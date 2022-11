Lo nuevo de Stradivarius te dejará a cuadros (pero lo querrás en tu armario)

Las firmas low cost hace mucho tiempo que dejaron de lanzar colecciones en base a las estaciones para ir añadiendo nuevas propuestas de manera constante. Al igual que los looks se reinventan (el recién rescatado look marinero que arrasa en Instagram es una buena prueba de ello), firmas como Stradivarius también se apuntan a dar nuevas versiones de prendas que antaño estuvieron de moda y que ahora vuelven a arrasar.

El accesorio que Rocío Osorno ha rescatado para que vuelva a ser tendencia (y que puedes encontrar en cualquier firma del grupo Inditex) o la eterna blazer de pata de gallo son la prueba de que en moda todo es cíclico y que las firmas low cost estarán en constante proceso de reinvención. De ahí que lo nuevo de Stradivarius nos haya dejado a cuadros y lo queramos en nuestro armario.

No es que nos haya dejado a cuadros porque se trate de una colección de dudosa estética, es que el equipo de diseñadores de la firma del grupo Inditex ha cogido este estampado en su línea más british para darle un giro de guión y presentar una pequeña colección que es ya un must en los armarios de las que más aben de estilo.

Los cuadros siempre son tendencia y da igual las décadas que pasen, no se entiende el otoño invierno sin este print. De entre todas las versiones de estampados de cuadros existentes, la que ha tomado Stradivarius como referencia no parece ideal y diferente. Hemos dicho que se trata de un estilo british, pero no es ese al que estamos acostumbradas.

En lugar de ser el clásico estampado de cuadros Príncipe de Gales, éste bebe de la estética british más punk. Así, el estampado de cuadros de la colección de Stradivarius deja atrás los clásicos marrones para jugar con el negro y rojo en unas prendas que se convierten en las absolutas protagonistas de la temporada.

De todo lo nuevo de Stradivarius, lo que nos deja a cuadros son tres prendas en concreto que, cuando las veas, las vas a querer en tu armario (sí o sí). Con mucha personalidad, este estampado de cuadros pide que lo combinemos con un baker hat y unas botas negras militares para marcarnos el lookazo más top de la temporada.

Jersey de cuadros de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la L, el jersey de cuadros de Stradivarius tiene un precio de 29,95 euros.

Americana de cuadros de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la americana de cuadros de Stradivarius tiene un precio de 45,95 euros.

Minifalda de cuadros de Stradivarius

Disponible desde la talla 32 hasta la 44, la minifalda de cuadros de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.