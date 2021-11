El mono de Mango que las mujeres mayores de 50 ya han agotado es el nuevo uniforme de otoño.

Ellas han sido las primera en fichar una de las prendas básicas de otoño y se han convertido en las abanderadas de las prendas con estampado mármol. Las mujeres mayores de 50 tienen un don para adelantarse a las tendencias y son unas maestras a la hora de marcarse los mejores lookazos. Tanto es así, que los looks de las mujeres maduras terminan siendo fuente de inspiración de todas las mujeres, con independencia de la edad.

Musas de estilo absolutas, las mujeres mayores de 50 nos acaban de dar una nueva lección de moda y acaban de agotar el que, sin duda, va a ser su nuevo uniforme de otoño. Se trata de un mono de Mango de color granate y tejido fluido que las mujeres mayores de 50 ya han agotado en todas las tallas. La explicación al éxito de la prenda entre las mujeres mayores de 50 es bastante obvia, por eso podemos afirmar con pleno conocimiento de causa que será su nuevo uniforme de otoño.

Puede que pienses que el color granate es lo que hace que el mono de Mango sea todo un bestseller entre las mujeres mayores de 50, pero no. La verdadera clave del éxito de la prenda, que ya es el nuevo uniforme de otoño de las mujeres maduras, es la versatilidad de la prenda. El problema de un mono es que su diseño invita a que le demos poco uso. En el caso del mono de Mango, ocurre todo lo contrario.

El diseño del mono de Mango se presenta en un corte recto y fluido con dos partes diferenciadas. Es decir, a pesar de ser un mono, la prenda presenta un corte bien diferenciado entre la parte de arriba y la inferior, dando la sensación de que se trata de un conjunto de camisa y pantalón. La parte de arriba, bastante fluida, ofrece la posibilidad de llevar un jersey fino o una camiseta debajo, con lo que le podremos sacar todo el partido a la prenda incluso cuando llegue la frío invierno.

Muy cómodo y práctico, el mono de Mango se ha convertido en el uniforme del otoño de las mujeres mayores de 50, que no dudan en llevarlo con unos botines negros y un jersey fino con estampado retro debajo, sobre todo en sus looks de oficina. Lo bueno de la prenda es que desde Mango la presentan en una amplia horquilla de tallas, lo malo es que las mujeres mayores de 50 ya han agotado la prenda y han obligado a colgar el cartel de no disponible en todas las tallas. Habrá que esperar.

Así es el mono de Mango que las mujeres mayores de 50 han agotado

Se trata de un mono con un tejido fluido, largo y con diseño recto. Presenta un cuello camisero, las mangas largas y tiene cuatro bolsillos de solapa con botón en la parte delantera. El forro interior es de algodón.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono de Mango que las mujeres mayores de 50 ya han agotado tiene un precio de 59,99 euros.