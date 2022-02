La moda flamenca inspira la nueva falda de Zara que querrás llevar antes de la Feria de Abril.

Que la moda flamenca inspira tendencias del street style es una realidad que no sorprende a nadie. La inspiración flamenca que dejan las pasarelas We Love Flamenco o SIMOF en prendas para el día a día, como look de invitada o para cualquier tipo de eventos se nota en las grandes firmas, en las pequeñas marcas ye en cualquier ámbito. Los lunares y volantes dan el salto de la pasarela a ferias y romerías y de allí al street style.

Cómo sino podemos explicarnos que ya haya prendas de lunares con las que calentar motores para la Feria de Abril o que el vestido de lunares de estilo italiano sea una prenda que regresa todas las primaveras y todas termina haciéndose viral. Pero no sólo los lunares sirven de fuente de inspiración, otras señas de identidad de la moda flamenca también son inspiradoras y prueba de ello es la nueva falda de Zara que querrás llevar antes de la Feria de Abril. Y no por su estampado precisamente.

Con un original estampado tropical y un cuerpo a juego, la falda de Zara que se inspira en la moda flamenca se presenta en largo midi, ceñida al talle y cuenta con cuatro volantes. Con reminiscencias romeras (la falda de Zara recuerda mucho a las que las mujeres llevan en las romerías), la falda es perfectas para las amantes de la moda flamenca, esas que hacen de los lunares y los volantes un modo de vida y podrían ir vestidas de flamenca los 365 días del año.

La inspiración flamenca en la falda de Zara podría ser más completa todavía si su estampado fuese de lunares, pero su print tropical es lo que hace que la inspiración flamenca sea todavía más interesante. Los volantes siempre se asocian de manera inequívoca con la moda flamenca y el estampado tropical con el verano, por lo que la falda de Zara se vuelve una prenda todavía más interesante.

Perfecta para llevarla con una camisa blanca anudada en la cintura o con un top lencero, la falda de Zara de inspiración flamenca querrás llevarla antes de la Feria de Abril (y la llevarás) y también se convertirá en la prenda comodín para tus looks más flamencos de primavera y las noches de verano. Una falda a la que las amantes de la moda flamenca ya le han hecho ojitos y con la que triunfarás con tus looks de inspiración.

Así es la falda de Zara inspirada por la moda flamenca

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la falda de volantes de Zara tiene un precio de 49,95 euros.