como planteaba Osorno para la noche del pescaíto.

Mono rojo con detalle de flor

Este mono es muy parecido al que hemos mostrado anteriormente, la diferencia es la gran flor que decora la parte superior de esta pieza palabra de honor. El rojo, de nuevo, es el color más flamenco que conocemos.

Top y falda con mantón bordado

Un top fruncido al cuello sin mangas, pero relajado y fluido de cualquier color puede ser la parte superior perfecta para un conjunto. En este caso, con una falda negra con aberturas en uno de sus lados y fruncida cerca de la cintura con elementos florales. Si eres más de pantalón, uno que termine en pata de elefante, por ejemplo, también es una opción de lo más arreglada. El mantón vuelve a aportar ese aire flamenco que no puede faltar en el alumbrado.

Mono negro palabra de honor

Los monos son un básico que pueden reciclarse para otras ocasiones. Este que ha escogido Rocío Osorno es palabra de honor, con un escote de lo más original, y con un largo que no llega a los tobillos. Con unos buenos stilettos, ¡ya lo tienes todo!

Vestido atado al cuello de lunares

Lunares de todos los tamaños y colores se pasean por el Real cada año. Y este vestido negro de lunares blancos atado en un lazo al cuello es, definitivamente, el vestido idóneo para inaugurar la Feria de Abril. El bolso de flores acompaña a la perfección a este increíble look.

Camisa y falda de plumas

Rocío Osorno recuerda con este pedazo de look al ballet de El lago de los cisnes. Plumas, plumas y más plumas. Camisa negra con plumas en cuello y mangas, y falda semiabierta con plumas en esa franja de color blanco. Lo combina con un bolso de fiesta y unas sandalias de tacón negras. ¡Ideal!

Vestido midi mostaza con chal

Volvemos a los vestidos midi, este particularmente de color mostaza con un detalle dorado en la parte superior de lo más característico. Osorno parece que lo combina con un chal negro de flecos, una de las prendas en tendencia de esta temporada junto a capas, pañuelos o fulares.

Top blanco y falda plumas

Ya habíamos advertido que esta influencer es de las que arriesgan. Top blanco fluido sin mangas y falda midi de plumas en color verde agua. Un look que tiene ritmo por sí solo.

Camisa y falda con bordado inglés

No cualquiera se atrevería a llevar este conjunto. Rocío Osorno viste camisa y falda de color blanco con bordado inglés y complementos oscuros. La camisa de manga francesa es abotonada con solapa en el cuello, y la falda manifiesta un forro inferior que salva a esa parte de las transparencias del conjunto.

Vestido palabra de honor con flores en el escote

La última propuesta es un vestido midi fluido color beige con detalles florales en su escote y un bolso que combina en este sentido con el look. Para darle un toque diferente, la diseñadora ha añadido un fino cinturón dorado al vestido. Otro de los accesorios que están de moda esta temporada, sobre todo, los que son anchos y recuerdan al estilo boho.

Cualquiera de estos conjuntos son ideales si vas a celebrar la noche del pescaíto. Pero lo que la Feria de Abril nos ha enseñado estos años es que se puede ir muy elegante sin gastar mucho dinero y que lo esencial es ser una misma y vestir con lo que te sientas cómoda. No importa si eres de sandalias de tacón o de cuñas de esparto, de colores vibrantes o neutros, de estampados o telas lisas. Hay un amplio abanico de opciones que, además, puedes volver a lucir en otros eventos y fiestas.