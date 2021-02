Este es el mono 'oversize' de Zara que sólo querrás ponerte con las zapatillas de la estrella esta primavera

Hay prendas y complementos que parecen haber sido creados para formar la pareja perfecta. Ya sea porque sus tonalidades son colores complementarios o porque una le aporta un toque de originalidad a la sobriedad de la otra, el caso es que no se entiende la una sin la otra. Eso mismo es lo que le ocurre al mono oversize de Zara del que nos acabamos de enamorar y que pide a gritos que lo combinemos con las zapatillas de la estrella que más están arrasando en estos momentos.

Es cierto que en lo que a zapatillas respecta hay un sinfín de opciones que nos pueden servir para conseguir un look original. En Zara mismo podemos encontrar unas zapatillas personalizadas, que son muy originales, o la versión colorida de las zapatillas de Decathlon. Pero ninguna de ellas combina tan bien con el mono de Zara como las zapatillas de la estrella.

El mono de Zara del que nos hemos enamorado es una pieza muy fluida y oversize que invita a apostar por la más absoluta informalidad, sobre todo de cara a la próxima primavera. Pero ya sabemos que la informalidad no implica tener que apostar por estilismos poco originales y atrevidos, por eso las zapatillas juegan un papel fundamental. A pesar de que se trata de un mono largo, presenta un corte midi, por lo que los zapatos elegidos quedan al descubierto. En ese sentido, apostar por unos coloridos y con un diseño original es la clave del éxito del estilismo informal que nos deja el mono oversize de Zara.

Un mono 'oversize' con mucho estilo para primavera

Los monos nos producen sentimientos encontrados, pero a pesar de eso nos parecen el conjunto más propio para la primavera. Nos encanta lo favorecedores que pueden llegar a ser pero a veces nos resultan algo incómodos. En el caso del mono oversize de Zara, al tener un largo midi caminar con él no implica tener algún tropiezo. Con una pernera wide leg, si el largo de la prenda llegase hasta el suelo andar nos resultaría algo más complicado e iríamos dando algún que otro traspiés (¿quién no ha tropezado en algún momento importante de su vida por culpa de unos wide leg?).

Como hemos comentado anteriormente, este tipo de largo, además, nos ofrece la posibilidad de arriesgar (y acertar) con el calzado. Pero el rollazo de este mono de Zara no sólo radica en las zapatillas con las que lo combinamos, su corte, su forma y su fluidez hacen de ésta una prenda con mucho estilo y perfecta para los estilismos más informales y chics de la primavera.

Las prendas ceñidas ya no ocupan un lugar privilegiado y el estilo fluido (mucho más cómodo, práctico y versátil) se ha convertido en tendencia más fuerte de las últimas temporadas. Fluido en su totalidad, el mono oversize de Zara presenta un cuello con solapas, mangas largas y abotonadura en la parte central. De color negro, su diseño es tan sencillo que podremos jugar (además de con las ya mencionadas zapatillas) con unos complementos más atrevidos.

A nosotras nos gusta con un coleta desestructurada (esa que te haces para estar en casa y te queda tan bien) y con unos maxi pendientes de corte geométrico y estilo ochentero. Puedes completar el look con una biker efecto piel o una cazadora vaquera, que en primavera todavía las temperaturas no acompañan del todo. Si te apetece, también puedes apostar por enmarcar tu cintura con un cinturón de estilo minimalista. Si ya tienes las zapatillas pero te falta el mono, debes saber que está disponible en todas las tallas y que tiene un precio de 35,95 euros.