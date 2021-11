Son nuestras musas de estilo favoritas. Con ellas hemos redescubierto los pantalones de pana para volver a abrazar una de las tendencias más comfy y de ellas hemos prendido que la felicidad es un abrigo rojo con el forro roto y que apostar por los colores atrevidos es sinónimo de lookazo (gracias, Carmen Gimeno).

Nuestras influencers maduras son nuestra máxima fuente de inspiración y sus looks son igual de aptos para mujeres mayores de 60, que para una mujer de 20. Aunque, las cosas como son, ellas llevan sus looks con mucha más elegancia y sofisticación que cualquier joven de 20, por eso las mujeres mayores de 60 son nuestras musas de estilo y por eso os traemos cuatro looks para mujeres mayores de 60 que las influencers maduras llevan mejor que nadie.

Nos encanta que nuestras influencers favoritas compartan sus outfits por Instagram para que podamos inspirarnos en ellos, y siendo honestas, en ocasiones hasta copiar literalmente muchas de las prendas que nos enseñan, pero si notas que en ocasiones este contenido se te hace repetitivo hemos descubierto que las mujeres mayores de 60 más activas en Instagram tienen mucho que aportar en lo referente a ideas para nuestros outfits.

La experiencia les ha dotado de mucha sabiduría, saben lo que les funciona y lo que no, y pese a tener un estilo muy marcado, en ocasiones nos sorprenden con combinaciones que influencers más jóvenes jamás se atreverían a llevar. Si algo está claro es que las redes sociales no son una plataforma exclusiva para los más jóvenes, y que las mujeres mayores de 60 cada vez tienen más presencia en ellas.

Últimamente no podemos parar de fijarnos en los looks que comparten influencers como Carmen Gimeno, Pilar De Arce o Susi Rejano. Estamos obsesionadas con la forma en la que apuestan por el color, las capas y las tendencias del momento consiguiendo siempre llevárselas a su terreno.

Por supuesto, nuestro lema de vida no puede ser otro que compartir es vivir, por eso, vamos a ofrecerte los looks que hemos fichado esta temporada de las influencers maduras que las han convertido ante nuestros ojos en musas de estilo.

El estampado retro de Susi Rejano

Susi Rejano combina unos pantalones con estampado geométrico, una de las tendencias más sonadas de la temporada, en una pieza elegante e imprescindible en este look en apariencia sencillo. Tacones de aguja negros con brillos, blusa negra de manga larga y maxi collar es su apuesta para hacer suya la tendencia retro del otoño.

El 'total look' en marrón de Pilar de Arce

Este total look marrón nos tienen enamoradas. Combinando un traje de pana que tiene todo lo que necesitamos para estar divinas (chaqueta con solapas y largo hasta la rodilla, pantalón tobillero y acampanado) con camiseta básica, gafas y sandalias en los mismos tonos, Pilar De Arce ha conseguido el look del otoño. Calentito, cómodo y súper trendy.

Chaqueta tweed de Carmen Gimeno

Carmen Gimeno es una de nuestras influencers favoritas por su estilo súper llamativo y arriesgado. Sin duda esta combinación de jeans, básico blanco y chaqueta tweed es una de sus favoritas, pero cada vez que la vemos con este conjunto vuelve a convencernos de que debemos probarlo. Apto para el día a día sin ser un outfit aburrido, nos encanta la elección de sneakers para darle un toque muy casual.

El mini vestido con jeans de Ana Antolin

Jamás pensamos en volver a llevar vestidos sobre vaqueros, una de las tendencias más repudiadas de los 2000, pero es ver cómo combina Ana Antolin un mini vestido verde con jeans y replantearnos nuestras reticencias. Nos encanta la elección del color (un must de la temporada), la chaqueta a juego y sobre todo, los mocasines nude con plataforma.