Seis 'looks' para volver a la oficina que puedes copiar con lo que ya tienes en el armario.

La vuelta a la rutina en septiembre está cargada de mil emociones, reencuentros, nuevos proyectos, ánimos renovados y tendencias de otoño… Una de las cosas que más nos motiva para enfrentar el regreso al trabajo con ilusión es pensar en los looks de oficina que llevaremos este otoño 2021. Seguramente, alguna de las tendencias de otoño de la nueva temporada serán nuestra perdición (como cada año) y terminaremos rindiéndonos a los vaqueros de tiro bajo, los hot pants y los hombros marcados, como ya han hecho las que más saben de estilo. Aunque siempre habrá un hueco privilegiado para nos vaqueros y camisas favoritos.

A pesar de las numerosas nuevas tendencias en moda de este otoño, cada septiembre con el regreso a la oficina los básicos vuelven a dejar constancia de su reinado. Te da pena deshacerte de toda esa ropa que parece que ya no está a la moda, pero lo que no sabes es que la oficina es el lugar ideal para reinventar tus looks con prendas de temporadas pasadas. La clave reside en copiar outfits en tendencia con prendas que ya tienes en tu armario.

El mundo de la moda nos da la oportunidad de reflejar con nuestros looks como nos sentimos en cada momento, pero esto no tiene porque significar que nos volvamos locas rehaciendo nuestro armario cada temporada. Ese vestido de flores de hace tres primaveras, esa camisa blanca que no sabes ya con qué combinar… La oficina se convierte este otoño en el escenario perfecto para desfilar tus looks más estilosos utilizando lo que ya tienes en el armario.

Para que te sea sencillo reinventar tus prendas más olvidadas te ofrecemos los seis looks que puedes copiar para volver al trabajo en septiembre, sin renunciar a ser la más fashion de la oficina y sin gastar ni un euro.

El vestido de flores, el look para alargar el verano en la oficina

Recupera tu vestido largo de flores, añádele un cinturón o remángate las mangas. Sentirás que es otro completamente diferente. Como pasa en muchas ocasiones, el secreto para un look impresionante reside en los complementos, así que no tengas miedo de combinar tu vestido de flores con pendientes grandes y llamativos, diademas o pañuelos. Este otoño la mezcla de estampados será una de las tendencias más vistas, atrévete a combinar las flores con cuadros vichi, telas geométricas o a rayas, y triunfarás en tu vuelta a la oficina.

Lentejuelas y más lentejuelas, el look de las que no tienen miedo a brillar

Una de las tendencias que pisa fuerte este otoño 2021 son las lentejuelas, sobre todo en prendas de color oscuro como el negro o el azul marino. Es hora de desempolvar la blazer o el vestido de esa Nochevieja de hace cinco años (no hay nada que de más coraje que comprarse una prenda para una única puesta) y renovar su uso. Para contrastar el toque fiestero y de noche de las lentejuelas súmale prendas básicas que ya tengas en tu armario, camisetas lisas o vaqueros. Así crearás un look trendy y apto para la oficina al mismo tiempo. Las lentejuelas se llevarán toda la atención de tu look, escatima en accesorios.

Vaqueros de tiro bajo, la elección de las que añoran los 2000

Si nunca llegaste a tirar tus jeans favoritos de tiro bajo, este otoño estás de suerte. El reinado de los vaqueros por encima del ombligo se ha alargado ya demasiado tiempo y esta temporada las tendencias más representativas de los 2000 desean volver a reinar en nuestros armarios: la estética Bratz, la presencia de mariposas en todas las prendas, y por supuesto, los vaqueros de tiro bajo. ¿Lo mejor? Puedes combinarlos con camisetas, blusas, tops… septiembre es el mes ideal para reestrenar jeans y convertirte en la más estilosa de tu oficina.

Pitillos y blazer, el look de las chicas más clásicas

Si estás cansada de los mom jeans, baggy jeans y boyfriend… es decir, de los vaqueros de estilo ancho y masculino, este otoño es el momento ideal para recuperar tus pitillos. De tiro bajo, corte recto, con acabado satinado, negros, con rotos… sea como sea, los pitillos regresan como tendencia este otoño 2021. Vaqueros y blazer nunca habían hecho tan buena combinación. Regresarás a la oficina como la mejor vestida y darás gracias a tu yo del pasado por no desprenderse de tus vaqueros pitillos favoritos.

Look monocolor, regresar en septiembre de la forma más atrevida

Blanco, verde, rosa… elige el que más te guste y atrévete a llevar varias prendas del mismo color. No importa que no sean del mismo tono, céntrate en una paleta y deja volar tu imaginación. Utiliza el mes de septiembre para descubrir que looks monocolores te sientan mejor, terminarás siendo la envidia de la oficina. La elección de los complementos es esencial, decántate por bolsos y zapatos de los mismos tonos para rematar tu total monocolor look, o atrévete a destacar sumando colores de otras gamas cromáticas.

Peto largo vaquero, la elección de las que siempre tienen prisa

Destaca en septiembre volviendo a la oficina vistiendo tu peto vaquero. Sí, sí, como lo lees. Este otoño es el momento perfecto para rescatar este básico de los 90, la prenda más cómoda y polivalente que te facilitará la elección del outfit en las mañanas más ajetreadas. Con camiseta de rayas, con camisa blanca, con crop top… sólo tendrás que elegir tu estilo preferido y decantarte por unas zapatillas deportivas para un estilo sport y casual, o unas sandalias con plataformas si buscas una apariencia más elegante.