Los nuevos pantalones culotte de Stradivarius sientan tan bien (por fin) que no sabrás en cuál de sus 17 colores comprarlos.

Irrumpieron en nuestras vidas hace unas cuentas temporadas, pero no terminábamos de cogerles el puntillo. Los pantalones culotte, de tiro alto, pernera ancha y largo midi, son ese tipo de pantalón que tienes probarte un millón hasta dar con el que te sienta bien. El corte no favorece en todas las alturas y las chicas bajitas no solemos vernos bien del todo con estos pantalones que son todo un must en los armarios. Pero como son unos pantalones de súper tendencia, sobre todo porque son perfectos para presumir de las sandalias mule que te reconciliarán con los tacones, nuestras firmas preferidas hacen el esfuerzo para presentarnos los pantalones culotte que por fin nos sientan bien a todas.

Nos ha presentado el mono negro que hace tipazo para los looks del verano y, como no podía ser de otra forma, ahora Stradivarius lanza los pantalones culotte que mejor sientan de todas las nuevas colecciones. Tanto es así, que Stradivarius se lo ha jugado todo con esta prenda y la ha lanzado, ojo al dato, en 17 colores. Los pantalones de colores son una súper tendencia a la que Stradivarius se ha sumado después de ver que estos pantalones azules se han convertido en la prenda más buscada, pero lo que ha hecho con sus nuevos pantalones culotte es high level.

Podríamos decir que los nuevos pantalones culotte de Stradivarius son la prenda viral de la temporada. Los pantalones de colores están causando furor y si eso, además, le sumamos que por fin hemos encontrado unos pantalones culotte que sientan bien, el éxito está más que asegurado. Confeccionado en algodón con algo de elastano (encima, cómodos), los nuevos pantalones culotte de Stradivarius tienen un tejido que hace que sienten bien a todas, de ahí que no sepamos en cuál de sus 17 colores nos los vamos a comprar.

A diferencia de otros pantalones con este corte, al presentar un tejido con más cuerpo, la prenda tiene más empaque. El tiro alto, además, se refuerza con una cinturilla bastante más ancha de lo habitual, un plus para que los pantalones culotte sienten como un guante. El detalle deshilachado de las perneras le da un toque súper actual a estos pantalones.

Disponibles en 17 colores (a nosotras nos flipan en color rojo), los nuevos pantalones culotte de Stradivarius van a ser nuestros mejores aliados esta primavera y el próximo verano porque por fin hemos encontrado unos que sientan bien y encima tenemos infinidad de posibilidades cromáticas para combinarlos. Tantas, que no sabrás en cuál de sus 17 colores los vas a comprar.

Todos los colores de los pantalones culotte de Stradivarius que sientan tan bien

En rojo, en celeste, en negro, en blanco, en piedra, en verde... Podríamos seguir diciendo todos los colores de los nuevos pantalones culotte de Stradivarius y seguiríamos pensando que son fabulosos en todas sus opciones. Además de que por fin hemos encontrado unos pantalones con este corte que de verdad sienten bien, las infinitas posibilidades de combinarlos nos parecen una fantasía.

Stradivarius nos lo quiere poner difícil a la hora de elegir qué pantalones nos vamos a comprar, porque todos los colores (de los 17) nos parecen una opción perfecta para nuestros looks. En negro nos parecen un básico, en blanco son top para un outfit súper veraniego y en rojo son tan originales que los queremos llevar puestos ahora mismo.

En ese sentido, lo que nosotras tenemos claro que vamos a hacer es comprar los pantalones culotte de Stradivarius en una versión más básica (blanco o negro) y luego atrevernos con un color mucho más original (rojo, rosa, naranja).

Sientan tan bien, que sabemos que estos pantalones culotte de Stradivarius van a ser nuestros mejores aliados de aquí a septiembre. Disponibles en 17 colores y desde la talla 32 hasta la 44, los nuevos pantalones culotte de Stradivarius tienen un precio de 25,99 euros.