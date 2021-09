Así es la nueva colección de otoño Parfois por la que querrás que empiece a hacer frío desde ya.

Pocas veces hemos tenido tantas ganas de que acabe el verano como este año. Volver a la rutina, con sus ideales looks de oficina, y abrazar por fin las tendencias del otoño 2021 hacen que este año deseemos con todas nuestras fuerzas que llegue por fin el frío.

Mucho más allá de apostar por las prendas que ya tenemos en el armario para conseguir los mejores looks de oficina (o estilismos para triunfar en el street style, simplemente), este año tenemos ganas de que llegue el otoño porque parece que se ha convertido en un sinónimo de esperanza, de comenzar de nuevo, pero esta vez con mucha ilusión. Por eso, este año estamos locas porque llegue el otoño, porque por fin haga frío y por abrazar desde ya todas las tendencias que el otoño nos tiene preparadas.

Atrás quedaron los estilismo veraniegos en los que todo era una apuesta por el color, ahora queremos colores tierras, tejidos gustosos y estilismos con los que abrazar las tendencias del otoño 2021. Una de las firmas culpables de que queramos que haga frío desde ya es Parfois, que acaba de lanzar su nueva colección de otoño y nosotras nos morimos de amor por ella. La firma de ropa y complementos portuguesas nos tiene acostumbradas a propuestas súper irresistibles, pero con su nueva colección de otoño han ido un paso más allá y por su culpa querrás que haga frío desde ya.

Ha comenzado la cuenta atrás para la nueva temporada, entre la promesa de una nueva realidad o el esperado regreso a la normalidad, septiembre nunca ha sido tan atractivo. Ya sea para volver a la oficina, la universidad o para trabajar desde el sofá, el nuevo mes exige una transformación de armario, piezas que nos dan la fuerza para afrontar los próximos desafíos.

Con la llegada del otoño, la apuesta está en una selección de básicos de moda, piezas imprescindibles que combinan actitud, comodidad y confianza a la hora de elegir qué ponerse de lunes a viernes. Atrás quedaron los días en que la ropa de oficina era sinónimo de formalidad, las sudaderas, los pantalones wide leg y las parkas son parte de un nuevo uniforme completo con carteras de nylon y botas militares.

Así es la nueva colección de Parfois para este otoño

En esta colección las piezas están diseñadas con un twist, por un lado el uso de mucho color y, por otro, la combinación de diferentes texturas. Hay abrigos oversized en tonos de rosa y amarillo y boinas de pana. Los bolsos y carteras están diseñados en varios shapes: desde tote bags hasta mochilas, bandoleras o mini bolsos porta-móviles.

En materiales hay una fuerte apuesta por el nylon y detalles como las hebillas. Para equilibrar la estética sport y agregar algo de sofisticación, la bisutería tiene detalles especiales con combinaciones de brillos y perlas. El statement es simple: master the casual and make it cool.

