Tres pantalones de vestir de Zara cómodos, elegantes y muy favorecedores que te solucionan todos los looks del otoño

El otoño trae consigo no sólo un cambio en las temperaturas, sino también la oportunidad de renovar el armario con piezas versátiles y elegantes que nos acompañen en todo tipo de situaciones. Sobre todo ahora que las tendencias dictan que la elegancia no está reñida con la comodidad y vemos cómo los pantalones de vestir se siguen combinando con blusas perladas, pero también con una cazadora vaquera y unas deportivas. En Zara lo sabe bien, y por eso ha lanzado tres pantalones de vestir que no sólo son cómodos y favorecedores, sino que también se convertirán en tus mejores aliados para crear looks de lo más sofisticados, actulaes, frescos y juveniles del otoño.

Los tres pantalones de vestir de Zara que hemos seleccionado no sólo son la opción ideal para añadir a tu armario este otoño, sino que también son piezas extremadamente versátiles que te permitirán crear looks tanto formales como casuales, siempre con ese toque elegante que caracteriza a esta marca. Estos tres pantalones de vestir de Zara, que destacan tanto por su versatilidad como por su capacidad para elevar cualquier outfit de otoño,son la alternativa perfecta a los vaqueros más en tendencia y mucho más después de ver la selección de looks que te proponemos.

Pantalón gris de pernera recta con raya marcada

Este pantalón gris es un clásico atemporal que destaca por su corte recto y la raya marcada en la pernera, que ayuda a alargar y estilizar visualmente las piernas, fomentando ese tan buscado efecto piernas infinitas. Con un tiro medio, trabillas para cinturón, y pliegues delanteros que le dan un aire más formal, este diseño es perfecto para quienes buscan una prenda pulida pero cómoda. Sus bolsillos laterales y de vivo en la espalda añaden funcionalidad sin comprometer el estilo, mientras que el cierre frontal con cremallera y ganchos metálicos mantiene una línea limpia y sofisticada.

Pantalones de vestir grises de Zara. / ZARA

Look recomendado: Para un look perfecto de oficina o para eventos más formales, combina este pantalón gris con una blusa de seda blanca o una camisa de corte clásico. Completa el conjunto con una blazer negra estructurada y unos mocasines de charol o botines de tacón medio en tonos oscuros. Añade un cinturón fino negro para acentuar la cintura y aportar aún más elegancia. Un bolso tote en tonos neutros y unos pendientes discretos completarán este outfit de ensueño.

El precio de estos pantalones de vestir de Zara es de 29,95 euros.

Ref: 5427/525

Pantalón granate ancho y holgado

El segundo de los pantalones es de un granate profundo, uno de los colores más en tendencia esta temporada, y su corte ancho y holgado lo convierte en la opción ideal para las que buscan comodidad sin renunciar al estilo. Su diseño de tiro alto con trabillas favorece la cintura, mientras que los dobles pliegues delanteros le aportan un toque relajado y a la vez elegante. Los bolsillos laterales y los falsos bolsillos de vivo en la espalda mantienen la estética limpia y sofisticada, y su cierre con cremallera y botón añade el toque clásico a este pantalón de aire más informal.

Look recomendado: Para un look más desenfadado pero igual de sofisticado, puedes combinar estos pantalones granate con un jersey de punto en tonos crema o beige, de corte ajustado para equilibrar el volumen del pantalón. Añade unas zapatillas blancas de estilo minimalista o unas bailarinas de terciopelo en tono neutro para un estilo más sofisticado pero cómodo. Si quieres elevar aún más el look, apuesta por un abrigo largo camel y un bolso cruzado de piel en tonos marrones. El resultado será un look perfecto tanto para el día a día como para un plan de fin de semana con amigas.

El precio de estos pantalones de vestir de Zara es de 29,95 euros.

Ref: 1255/506

Pantalón beige clarito con abertura en v en la cintura

Por último, el pantalón beige claro de Zara es una opción sofisticada y moderna para quienes buscan un básico versátil con un twist. Este diseño de tiro alto destaca por su detalle de abertura en V en la cintura, un toque original que aporta frescura y modernidad a un diseño clásico. Además, sus pliegues delanteros y bolsillos laterales y de vivo en la espalda lo hacen aún más favorecedor y cómodo. El cierre con cremallera y botón es discreto, lo que permite que el pantalón mantenga una línea limpia y estilizada.

Pantalones de vestir beige de Zara. / ZARA

Look recomendado: Para un look casual, pero elegante, este pantalón beige queda ideal combinado con una camiseta básica blanca de algodón y una chaqueta estilo bomber en tonos pastel o con algún estampado floral, que aporte contraste. Completa el look con unos botines de tacón cuadrado en color beige o crema y un cinturón fino a juego para marcar la cintura. Añade un bolso bandolera en tonos neutros y unos pendientes dorados de aro para darle un toque chic. Este conjunto es ideal tanto para un día de trabajo como para un almuerzo casual en una terraza otoñal.

El precio de estos pantalones de vestir de Zara es de 29,95 euros.

Ref: 4391/412