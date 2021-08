Vaqueros y camisa: La combinación de estilo perfecta para volver a la oficina

Se acerca septiembre y de su mano regresan también los horarios, los despertadores y las largas jornadas en la oficina. De vuelta al trabajo, nuestro deseo es incorporarnos a la rutina de la forma más sencilla y menos traumática posible. Pensar en el look de oficina que apueste por las tendencias de otoño y con el que enfrentarnos a ese regreso puede ser un buen aliciente (los pantalones de nuestro armario están deseando que les volvamos a dar vida).

Saber que los protagonistas de muchos de esos outfits serán los vaqueros más en tendencia nos da una alegría enorme, sobre todo después de haber encontrado los vaqueros que mejor sientan y saber que son los mejores compañeros de las eternas camisas blancas.

La jornada está muy condicionada por la elección de nuestro look, que estemos cómodas con él y que nos sintamos guapas. ¿Quién no ha soñado alguna vez llegar al trabajo como si fuera una de las chicas de Sexo en Nueva York? Entrar un lunes en la oficina tan elegante como Miranda, clásica como Charlotte, sexy como Samantha o atrevida como Carrie, (según cual sea tu estilo preferido) es la fantasía de muchas. Pero la realidad es que las prisas, el poco tiempo y los compromisos hacen que no podamos dedicarle todo el tiempo que quisiéramos a pensar nuestros conjuntos de oficina.

Tenemos una buena noticia, llegar a la oficina siendo la más trendy no implica pasar horas frente al espejo probando conjuntos, ni siquiera tener que estar al día de las nuevas tendencias de tus tiendas preferidas. Ojalá pudiéramos afrontar todos los días la jornada laboral con vestidos con vuelo y taconazos de aguja, pero por desgracia (o por suerte) no somos Carrie Bradshaw. Nosotras preferimos volver a la oficina apostando por la mejor pareja que ha dado el mundo de la moda: unos vaqueros y una camisa.

A veces, unos vaqueros y una camisa especial bastan para conseguir el lookazo de oficina. Si eres una amante de los vaqueros y te mueres por regresar este septiembre con la maleta cargada de los outfits más estilosos, estás de suerte. Hemos encontrado la combinación perfecta para que vuelvas este septiembre a la oficina y te corones como la mejor vestida: una camisa y tus vaqueros favoritos.

1. Vaqueros azules y flores, la fórmula que siempre funciona

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria García de Jaime (@mariagdejaime)

Las flores son nuestro estampado favorito para este otoño, (enlace si quieres al articulo de flores) por eso, una camisa de estampado floral y unos vaqueros anchos, también en tendencia, se convierten en una opción de lo más acertada para regresar a la oficina. ¿Lo mejor? Puedes combinarlos con tus zapatillas preferidas como hace María García de Jaime y presumir tu look con total comodidad.

2. Vaqueros rotos, camisa blanca y crop top

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Noguero (@andreanoguero)

La oficina es el mejor escenario para apostar por looks atrevidos y probar nuevas tendencias. ¿Quién dijo que una camisa blanca era aburrida? Si estás buscando como combinar tu camisa de una forma atrevida, conjúntala con tus vaqueros rotos preferidos y ese crop top que no te has quitado en verano. El resultado te sorprenderá, y por supuesto, serás la mejor vestida de tu puesto de trabajo.

3. Vaqueros pitillo y camisa en colores ácidos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nina Sandbech (@ninasandbech)

El verano no ha terminado aún. Septiembre se presenta como el momento idóneo para apurar y vestir colores vivos y alegres. Este otoño están en tendencia los vaqueros pitillos, así que rescata los tuyos del fondo del armario y combínalos con una camisa en colores ácidos, con detalles y colores vivos. Si quieres un look tan espectacular como este de Nina Sandbech no olvides apostar por zapatos y bolso de otra gama cromática.

4. Look monocolor con vaqueros básicos y sobrecamisa

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gala Gonzalez (@galagonzalez)

Lo mejor de las camisas es que pueden servir como parte de arriba o como abrigo sobre otra prenda. Para darle un uso diferente a tu camisa más básica crea un conjunto monocolor de vaqueros y camiseta (por ejemplo en tonos blancos como hace Gala González) y suma tu camisa favorita como sobrecamisa. Unos accesorios de colores darán un toque divertido a tu outfit.

5. Los vaqueros y las camisas regresan a los 2000

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MATILDA DJERF (@matildadjerf)

Este otoño viene repleto de tendencias propias de los 2000, nosotras que ya nos conocemos sus pros y sus contras seremos las indicadas para recuperar lo mejor de esta época. Combina tus vaqueros favoritos con la camisa más dosmilera que encuentres por tu armario. No te olvides de la sombra de ojos y tus sandalias de colores preferidas.