El vestido de lunares de Lefties estilo italiano que querrás en primavera sólo vale 15 euros.

Hay un signo inequívoco de que la primavera se acerca y es que las colecciones ya empiezan a incorporar los lunares entre sus estampados. Lo hemos visto en el vestido de lunares de invitada que ya está arrasando para las bodas de primavera y lo hemos comprobado con las prendas de lunares con las que calentar motores para la Feria de Abril y eso sólo puede significar al invierno le queda tres telediarios y que las flores y el buen tiempo harán acto de presencia pronto.

Estampado atemporal y versátil (casi más que un vestido negro), los lunares se convierten en ese print que lo mismo tiñe una blusa, que se adueña de un pantalón, que dibuja un vestido. Sea como sea, los lunares tienen el don de mimetizarse con cualquier prenda y darle un toque especial. Eso debieron pensar las italianas que hicieron del vestido de lunares su prenda fetiche. Prenda fetiche que ya ha llegado a Lefties y que sólo vale 15 euros.

Tenemos claro que cualquier vestido de lunares merece un lugar privilegiado en nuestros armarios de primavera, pero es que cuando veas el de estilo italiano de Lefties te vas a morir de ganas por tenerlo. Con el clásico estampado de lunares blancos sobre fondo negro, el vestido de Lefties de estilo italiano se presenta en largo midi y de estilo camisero, las características más cómodas y favorecedoras para un vestido.

Además, el vestido de lunares de Lefties lo puedes llevar de dos maneras y apostar por un estilo de inspiración más italiana si lo combinas con un cinturón, o jugar con un look más casual si lo llevas sueltos. Sea como sea, el caso es que el vestido de lunares de Lefties estilo italiano es tan molón que lo querrás ya en tu armario para esta primavera. Lo mejor de todo es que el vestido de lunares de Lefties de estilo italiano sólo vale 15 euros. Casi nada.

Así es el vestido de lunares de Lefties de estilo italiano

Se trata de un vestido de largo midi y estilo camisero, con la manga larga y un estampado de lunares blanco sobre fondo negro. De corte recto, el vestido de lunares de Lefties recuerda mucho a los de las mujeres italianas, que ceñían la prenda a su cintura con un cinturón. Con este vestido, que no trae cinturón incorporado, puedes apostar por llevarlo de la misma forma que las italianas y colocarte un cinturón negro con maxi hebilla o puedes llevarlo suelto y apostar por un look más cómodo e informal. Según cómo decidas llevarlo, tendrás dos posibles looks para dos posibles contextos.

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido de lunares de Lefties de estilo italiano tiene un un precio de 15,99 euros.